  • Новость часаДроны повредили мосты у Чонгара и Геническа в Херсонской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВС России перешли к тактике «нарезания пирога» в ДНР
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас
    На выезде с Украины в Польшу заметили гигантские очереди
    Иран подтвердил подписание меморандума с США 19 июня в Швейцарии
    Путин предупредил Трампа о неспособности Киева изменить ситуацию для ВСУ
    Ушаков анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
    Минобороны: Украина начала эвакуацию заводов из Краматорска
    Дмитриев назвал задержание танкера в Ла-Манше отвлекающим маневром Стармера
    15 июня 2026, 05:50 • Новости дня

    Британия, Германия, Италия и Франция допустили отмену санкций против Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ряд ведущих европейских государств выразили готовность отказаться от ограничений в отношении Тегерана при условии прозрачности его ядерной программы, совместное заявление сделали лидеры сразу нескольких стран.

    Лидеры Британии, Германии, Италии и Франции приветствовали договоренности между США и Ираном и заявили о готовности отменить антииранские санкции, передает ТАСС со ссылкой на Agence France Presse.

    В совместном заявлении европейские страны подчеркнули готовность отменить санкции в ответ на «четкие и поддающиеся проверке действия» Тегерана в ядерной сфере.

    Европейская «Группа четырех» намерена тесно сотрудничать с Вашингтоном, Тегераном и МАГАТЭ, чтобы не допустить создания ядерного оружия в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади сообщил о предстоящем подписании меморандума о взаимопонимании с США 19 июня в Швейцарии. Иранское агентство Mehr раскрыло содержание проекта этого документа.

    14 июня 2026, 16:25 • Новости дня
    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас

    Рар: Фон дер Ляйен и Каллас не поделили будущее ЕС

    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Конфликт между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас – это столкновение двух моделей будущего ЕС. Первая хочет превратить организацию в супергосударство, вторая видит главную задачу Европы лишь в противодействии России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о нарастании противоречий внутри высшего руководства Евросоюза.

    «Конфликт между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас очевиден. Первая видит свою историческую миссию в трансформации ЕС в подобие супергосударства – и в этом ее поддерживают многие главы стран-членов», – заявил германский политолог Александр Рар.

    Финальным аккордом этого процесса, по его словам, должно стать «создание поста президента объединенной Европы». Именно для этого фон дер Ляйен последовательно «подминает» под себя национальные интересы стран Старого Света. Кая Каллас же в этом деле лишь «путается у нее под ногами», пояснил собеседник.

    Глава евродипломатии мыслит иначе. «У нее в голове есть лишь одна весьма ограниченная мысль: будучи ставленницей Восточной Европы, она должна приложить максимум усилий, чтобы победить «имперскую» Россию. Собственно, вокруг противодействия Москве она и пытается выстроить новую идентичность ЕС», – акцентирует он.

    Такой подход, отмечает эксперт, находит горячий отклик у ряда восточноевропейских государств. «Это крайне импонирует странам Прибалтики, Польше, Румынии и Чехии. Собственно, все они горой стоят за Каллас, и их коллективная защита не позволит фон дер Ляйен избавиться от конкурентки. Чем же закончится конфликт этих женщин? На мой взгляд, ничем», – продолжает он.

    Судьбы двух политиков, по мнению Рара, сложатся по-разному. «Фон дер Ляйен спокойно доживет остатки своей евробюрократической карьеры, а затем вновь вернется в обойму немецкой политики. Судьба же Каллас зависит от того, как будут складываться дальнейшие отношения Брюсселя и Москвы. Если эскалация в диалоге продолжится – она будет на коне. Если же стороны сумеют прийти к миру, то ее влияние внутри ЕС постепенно снизится», – завершил Рар.

    Ранее стало известно о нарастании противоречий внутри высшего руководства ЕС. Как сообщает издание Euronews, в настоящий момент в объединении прорабатывается возможность реформы, которая значительным образом урежет полномочия главы евродипломатии Каи Каллас. Отмечается, что за инициативой может стоять лидер ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Рассматриваются два проекта изменений. В соответствии с первым, рычаги дипломатического влияния будут возвращены в национальные столицы, что оставит Каллас лишь номинальную роль. Второй же предполагает увеличение влияние Брюсселя в лице Еврокомиссии.

    Впрочем, критика в адрес Каллас за последнее время стала особенно громкой. Дипломаты называют ее недостаточно гибкой и обвиняют в излишне жесткой риторике в отношении Китая и России, а также в неспособности выстроить союзы в Совете ЕС. Особое раздражение вызывают ее попытки блокировать любые переговоры с Москвой по украинскому урегулированию – позиция, которую не разделяют лидеры Франции и Германии.

