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    15 июня 2026, 08:24 • Новости дня

    Топурия проиграл Гэтжи на лужайке Белого дома

    Топурия проиграл Гэтжи на турнире UFC в Белом доме

    Топурия проиграл Гэтжи на лужайке Белого дома
    @ Evan Vucci/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Испанский боец ММА грузинского происхождения Илия Топурия впервые в карьере проиграл, уступив титул Джастину Гэтжи на турнире UFC в Вашингтоне.

    Илия Топурия потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    Чемпионский поединок в легком весе против американца Джастина Гэтжи завершился досрочно: Топурия не вышел на пятый раунд после остановки доктора, и ему засчитали технический нокаут.

    После неудачной защиты титула рекорд Топурии, ранее владевшего поясом в полулегком дивизионе, стал 17-1. Гэтжи, сумевший с третьей попытки завоевать абсолютный чемпионский пояс, теперь имеет 28 побед при пяти поражениях.

    Турнир прошел на лужайке перед Белым домом и был приурочен к празднованию 250-летия США.

    На юбилейных боях в Вашингтоне присутствовал президент США. В день турнира, 14 июня, ему исполнилось 80 лет, что придало вечеру дополнительный символический оттенок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правозащитная организация Public Integrity Project подавала федеральный иск к администрации США с требованием отменить бой UFC на территории Белого дома.

    Ранее в Вашингтоне на лужайке перед Белым домом состоялся поединок за временный пояс UFC в тяжелом весе между бразильцем Алексом Перейрой и французом Сирилом Ганом.


    14 июня 2026, 16:25 • Новости дня
    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас

    Рар: Фон дер Ляйен и Каллас не поделили будущее ЕС

    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Конфликт между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас – это столкновение двух моделей будущего ЕС. Первая хочет превратить организацию в супергосударство, вторая видит главную задачу Европы лишь в противодействии России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о нарастании противоречий внутри высшего руководства Евросоюза.

    «Конфликт между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас очевиден. Первая видит свою историческую миссию в трансформации ЕС в подобие супергосударства – и в этом ее поддерживают многие главы стран-членов», – заявил германский политолог Александр Рар.

    Финальным аккордом этого процесса, по его словам, должно стать «создание поста президента объединенной Европы». Именно для этого фон дер Ляйен последовательно «подминает» под себя национальные интересы стран Старого Света. Кая Каллас же в этом деле лишь «путается у нее под ногами», пояснил собеседник.

    Глава евродипломатии мыслит иначе. «У нее в голове есть лишь одна весьма ограниченная мысль: будучи ставленницей Восточной Европы, она должна приложить максимум усилий, чтобы победить «имперскую» Россию. Собственно, вокруг противодействия Москве она и пытается выстроить новую идентичность ЕС», – акцентирует он.

    Такой подход, отмечает эксперт, находит горячий отклик у ряда восточноевропейских государств. «Это крайне импонирует странам Прибалтики, Польше, Румынии и Чехии. Собственно, все они горой стоят за Каллас, и их коллективная защита не позволит фон дер Ляйен избавиться от конкурентки. Чем же закончится конфликт этих женщин? На мой взгляд, ничем», – продолжает он.

    Судьбы двух политиков, по мнению Рара, сложатся по-разному. «Фон дер Ляйен спокойно доживет остатки своей евробюрократической карьеры, а затем вновь вернется в обойму немецкой политики. Судьба же Каллас зависит от того, как будут складываться дальнейшие отношения Брюсселя и Москвы. Если эскалация в диалоге продолжится – она будет на коне. Если же стороны сумеют прийти к миру, то ее влияние внутри ЕС постепенно снизится», – завершил Рар.

