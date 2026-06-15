  • Новость часаИзраиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
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    Как безэкипажные корабли изменят войну на море
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    В Армении назвали окончательные результаты выборов
    Топурия проиграл Гэтжи на лужайке Белого дома
    Нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске
    При атаке украинских дронов на Тулу погибли три человека
    Раскрыто содержание проекта меморандума США и Ирана
    Вэнс предрек фундаментальную трансформацию Ближнего Востока
    Лантратова обратилась в ООН из-за причастности Запада к преступлениям Киева
    15 июня 2026, 09:08 • Новости дня

    Мировые лидеры отреагировали на мирное соглашение между США и Ираном

    ООН и Британия поддержали мирное соглашение между США и Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Британии Кир Стармер позитивно оценили достижение мирных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

    Гутерриш выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта. В заявлении офиса генсека ООН отмечается важность немедленного прекращения огня и открытия Ормузского пролива для дальнейших переговоров, передает ТАСС.

    «Генеральный секретарь приветствует объявление о том, что США и Иран договорились о мирном соглашении, которое предусматривает немедленное и постоянное прекращение огня, открытие Ормузского пролива, а также основу для дальнейших переговоров», – говорится в сообщении.

    Британский премьер Кир Стармер также поддержал договоренности, назвав их важнейшим шагом к региональной стабильности. По его словам, внимание мирового сообщества теперь должно сосредоточиться на обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе без взимания сборов. Это поможет смягчить глобальные экономические последствия кризиса.

    Стармер подчеркнул готовность Британии и Франции поддержать процесс, в том числе через развертывание независимой многосторонней миссии для разминирования. Соглашение, достигнутое при посредничестве Пакистана, предполагает 60-дневное перемирие. В этот период стороны обсудят снятие санкций, ядерную программу Ирана и экономическое восстановление страны.

    Япония, Австралия и Новая Зеландия приветствовали соглашение между США и Ираном и выразили надежду на скорейшее восстановление свободы судоходства через Ормузский пролив.

    «Япония приветствует соглашение и считает его большим шагом на пути к урегулированию ситуации», – говорится в заявлении японского министерства иностранных дел. Ведомство высоко оценило усилия стран-посредников и ожидает разблокирования Ормузского пролива.

    Глава австралийского правительства Энтони Альбанезе также поддержал достигнутые договоренности. Политик отметил важность открытия торгового маршрута для снижения напряженности на мировых энергетических рынках. По его словам, восстановление судоходства необходимо для стабилизации глобальной экономики.

    Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс назвал сделку важным этапом укрепления ближневосточной стабильности. Он подчеркнул серьезное влияние перебоев в логистике на новозеландскую экономику. Представители стран призвали продолжить дипломатическую работу для окончательного снижения напряженности в регионе.

    Президент США подтвердил заключение мирной сделки с Ираном.

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади анонсировал подписание меморандума 19 июня в Швейцарии.

    Иранское агентство Mehr раскрыло исключение ракетной программы из повестки переговоров.

    Британия, Германия, Италия и Франция допустили отмену санкций против Ирана.

    15 июня 2026, 00:59 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и сообщил, что разрешает снять американскую морскую блокаду.

    «Настоящим я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно поручаю немедленное снятие военно-морской блокады США», – сообщил Трамп.

    Трамп заявил, что сделка с Ираном завершена, и поздравил всех с ее достижением, передает РИА «Новости».

    Ранее в интервью Wall Street Journal он отметил, что условия договоренности устраивают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, подчеркнув, что, по этим условиям, Иран не сможет обладать ядерным оружием ни при каких обстоятельствах.

    Трамп сообщил, что вопросом «ядерной пыли» займутся позже. По его словам, это может произойти в течение одного или двух месяцев, и спешки в этом процессе нет, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии.

    Ранее Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана.

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    15 июня 2026, 02:29 • Новости дня
    Mehr раскрыло содержание проекта меморандума США и Ирана

    Mehr: Ракетная программа Ирана исключена из повестки переговоров США и Ирана

    Mehr раскрыло содержание проекта меморандума США и Ирана
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Иранское агентство Mehr раскрыло содержание проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

    «Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня», – указывает Mehr.