    Публично на отставке Каллас настаивал и премьер Словакии Роберт Фицо. Так, зимой в интервью телеканалу ТА-3 он заявил, что европейская дипломатия в настоящий момент находится в упадке, поскольку ЕС все чаще занимает пассивную позицию по принципиально важным международным вопросам.

    «Либо Европейский союз станет сверхдержавой, либо мы будем просто наблюдать за действиями других», – подчеркивал он. Между тем о реформе европейской службы внешних действий (ЕСВД) ранее сообщала Financial Times. Основная причина переосмысления подходов к работе ведомства – недовольство стран-участниц эффективностью работы дипломатической службы ЕС.

    Комментарии (8)
    14 июня 2026, 08:44 • Новости дня
    Euronews: Фон дер Ляйен нашла способ лишить Каллас полномочий
    Euronews: Фон дер Ляйен нашла способ лишить Каллас полномочий
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, стоит за грядущими изменениями в дипломатическом аппарате Евросоюза и возможным ослаблением позиций главы европейской дипломатии Каи Каллас, пишет Euronews.

    «Дополнительным фактором в этом обсуждении является растущая напряженность между Калласом и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой», – говорится в публикации Euronews, передает РИА «Новости».

    В тексте отмечается, что председатель ЕК уже долгое время выходит за рамки своих прямых обязанностей. Она регулярно комментирует вопросы внешней политики, что негативно сказывается на авторитете Каллас.

    Некоторые европейские дипломаты предполагают, что недавний громкий скандал в прессе стал следствием именно этих внутренних конфликтов в структурах ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства обсуждают масштабную перестройку дипломатической службы из-за недовольства деятельностью Каи Каллас. В мае депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить чиновницу.

    Комментарии (5)
    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    14 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    BZ: Обещания впустить Украину в Евросоюз оторваны от реальности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возможная интеграция Киева и Кишинева в европейское сообщество оказалась невыполнимым обещанием, лишенным реальных перспектив и стратегии безопасности, пишут немецкие СМИ.

    Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС не являются ни мирным планом, ни стратегией безопасности, ни реалистичной перспективой присоединения, говорится в публикации Berliner Zeitung, передает РИА «Новости».

    «Это обещание, данное в условиях, которые делают его исполнение невозможным», – подчеркивается в тексте.

    Авторы статьи считают, что вероятные решения на предстоящей встрече в Люксембурге европейские чиновники попытаются выдать за крупную победу. При этом журналисты предупредили, что главным риском текущей недели станет ситуация, при которой Европа сама поверит в эту инсценировку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все страны Евросоюза одобрили запуск первого этапа переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Издание Politico сообщило о старте официальных консультаций 15 июня.

    Комментарии (0)
    14 июня 2026, 11:11 • Новости дня
    Мадьяр сообщил о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
    Мадьяр сообщил о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Будапешт согласился открыть первый этап переговорного процесса о присоединении Киева к Европейскому союзу, заявил глава венгерского правительства Петер Мадьяр.

    Процесс интеграции может растянуться на долгие годы, заявил Мадьяр, передает «Коммерсантъ».

    «Поскольку правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение, Венгрия смогла согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июня», – сообщил он.

    Речь идет лишь о запуске одного из этапов длительной процедуры.

    В качестве примера Мадьяр привел Черногорию, которая начала аналогичные переговоры еще в 2012 году и до сих пор не стала полноправным членом союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Будапешт выдвинул Киеву 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье. В начале июня Мадьяр сообщил о достижении всеобъемлющего соглашения с Украиной по этому вопросу.

    После этого все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 00:59 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и сообщил, что разрешает снять американскую морскую блокаду.

    «Настоящим я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно поручаю немедленное снятие военно-морской блокады США», – сообщил Трамп.

    Трамп заявил, что сделка с Ираном завершена, и поздравил всех с ее достижением, передает РИА «Новости».

    Ранее в интервью Wall Street Journal он отметил, что условия договоренности устраивают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, подчеркнув, что, по этим условиям, Иран не сможет обладать ядерным оружием ни при каких обстоятельствах.

    Трамп сообщил, что вопросом «ядерной пыли» займутся позже. По его словам, это может произойти в течение одного или двух месяцев, и спешки в этом процессе нет, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии.

    Ранее Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана.