    Ранее стало известно о нарастании противоречий внутри высшего руководства ЕС. Как сообщает издание Euronews, в настоящий момент в объединении прорабатывается возможность реформы, которая значительным образом урежет полномочия главы евродипломатии Каи Каллас. Отмечается, что за инициативой может стоять лидер ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Рассматриваются два проекта изменений. В соответствии с первым, рычаги дипломатического влияния будут возвращены в национальные столицы, что оставит Каллас лишь номинальную роль. Второй же предполагает увеличение влияние Брюсселя в лице Еврокомиссии.

    Впрочем, критика в адрес Каллас за последнее время стала особенно громкой. Дипломаты называют ее недостаточно гибкой и обвиняют в излишне жесткой риторике в отношении Китая и России, а также в неспособности выстроить союзы в Совете ЕС. Особое раздражение вызывают ее попытки блокировать любые переговоры с Москвой по украинскому урегулированию – позиция, которую не разделяют лидеры Франции и Германии.

    Публично на отставке Каллас настаивал и премьер Словакии Роберт Фицо. Так, зимой в интервью телеканалу ТА-3 он заявил, что европейская дипломатия в настоящий момент находится в упадке, поскольку ЕС все чаще занимает пассивную позицию по принципиально важным международным вопросам.

    «Либо Европейский союз станет сверхдержавой, либо мы будем просто наблюдать за действиями других», – подчеркивал он. Между тем о реформе европейской службы внешних действий (ЕСВД) ранее сообщала Financial Times. Основная причина переосмысления подходов к работе ведомства – недовольство стран-участниц эффективностью работы дипломатической службы ЕС.

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    14 июня 2026, 14:22 • Новости дня
    Дмитриев назвал задержание танкера в Ла-Манше отвлекающим маневром Стармера

    Дмитриев: Стармер задержанием танкера отвлекает Британию от проблемы мигрантов

    Дмитриев назвал задержание танкера в Ла-Манше отвлекающим маневром Стармера
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпредставитель президента России по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев увидел в истории с задержанным в Ла-Манше танкером попытку увести внимание британских избирателей от миграционного кризиса.

    Он связал действия Лондона с внутренней политикой в стране и настроениями избирателей, пишет «Коммерсантъ».

    Дмитриев заявил, что, по его мнению, британский премьер-министр Кир Стармер использует инцидент с танкером для информационной эскалации. «Отчаявшийся (британский премьер-министр Кир) Стармер вместо того, чтобы задерживать своих мигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Британию эскалацией конфликта», – уточнил он.

    Российский спецпредставитель подчеркнул, что видит в заявлениях Лондона о «теневом флоте» попытку переключить общественное внимание с проблем миграции на внешнеполитическую повестку и конфронтацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ла-Манше британские военные перехватили вышедший из Усть-Луги нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна.

    Примечательно, что британские СМИ также связали показательную акцию военных с внутриполитическими проблемами премьер-министра Стармера.

    В конце марта Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам Британии задерживать в британских водах суда российского теневого флота и закрывать им проход через Ла-Манш.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    14 июня 2026, 12:38 • Новости дня
    В Минобороны раскрыли детали зачистки Константиновки от ВСУ
    В Минобороны раскрыли детали зачистки Константиновки от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в городе Константиновке в ДНР продолжили наступление, они уничтожают заблокированные формирования ВСУ, сообщило Минобороны.

    Блокированные формирования украинских военных уничтожаются в юго-западной части населенного пункта, указало ведомство в Max.

    Наступление ведут штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса.

    «За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов», – добавили в министерстве.

    Ранее российская армия полностью овладела восточными районами Константиновки. Штурмовые группы освободили в микрорайонах города 172 здания.

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    14 июня 2026, 13:35 • Новости дня
    На выезде с Украины в Польшу заметили гигантские очереди
    На выезде с Украины в Польшу заметили гигантские очереди
    @ соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На пропускном пункте во Львовской области в сторону Польши скопилось множество автомобилей, ожидающих пересечения границы, сообщает украинская пресса.

    Огромные очереди из желающих покинуть страну образовались на пункте пропуска во Львовской области, их заметили у КПП «Краковец», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Фото и видео доступно в канале Max деловой газеты ВЗГЛЯД.