    По проекту США обязуются разморозить 24 млрд долларов из иранских зарубежных активов. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала заключительных переговоров и до подписания меморандума. Остальные средства, как отмечается, будут розблокированы в течение 60-дневного периода финальных переговоров, передает РИА «Новости».

    Начало 60-дневных переговоров запланировано после подписания меморандума в пятницу, 19 июня.

    Согласно проекту, должны быть сняты санкции против иранской нефти и прекращена военно-морская блокада со стороны США. США берут на себя обязательство не вводить новые ограничения и не наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    США должны вывести воинский контингент из районов, граничащих с Ираном, заявляет Mehr.

    Агентство Mehr указывает, что Ормузский пролив будет полностью открыт в течение 30 дней после подписания соглашения.

    В документе подчеркивается, что Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не создавать ядерное оружие.

    Соглашение между Ираном и США будет закреплено соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН. По данным агентства, стороны также договорились о создании специального механизма контроля за выполнением договоренностей, однако его структура и полномочия пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меморандум о взаимопонимании США и Иран подпишут в Швейцарии 19 июня.

    Белый дом объявил о снятии американской морской блокады с Ирана. Вашингтон также анонсировал открытие Ормузского пролива после подписания сделки с Ираном.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    15 июня 2026, 05:14 • Новости дня
    Дипломат рассказал о ссоре Киева и США из-за резолюции ООН

    Замглавы МИД Алимов: Украинцы и их спонсоры поругались с американцами в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    На февральской спецсессии Генассамблеи ООН вокруг резолюции по украинскому конфликту вспыхнула перепалка между Киевом, его западными сторонниками и США из-за спорных поправок, сообщил заместитель главы МИД России Александр Алимов.

    «Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами. То есть американцы вносили правки в итоговую резолюцию этой спецсессии, которые были неприемлемы украинцам», – сказал Алимов.

    Он уточнил, что одна из поправок Вашингтона касалась исключения из текста формулировки о приверженности территориальной целостности Украины, что и стало причиной резкого несогласия киевской делегации, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае американская сторона не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    В феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

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    15 июня 2026, 01:14 • Новости дня
    Иран подтвердил подписание меморандума с США 19 июня в Швейцарии

    Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: Меморандум с США подпишут в Швейцарии 19 июня

    Tекст: Антон Антонов

    Меморандум о взаимопонимании с США, предусматривающий прекращение боевых действий, подпишут в Швейцарии 19 июня, сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

    «Текст меморандума о взаимопонимании окончательно утвержден, и официальное подписание меморандума состоится в Швейцарии в пятницу», – приводит слова замглавы МИД Ирана РИА «Новости».

    По словам иранской стороны, меморандум с США предусматривает немедленное завершение военных действий на всех фронтах с ночи 15 июня, включая Ливан. Также документ предполагает начало снятия морской блокады США в отношении Ирана в ночь на понедельник.

    При этом Тегеран, несмотря на достигнутые договоренности по урегулированию конфликта, сохраняет недоверие к действиям Вашингтона. Иранские власти заявили, что намерены внимательно следить за тем, как США будут выполнять принятые на себя обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о предстоящем 19 июня в Швейцарии подписании мирной сделки США и Ирана с немедленным прекращением военных действий.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и разрешил немедленное снятие американской морской блокады.

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    15 июня 2026, 01:40 • Новости дня
    Лантратова обратилась в ООН из-за причастности Запада к преступлениям Киева

    Лантратова обвинила Запад в соучастии в преступлениях Киева против россиян

    Лантратова обратилась в ООН из-за причастности Запада к преступлениям Киева
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В ООН должны отреагировать на продолжающиеся поставки западного оружия на Украину, которые приводят к росту числа жертв среди гражданского населения, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Лантратова направила обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, председателю Совета ООН по правам человека Сидхарто Реза Сурьедипуро, председателю Комитета ООН по правам ребенка Софии Киладзе и председателю Комитета ООН по правам человека Чангроку Соху, передает ТАСС.