    Комментарии (5)
    14 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время телефонного разговора президентов России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули ключевые международные проблемы, включая успешное завершение сложных переговоров Вашингтона и Тегерана при посредничестве Катара и Пакистана.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Владимир Путин поздравил коллегу с юбилеем – 14 июня Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Стороны уделили особое внимание развитию двусторонних контактов и актуальной мировой повестке.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил подробности диалога об иранской проблеме. «В беседе обсуждена ситуация вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном», – заявил он журналистам. Москва выразила удовлетворение тем фактом, что опасный конфликт на Ближнем Востоке удается успешно купировать.

    В свою очередь глава Белого дома признал сложность достижения договоренностей с Тегераном. По словам Ушакова, американский лидер отметил наличие множества преград, однако усилия переговорщиков из США при поддержке пакистанских и катарских посредников позволили достигнуть приемлемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД Ирана анонсировал скорое завершение работы над меморандумом с США.

    Днем ранее американский лидер заявил об одобрении сделки руководством исламской республики.

    До этого Дональд Трамп сообщил о полной готовности двустороннего соглашения к подписанию.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 01:14 • Новости дня
    Иран подтвердил подписание меморандума с США 19 июня в Швейцарии

    Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: Меморандум с США подпишут в Швейцарии 19 июня

    Tекст: Антон Антонов

    Меморандум о взаимопонимании с США, предусматривающий прекращение боевых действий, подпишут в Швейцарии 19 июня, сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

    «Текст меморандума о взаимопонимании окончательно утвержден, и официальное подписание меморандума состоится в Швейцарии в пятницу», – приводит слова замглавы МИД Ирана РИА «Новости».

    По словам иранской стороны, меморандум с США предусматривает немедленное завершение военных действий на всех фронтах с ночи 15 июня, включая Ливан. Также документ предполагает начало снятия морской блокады США в отношении Ирана в ночь на понедельник.

    При этом Тегеран, несмотря на достигнутые договоренности по урегулированию конфликта, сохраняет недоверие к действиям Вашингтона. Иранские власти заявили, что намерены внимательно следить за тем, как США будут выполнять принятые на себя обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о предстоящем 19 июня в Швейцарии подписании мирной сделки США и Ирана с немедленным прекращением военных действий.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и разрешил немедленное снятие американской морской блокады.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 02:29 • Новости дня
    Mehr раскрыло содержание проекта меморандума США и Ирана

    Mehr: Ракетная программа Ирана исключена из повестки переговоров США и Ирана

    Mehr раскрыло содержание проекта меморандума США и Ирана
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Иранское агентство Mehr раскрыло содержание проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

    «Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня», – указывает Mehr.

    По проекту США обязуются разморозить 24 млрд долларов из иранских зарубежных активов. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала заключительных переговоров и до подписания меморандума. Остальные средства, как отмечается, будут розблокированы в течение 60-дневного периода финальных переговоров, передает РИА «Новости».

    Начало 60-дневных переговоров запланировано после подписания меморандума в пятницу, 19 июня.

    Согласно проекту, должны быть сняты санкции против иранской нефти и прекращена военно-морская блокада со стороны США. США берут на себя обязательство не вводить новые ограничения и не наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    США должны вывести воинский контингент из районов, граничащих с Ираном, заявляет Mehr.

    Агентство Mehr указывает, что Ормузский пролив будет полностью открыт в течение 30 дней после подписания соглашения.

    В документе подчеркивается, что Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не создавать ядерное оружие.

    Соглашение между Ираном и США будет закреплено соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН. По данным агентства, стороны также договорились о создании специального механизма контроля за выполнением договоренностей, однако его структура и полномочия пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меморандум о взаимопонимании США и Иран подпишут в Швейцарии 19 июня.

    Белый дом объявил о снятии американской морской блокады с Ирана. Вашингтон также анонсировал открытие Ормузского пролива после подписания сделки с Ираном.

    Комментарии (0)
    14 июня 2026, 07:50 • Новости дня
    Гросси заявил о готовности проверять любое ядерное соглашение США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что агентство готово проверять любое ядерное соглашение между США и Ираном, подчеркнув, что мониторинг и проверка будут иметь основное значение для его роли в случае достижения такой сделки, передает агентство Yonhap.

    «Самое важное в работе агентства – это проверка, и тот факт, что мы будем участвовать в принятии резолюции, является очень важной формальность, которая должна быть соблюдена», – заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с журналистами в кулуарах семинара, организованного для журналистов мировых новостных агентств.

    Гросси добавил, что когда стороны о чем-то договорятся и попросят МАГАТЭ провести проверку, ему придется идти к совету директоров агентства и просить разрешения на это, передает «Когда они в чем-то соглашаются и просят нас провести проверку, мне приходится идти к совету директоров... и просить у них разрешения на это, передает Yonhap.

