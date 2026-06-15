Мировые лидеры отреагировали на мирное соглашение между США и Ираном

ООН и Британия поддержали мирное соглашение между США и Ираном

Tекст: Вера Басилая

Гутерриш выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта. В заявлении офиса генсека ООН отмечается важность немедленного прекращения огня и открытия Ормузского пролива для дальнейших переговоров, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь приветствует объявление о том, что США и Иран договорились о мирном соглашении, которое предусматривает немедленное и постоянное прекращение огня, открытие Ормузского пролива, а также основу для дальнейших переговоров», – говорится в сообщении.

Британский премьер Кир Стармер также поддержал договоренности, назвав их важнейшим шагом к региональной стабильности. По его словам, внимание мирового сообщества теперь должно сосредоточиться на обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе без взимания сборов. Это поможет смягчить глобальные экономические последствия кризиса.

Стармер подчеркнул готовность Британии и Франции поддержать процесс, в том числе через развертывание независимой многосторонней миссии для разминирования. Соглашение, достигнутое при посредничестве Пакистана, предполагает 60-дневное перемирие. В этот период стороны обсудят снятие санкций, ядерную программу Ирана и экономическое восстановление страны.

Япония, Австралия и Новая Зеландия приветствовали соглашение между США и Ираном и выразили надежду на скорейшее восстановление свободы судоходства через Ормузский пролив.

«Япония приветствует соглашение и считает его большим шагом на пути к урегулированию ситуации», – говорится в заявлении японского министерства иностранных дел. Ведомство высоко оценило усилия стран-посредников и ожидает разблокирования Ормузского пролива.

Глава австралийского правительства Энтони Альбанезе также поддержал достигнутые договоренности. Политик отметил важность открытия торгового маршрута для снижения напряженности на мировых энергетических рынках. По его словам, восстановление судоходства необходимо для стабилизации глобальной экономики.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс назвал сделку важным этапом укрепления ближневосточной стабильности. Он подчеркнул серьезное влияние перебоев в логистике на новозеландскую экономику. Представители стран призвали продолжить дипломатическую работу для окончательного снижения напряженности в регионе.

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