Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным нерешенные проблемные вопросы

Tекст: Вера Басилая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Минске. В ходе диалога стороны затронули актуальную повестку двусторонних отношений и подготовку к контактам на высшем уровне, передает ТАСС.

«В ближайшее время мы договорились, что встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются. Потому что договоренность у нас одна – если правительство чего-то не решает, то это остается во внимании двух президентов», – сказал белорусский лидер.

Также глава государства упомянул разницу оборонных подходов Белоруссии и США. Минск вынужден готовиться к потенциальным конфликтам исключительно ради их предотвращения. Американские профильные ведомства, напротив, нацелены на постоянное ведение боевых действий.

Накануне Лавров прибыл в Минск на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.