    Также письма получили специальный представитель генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджиния Гамба, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу и председатель Постоянного совета ОБСЕ Игнацио Кассис.

    «Прошу вас не оставить без внимания факты соучастия в продолжающихся военных преступлениях, придать их публичному осуждению и призвать мировое сообщество к справедливой и объективной оценке произошедшего», – говорится в обращении.

    Омбудсмен подчеркивает, что западные правительства, поставляющие вооружение киевскому режиму, становятся, по ее оценке, соучастниками преступлений против мирных граждан в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска наносили целенаправленные удары беспилотниками по зданию колледжа в Старобельске с находившимися там детьми.

    Лантратова заявила об отсутствии реакции от ООН, ОБСЕ и других международных организаций на ее обращения по удару ВСУ по Старобельску.

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель 21 мирного жителя в результате атаки дронов на колледж в Старобельске и призвало к оперативному независимому расследованию удара.

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    15 июня 2026, 05:45 • Новости дня
    Вэнс предрек фундаментальную трансформацию Ближнего Востока
    Вэнс предрек фундаментальную трансформацию Ближнего Востока
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сделка Вашингтона с Тегераном должна навсегда закрыть Ирану путь к созданию и приобретению ядерного оружия, а также приведет к фундаментальной трансформации Ближнего Востока, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

    «Она означает, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Не просто разрабатывать, но приобретать, пытаться купить ядерное оружие также. Это включено в соглашение», – заявил Вэнс.

    По его словам, Вашингтон намерен внимательно следить за тем, как Тегеран выполняет взятые на себя обязательства, однако он не уточнил, какие выгоды получит Иран в ответ на их соблюдение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Вэнс отметил, что предусмотрены реальные преимущества на случай, если Иран будет строго следовать условиям сделки. Он добавил, что выполнение соглашения, по его оценке, приведет к фундаментальной трансформации Ближнего Востока на ближайшие 50 лет и сделает регион более привлекательным для инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меморандум о взаимопонимании США и Иран подпишут в Швейцарии 19 июня.

    Белый дом объявил о снятии американской морской блокады с Ирана. Вашингтон также анонсировал открытие Ормузского пролива после подписания сделки с Ираном.

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    14 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время телефонного разговора президентов России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули ключевые международные проблемы, включая успешное завершение сложных переговоров Вашингтона и Тегерана при посредничестве Катара и Пакистана.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Владимир Путин поздравил коллегу с юбилеем – 14 июня Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Стороны уделили особое внимание развитию двусторонних контактов и актуальной мировой повестке.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил подробности диалога об иранской проблеме. «В беседе обсуждена ситуация вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном», – заявил он журналистам. Москва выразила удовлетворение тем фактом, что опасный конфликт на Ближнем Востоке удается успешно купировать.

    В свою очередь глава Белого дома признал сложность достижения договоренностей с Тегераном. По словам Ушакова, американский лидер отметил наличие множества преград, однако усилия переговорщиков из США при поддержке пакистанских и катарских посредников позволили достигнуть приемлемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД Ирана анонсировал скорое завершение работы над меморандумом с США.

    Днем ранее американский лидер заявил об одобрении сделки руководством исламской республики.

    До этого Дональд Трамп сообщил о полной готовности двустороннего соглашения к подписанию.

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    15 июня 2026, 09:39 • Новости дня
    Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
    Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
    @ ATEF SAFADI/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств и игнорирует его безопасность.

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир обнародовал позицию по соглашению США и Ирана, подчеркнув, что оно не распространяется на еврейское государство, передает ТАСС.

    В соцсети он написал: «Соглашение не обязывает нас. Израиль – независимое и суверенное государство и не подчиняется Соединенным Штатам».

    Бен-Гвир добавил, что Израиль бесконечно благодарен главе Белого дома, но при этом, по его словам, Израиль не является «банановой республикой». Министр объяснил, что страна не была партнером в договоренностях Вашингтона и Тегерана и что достигнутый документ, по его мнению, не учитывает безопасность Израиля и не накладывает на него никаких обязательств.