    Госпогранслужба Украины предупредила, что с 15 июня в польском пункте пропуска «Медика» начнутся ремонтные работы. Они затронут полосы движения для оформления автобусов на выезд с украинской территории.

    Автобусное сообщение не прекратится, но оформление на пункте «Шегини – Медика» будет проходить с задержками. Ожидается снижение общей пропускной способности этого направления, которое является одним из самых загруженных на границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Госпогранслужба Украины зафиксировала резкий рост пассажиропотока на выезд из страны.

    Также в декабре украинские СМИ сообщали о многочасовом коллапсе в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини».

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    14 июня 2026, 11:31 • Новости дня
    Британия задержала в Ла-Манше вышедший из Усть-Луги нефтяной танкер

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна был перехвачен в Ла-Манше британскими военными, после выхода из порта Усть-Луга, сообщает министерство обороны королевства.

    В заявлении Минобороны королевства говорится: «На борт судна Smyrtos поднялись коммандос Королевской морской пехоты и правоохранители со спецподготовкой из Национального агентства по борьбе с преступностью... Smyrtos будет предварительно перемещен к якорной стоянке у южного побережья Англии», передает РИА «Новости».

    Британское правительство заявляет, что танкер якобы связан с Россией.

    В публикации сообщается, что операция по задержанию продолжалась шесть часов при поддержке с воздуха и моря и проходила в тесном взаимодействии с Францией. Утверждается, что судно остановили в территориальных водах Британии в проливе Ла-Манш. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что речь идет о нефтяном танкере.

    По версии британского Минобороны, действия военных и сил правопорядка якобы соответствовали британскому и международному праву. Согласно данным портала отслеживания судоходства Vesselfinder, Smyrtos ходит под флагом Камеруна, последним портом захода была Усть-Луга. Сейчас судно стоит на якоре к югу от города Уэймут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил военным и полиции задерживать в территориальных водах страны санкционные суда российского «теневого флота».

    Российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два нефтяных танкера через Ла-Манш на фоне угроз их задержания британскими властями.

    Британские власти ежемесячно проверяли в Ла-Манше более 40 танкеров и с октября 2024 по июнь 2025 года задержали 343 судна по подозрению в перевозке российской нефти в обход санкций.

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    14 июня 2026, 17:53 • Новости дня
    Партия Пашиняна получила право сформировать правительство Армении

    ЦИК Армении объявил о победе партии Пашиняна на выборах

    Партия Пашиняна получила право сформировать правительство Армении
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящая партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна заручилась поддержкой почти половины избирателей и теперь сможет самостоятельно сформировать состав нового правительства.

    Политической силе армянского премьера удалось набрать 49,7% голосов на прошедших 7 июня парламентских выборах, передает РИА «Новости». Окончательные результаты голосования подтвердила Центральная избирательная комиссия республики.

    «Партия «Гражданский договор» набрала 49,7% голосов», – сообщил глава ЦИК Ваагн Овакимян в ходе заседания комиссии.

    Такой уровень поддержки избирателей дает партии Никола Пашиняна право сформировать кабинет министров страны без создания коалиций с другими политическими силами.

    Блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна – 23,27%, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна – 9,9%», – заявил глава ЦИК Ваагн Овакимян, представляя результаты голосования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после обработки всех бюллетеней политическая сила действующего премьер-министра получила менее половины голосов избирателей.

    Сам Никол Пашинян объявил о победе своей партии на парламентских выборах.

    Глава Центризбиркома Ваагн Овакимян допустил возможность оспаривания результатов голосования в Конституционном суде.

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    14 июня 2026, 14:59 • Новости дня
    The Guardian: Киев провалил реформы для вступления в Евросоюз
    The Guardian: Киев провалил реформы для вступления в Евросоюз
    @ ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти смогли реализовать лишь малую часть плана интеграции в ЕС, проигнорировав приоритетные антикоррупционные и судебные изменения.

