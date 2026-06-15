Встреча Путина и Си Цзиньпина запланирована на полях саммита АТЭС

Путин: Россия гордится подвигами предков

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое», – цитирует Путина РИА «Новости».

В пятницу в Большом Кремлевском дворце началась традиционная церемония вручения госнаград.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в поздравлении патриарху Кириллу по случаю Дня России глава государства назвал подвиги предков вдохновляющим примером.