    Он также заявил, что Израиль не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение ливанского шиитского движения «Хезболла», и не намерен оставлять территории, которые израильские войска заняли и «очистили от террористической инфраструктуры».

    Ранее официальные представители США, Ирана и Пакистана подтвердили достижение соглашения, которое планируется подписать в Женеве 19 июня.

    По данным замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в рамках 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана. С 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил об отказе обсуждать проект мирного меморандума США и Ирана.

    Президент США Дональд Трамп предостерег премьер-министра Биньямина Нетаньяху от эскалации отношений с Ираном до полномасштабной войны.

    Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

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    14 июня 2026, 23:58 • Новости дня
    Советник Хаменеи объявил о наступлении «часа Икс» для Израиля

    Советник Хаменеи Велаяти: Настал час Икс для Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Терпение Тегерана исчерпано в связи с ударами Израиля по Ливану, и иранские пусковые установки приведены в боевую готовность, заявил Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «Просчет в Бейруте исчерпал терпение. Приказ отдан. Настал час Икс, и пусковые установки готовы», – приводит слова Велаяти РИА «Новости».

    Велаяти подчеркнул, что движение «Хезболла» он рассматривает как часть так называемой оси сопротивления. Он предупредил, что в случае, если, по его словам, «пламя зла в Ливане» не будет погашено, последствия для противников станут крайне тяжелыми.

    Советник указал, что в ответ на продолжение ударов два «мощных географических орудия» – Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы – способны «сжать экономические артерии» противников до состояния «стратегического удушья».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля нанесла удары по району Дахия в пригороде Бейрута в ответ на обстрелы со стороны «Хезболлы».

    Росавиация выпустила уведомление NOTAM для авиакомпаний России, запретив вылеты в иранские аэропорты в ночные и утренние часы.

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    14 июня 2026, 10:53 • Новости дня
    Иран: Хакеры атаковали инфраструктуру четырех банков страны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Четыре иранских банка подверглись ограниченной кибератаке, утечки данных не допущено, заявил координационный совет банков Ирана.

    Хакеры предприняли ограниченную кибератаку на четыре финансовые организации страны. Инцидент затронул Bank Melli Iran, Bank Tejarat, Bank Saderat Iran и Export Development Bank of Iran, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление совета.

    «К счастью, несанкционированного доступа к информации о клиентах не произошло, никакая информация не была удалена», – говорится в официальном заявлении организации.

    В настоящее время вся инфраструктура пострадавших банков находится под полным контролем технических специалистов. Эксперты проводят необходимые операции по обеспечению безопасности и восстановлению работоспособности систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году крупные иранские банки «Сепах» и «Пасаргад» подверглись масштабной кибератаке.

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    14 июня 2026, 15:29 • Новости дня
    Иранские пограничники ликвидировали двух членов РПК на северо-западе страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженное столкновение на северо-западе Ирана завершилось гибелью сотрудника погранвойск и нейтрализацией двоих представителей курдской группировки.

    Инцидент произошел в провинции Западный Азербайджан, передает РИА «Новости». Командующий местными погранвойсками Мохаммад Ахмади подтвердил факт боестолкновения. «Пограничник пограничного полка Чалдеран Хосейн Расули погиб в перестрелке с враждебной ячейкой РПК», – заявил офицер.

    Он также добавил, что ответным огнем силовикам удалось успешно устранить двоих нападавших.

    Кроме того, иранские пограничники провели серию спецопераций на западных и северо-западных рубежах страны. По данным агентства Tasnim, силовики перехватили у контрабандистов крупную партию нелегального арсенала. У нарушителей изъяли 55 единиц боевого и десять единиц охотничьего оружия, а также значительное количество боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае спецслужбы Исламской республики пресекли деятельность террористической ячейки в провинции Западный Азербайджан.

    В апреле элитные части Вооруженных сил Ирана атаковали позиции оппозиционной группировки в Иракском Курдистане.