    Европейские чиновники констатировали крайне низкие темпы подготовки украинского государства к присоединению к объединению, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Guardian. По данным осведомленных источников, процесс адаптации законодательства фактически застопорился.

    «Украина выполнила лишь 15% реформ, предусмотренных планом из десяти пунктов, согласованным в декабре прошлого года между еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и вице-премьером Украины Тарасом Качкой», – подчеркивают авторы публикации.

    Для полноправного членства требуется утверждение множества законов и единогласное согласие всех стран блока. Однако согласованные в декабре 2025 года десять приоритетных шагов остаются нереализованными. План включает укрепление независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также изменение порядка назначения судей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговоров о вступлении Украины.

    Украинский кабинет министров убрал из проекта антикоррупционной стратегии ключевые требования европейских партнеров.

    Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил о неготовности страны к полноценному членству в объединении из-за провала реформ.

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    14 июня 2026, 14:39 • Новости дня
    Экс-советник Меркель Вад призвал Берлин сменить курс по Украине
    Экс-советник Меркель Вад призвал Берлин сменить курс по Украине
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад заявил о необходимости радикальной смены политического курса Берлина в отношении конфликта на Украине.

    Бригадный генерал в отставке Эрих Вад предупредил о рисках дальнейшей эскалации ситуации, передает РИА «Новости».

    «Эта стратегия истощения представляет собой кровавую мясорубку, подобную Вердену 1916 года», – подчеркнул бывший военный советник в интервью изданию Berliner Zeitung.

    Экс-советник обратил внимание на противоречивые действия западных стран. По его словам, государства Запада одновременно принимают украинских граждан, уклоняющихся от военной службы, отправляют вооружение и требуют от Киева продолжать боевые действия. В связи с этим он настоял на острой необходимости пересмотра позиции Берлина.

    Кроме того, отставной военный раскритиковал готовность Германии идти на крайние меры ради другого государства. Он назвал такой подход оторванным от реальности, напомнив, что подобная черно-белая политика в прошлом уже приводила страну к катастрофическим последствиям.

    Ранее сообщалось, что киевский режим захотел запросить у западных союзников дополнительную финансовую помощь в размере 20 млрд долларов.

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    14 июня 2026, 19:19 • Новости дня
    Протесты против саммита G7 в Женеве переросли в погромы

    Tекст: Ольга Иванова

    Массовое шествие противников «Большой семерки» в Швейцарии вылилось в уличные беспорядки: радикалы забросали правоохранителей стеклянными бутылками и сожгли автомобиль Tesla.

    Несколько тысяч человек вышли на улицы швейцарского города, выражая недовольство проведением саммита G7 во французском Эвиане, передает РИА «Новости». Толпа направилась от парка Мон-Репо к штаб-квартире ООН и дворцу Уилсон. В рядах протестующих находились феминистки и антиглобалисты.

    «Весь мир ненавидит «Большую Семерку», – скандировали участники акции. Также собравшиеся через мегафоны обвиняли политиков в фашизме, требовали остановить действия Израиля в отношении Палестины и призывали США прекратить давление на Кубу.

    Мирный марш быстро перерос в агрессию, когда радикально настроенные граждане начали крушить рекламные щиты и переворачивать мусорные баки. Хулиганы подожгли автомобиль Tesla, из-за чего центр заволокло густым черным дымом. Возле вокзала агрессивная толпа стала забрасывать стеклянными бутылками сотрудников правопорядка.

    Для подавления бунта к месту прибыли моторизованные наряды полиции. Силовики перекрыли кордонами проход на левый берег Женевского озера и главный мост Пон Монблан. На фоне угрозы вандализма местные рестораны, магазины и отели заранее забаррикадировали витрины деревянными щитами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, активистки движения Femen повредили бензопилой памятник перед штаб-квартирой ООН в Женеве.

    Радикалы на акции в поддержку Палестины в Риме подожгли полицейскую машину.

    Демонстранты в США и Европе организовали массовые протесты у дилерских центров компании Tesla.

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    14 июня 2026, 19:13 • Новости дня
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Для мирного урегулирования конфликта Вашингтон готов воздействовать на Киев, при этом организация контактов на высшем уровне потребует личного визита украинского лидера в Москву.

    Помощник президента России Юрий Ушаков озвучил условия возможных контактов с украинским руководством, передает РИА «Новости». «Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи - пусть приезжает в Москву», - заявил чиновник журналистам.

    Помимо этого, представитель Кремля раскрыл детали телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер акцентировал необходимость прекращения военных действий на Украине и выразил готовность воздействовать на европейских партнеров в рамках саммита G7. Стороны также отметили, что удары украинских войск по гражданским объектам в России серьезно мешают мирному урегулированию.

    Отдельное внимание было уделено исторической памяти. Ушаков подчеркнул, что Владимиру Зеленскому следует помнить о трагедии холокоста и прекратить участие в церемониях перезахоронения нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков призвал Владимира Зеленского позвонить в Москву ради переговоров.

    Ранее президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность личной встречи российского и украинского лидеров.

    В конце апреля Владимир Путин и Дональд Трамп подробно обсудили украинский конфликт по телефону.

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    14 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    Комбриг Грунис: Созданная по стандартам НАТО бригада ВСУ оказалась слабейшей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подготовленная инструкторами Североатлантического альянса 156-я бригада украинской армии продемонстрировала наименьшую боеспособность во время боев на Донецком направлении, заявил комбриг четвертой мотострелковой бригады Южной группировки генерал-майор Антон Грунис.

    Украинские формирования, подготовленные по западным методикам, уступают в силе обычным частям, пояснил Грунис, передает РИА «Новости».

    Во время продвижения российских подразделений к Константиновке в ДНР командующий группировкой Сергей Медведев поручил провести оценку сил противника на данном участке фронта.

    «Сделали выводы по действиям, которые были ранее, что 156-я бригада ВСУ, бригада, которая, кстати, сформирована уже по натовским стандартам, в отличие от бригад, которые были сформированы ранее, является наиболее слабым противником», – сообщил Грунис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения отрезали пути снабжения украинского гарнизона в Константиновке.

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    14 июня 2026, 16:50 • Новости дня
    Опубликовано видео задержания британскими военными танкера в Ла-Манше

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Сети появились кадры задержания нефтяного танкера Smyrtos в Ла-Манше.

    Судно под флагом Камеруна совершало рейс из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид. Видео доступно в канале Max деловой газеты ВЗГЛЯД.

    В операции, которая продолжалась шесть часов, были задействованы вертолеты Морской авиационной группы (Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat), самолеты RAF P-8, а также авианосцы HMS Sutherland и HMS Ledbury.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ла-Манше британские военные перехватили вышедший из Усть-Луги нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна.

    В конце марта премьер-министр Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам Британии задерживать в британских водах суда российского теневого флота и закрывать им проход через Ла-Манш.

    Спецпредставитель президента России по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев увидел в истории с задержанным в Ла-Манше танкером попытку увести внимание британских избирателей от миграционного кризиса.

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    14 июня 2026, 15:31 • Новости дня
    Рейтинг британского премьера Стармера рухнул до исторического минимума

    Рейтинг британского премьера Стармера упал до исторического минимума

    Рейтинг британского премьера Стармера рухнул до исторического минимума
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава британского правительства Кир Стармер побил антирекорд доверия населения на фоне массового недовольства граждан ростом цен, миграционной политикой и кризисом системы здравоохранения.

    Уровень одобрения деятельности политика опустился до рекордной отметки минус 47 баллов, передает РИА «Новости». «Стармер остается самым непопулярным (премьером – ред.) в истории», – приводит агентство данные телеканала Sky News, который ссылается на исследование компании More in Common.