    В марте иранские военные объекты около границы с этим регионом подверглись воздушной бомбардировке.

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    14 июня 2026, 16:57 • Новости дня
    Постпред США анонсировал подписание сделки с Ираном в воскресенье

    Постпред США Уолтц анонсировал подписание сделки с Ираном в воскресенье

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон выразил абсолютную уверенность в успешном завершении переговоров и скором заключении важного двустороннего договора с Тегераном.

    Американская сторона не сомневается в успешном исходе диалога с иранскими коллегами, передает РИА «Новости». Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц подтвердил скорое подписание долгожданного соглашения.

    «Я уверен, команда уверена», – заявил дипломат во время выступления на телеканале ABC. Он добавил, что окончательные условия документа в ближайшее время представят участники переговорной группы.

    При этом точное место и формат предстоящей встречи пока держатся в секрете. Стоит отметить, что ранее американский президент Дональд Трамп уже допускал вероятность заключения исторического договора 14 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после заключения договора.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи допустил скорое завершение работы над меморандумом.

    Французский телеканал BFMTV сообщил о подготовке очных консультаций американских и иранских дипломатов в Швейцарии.

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    15 июня 2026, 00:48 • Новости дня
    Пакистан заявил о запланированном подписании в Швейцарии сделки США и Ирана

    Премьер Пакистана Шариф: Сделка США и Ирана будет подписана 19 июня в Швейцарии

    Пакистан заявил о запланированном подписании в Швейцарии сделки США и Ирана
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии, сообщил премьер Пакистана Шехбаз Шариф.

    «Церемония подписания пройдет в Швейцарии в пятницу, 19 июня», – сообщил он Шариф в соцсети X.

    По словам Шарифа, после переговоров стороны пришли к мирной сделке. Премьер указал, что соглашение стало результатом продолжительного дипломатического диалога.

    Он также отметил, что обе стороны объявляют о немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

    Шариф поблагодарил США и Иран за поиск дипломатического решения конфликта, а также Катар, Турцию и Саудовскую Аравию за вклад в достижение урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана.

    МИД Ирана ранее заявил о скором завершении работы над меморандумом с США и планах оформить документ в электронном виде на ближайших выходных.

    Вашингтон пообещал снять блокаду Ормузского пролива сразу после запланированного на 14 июня подписания сделки с Ираном.

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    15 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    Нефть подешевела после заявления США о сделке с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Мировые цены на нефть отреагировали падением на сообщение США о заключении сделки с Ираном, следует из данных торгов.

    По данным на 01.05 мск, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,92% по отношению к предыдущему закрытию и достигала уровня 83,91 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на марку WTI в тот же момент падали еще сильнее – на 4,55%, до 81,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о предстоящем 19 июня в Швейцарии подписании мирной сделки США и Ирана с немедленным прекращением военных действий.

    США подтвердили заключение сделки с Ираном, Белый дом разрешил немедленное снятие американской морской блокады.

    Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади также заявил, что меморандум о взаимопонимании с США, предусматривающий прекращение боевых действий, подпишут в Швейцарии 19 июня.

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    14 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Росавиация ограничила полеты из России в Иран
    Росавиация ограничила полеты из России в Иран
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Росавиация выпустила уведомление NOTAM для авиакомпаний России, запретив вылеты в иранские аэропорты в ночные и утренние часы.

    В NOTAM указано, что с 14 по 24 июня в период с 23.00 до 11.00 мск вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены, сообщило ведомство в «Максе».

    В остальное время суток, с 11.01 до 22.59 по московскому времени, решение о выполнении рейсов в иранские аэропорты должно приниматься после оценки рисков. При этом авиакомпаниям предписано учитывать соответствующие рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

    «Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов», – отметили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация вводила запрет на выполнение рейсов и транзитных перелетов через воздушное пространство Израиля и Ирана для российских авиакомпаний.

    В апреле пассажирский самолет авиакомпании Mahan Air вылетел из Тегерана в Москву впервые с конца февраля.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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