    Второе место в антирейтинге занял лидер партии зеленых Зак Полански с показателем минус 25. На третьей строчке расположился руководитель правой политической силы Reform UK Найджел Фарадж, чей уровень поддержки за последние недели резко обрушился до минус 20.

    Лидеры консерваторов и либерал-демократов Кеми Баденок и Эд Дейви получили восемь и десять отрицательных баллов соответственно. Основными причинами недовольства жителей Британии стали инфляция, проблемы в медицине и наплыв мигрантов. Точные сроки проведения опроса и статистическая погрешность не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Лейбористская партия лишилась около 250 мест в местных советах Англии.

    Заместитель министра внутренних дел Британии Джесс Филлипс покинула свой пост в знак протеста против политики премьера.

    Более 80 депутатов призвали Кира Стармера уйти в отставку.

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    14 июня 2026, 15:41 • Новости дня
    Воры в США оставили футбольную сборную Англии без экипировки
    Воры в США оставили футбольную сборную Англии без экипировки
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В американском Канзас-Сити злоумышленники похитили спортивное снаряжение и бутсы английских футболистов во время транспортировки груза на командную базу.

    Двое задержанных похитили у сборной Англии по футболу экипировку на общую сумму более 18 тыс. долларов, передает РИА «Новости». Инцидент произошел при перевозке вещей из Флориды в Канзас-Сити.

    Полиция обнаружила у подозреваемых имущество на 13,5 тыс. фунтов стерлингов. Согласно судебным материалам, среди украденного находились четыре пары бутс стоимостью по 250 фунтов, пять пар обуви по 170 фунтов, а также футболки с автографами и официальный мяч чемпионата мира за 160 фунтов. Кроме того, злоумышленники прихватили вратарские перчатки, плюшевых львов и набор Lego.

    Прокуратура уже предъявила мужчинам обвинения в присвоении краденого имущества. За это преступление им грозит до семи лет лишения свободы.

    База английской команды в Канзас-Сити располагается в одном из самых криминальных городов страны. Уровень насильственных преступлений здесь достигает 1,3 тыс. на 100 тыс. жителей, что почти в четыре раза превышает средний показатель по США. Только за 2025 год в городе зарегистрировали 138 убийств и более тысячи грабежей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные похитили часть экипировки английских футболистов за несколько дней до старта чемпионата мира.

    Недалеко от тренировочной базы сборной в Канзас-Сити произошла стрельба с девятью пострадавшими.

    Всего с начала футбольного турнира в Соединенных Штатах от вооруженных нападений погиб 31 человек.

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    14 июня 2026, 20:16 • Новости дня
    Сильнейшее землетрясение на Филиппинах подняло морское дно на два метра

    Tекст: Ольга Иванова

    На Филиппинах подземные толчки магнитудой 7,8 привели к гибели десятков людей, а также спровоцировали масштабные экологические изменения в прибрежной зоне острова Минданао.

    Смертоносная стихия обрушилась на побережье в начале недели, передает РИА «Новости». Жертвами катастрофы стали по меньшей мере 53 человека. Природный катаклизм вызвал серьезные изменения ландшафта в провинции Сарангани.

    Местное отделение министерства окружающей среды зафиксировало отступление океана. «Морское дно поднялось на два метра, береговая линия расширилась на 200 метров, из-за чего обнажились широкие участки коралловых рифов и пластов морских водорослей», – говорится в заявлении ведомства.

    Экологическая ситуация в муниципалитете Глан стремительно ухудшается. Оказавшиеся на суше кораллы и другие представители подводной флоры и фауны начали массово погибать без воды. Заявление об этом было опубликовано в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв этого стихийного бедствия достигло 53 человек.

    В результате мощных подземных толчков пострадали более двухсот местных жителей.

    У побережья страны сейсмологи зафиксировали волны цунами высотой до 1,4 метра.

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