    «Когда соглашение будет заключено, оно будет всеобъемлющим, и нам придется изучить все его положения», – отметил он.

    Глава МАГАТЭ указал на то, что теперь при желании построить атомную электростанцию без   экспертной оценки и проверок безопасности со стороны МАГАТЭ, доверия не будет ни проекту, ни тем, кто его ведет.

    «Люди, как правило, больше доверяют МАГАТЭ, чем национальным правительствам», –  подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гросси в апреле назвал иллюзией ядерную сделку США и Ирана без МАГАТЭ. Иран в июле 2025 года официально прекратил сотрудничество с МАГАТЭ. CNN передал, что Иран затруднил захват запасов высокообогащенного урана.

    Комментарии (4)
    14 июня 2026, 10:53 • Новости дня
    Иран: Хакеры атаковали инфраструктуру четырех банков страны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Четыре иранских банка подверглись ограниченной кибератаке, утечки данных не допущено, заявил координационный совет банков Ирана.

    Хакеры предприняли ограниченную кибератаку на четыре финансовые организации страны. Инцидент затронул Bank Melli Iran, Bank Tejarat, Bank Saderat Iran и Export Development Bank of Iran, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление совета.

    «К счастью, несанкционированного доступа к информации о клиентах не произошло, никакая информация не была удалена», – говорится в официальном заявлении организации.

    В настоящее время вся инфраструктура пострадавших банков находится под полным контролем технических специалистов. Эксперты проводят необходимые операции по обеспечению безопасности и восстановлению работоспособности систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году крупные иранские банки «Сепах» и «Пасаргад» подверглись масштабной кибератаке.

    Комментарии (0)
    14 июня 2026, 15:29 • Новости дня
    Иранские пограничники ликвидировали двух членов РПК на северо-западе страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженное столкновение на северо-западе Ирана завершилось гибелью сотрудника погранвойск и нейтрализацией двоих представителей курдской группировки.

    Инцидент произошел в провинции Западный Азербайджан, передает РИА «Новости». Командующий местными погранвойсками Мохаммад Ахмади подтвердил факт боестолкновения. «Пограничник пограничного полка Чалдеран Хосейн Расули погиб в перестрелке с враждебной ячейкой РПК», – заявил офицер.

    Он также добавил, что ответным огнем силовикам удалось успешно устранить двоих нападавших.

    Кроме того, иранские пограничники провели серию спецопераций на западных и северо-западных рубежах страны. По данным агентства Tasnim, силовики перехватили у контрабандистов крупную партию нелегального арсенала. У нарушителей изъяли 55 единиц боевого и десять единиц охотничьего оружия, а также значительное количество боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае спецслужбы Исламской республики пресекли деятельность террористической ячейки в провинции Западный Азербайджан.

    В апреле элитные части Вооруженных сил Ирана атаковали позиции оппозиционной группировки в Иракском Курдистане.

    В марте иранские военные объекты около границы с этим регионом подверглись воздушной бомбардировке.

    Комментарии (0)
    14 июня 2026, 23:58 • Новости дня
    Советник Хаменеи объявил о наступлении «часа Икс» для Израиля

    Советник Хаменеи Велаяти: Настал час Икс для Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Терпение Тегерана исчерпано в связи с ударами Израиля по Ливану, и иранские пусковые установки приведены в боевую готовность, заявил Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «Просчет в Бейруте исчерпал терпение. Приказ отдан. Настал час Икс, и пусковые установки готовы», – приводит слова Велаяти РИА «Новости».

    Велаяти подчеркнул, что движение «Хезболла» он рассматривает как часть так называемой оси сопротивления. Он предупредил, что в случае, если, по его словам, «пламя зла в Ливане» не будет погашено, последствия для противников станут крайне тяжелыми.

    Советник указал, что в ответ на продолжение ударов два «мощных географических орудия» – Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы – способны «сжать экономические артерии» противников до состояния «стратегического удушья».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля нанесла удары по району Дахия в пригороде Бейрута в ответ на обстрелы со стороны «Хезболлы».

    Росавиация выпустила уведомление NOTAM для авиакомпаний России, запретив вылеты в иранские аэропорты в ночные и утренние часы.

    Комментарии (0)
    14 июня 2026, 16:57 • Новости дня
    Постпред США анонсировал подписание сделки с Ираном в воскресенье

    Постпред США Уолтц анонсировал подписание сделки с Ираном в воскресенье

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон выразил абсолютную уверенность в успешном завершении переговоров и скором заключении важного двустороннего договора с Тегераном.

    Американская сторона не сомневается в успешном исходе диалога с иранскими коллегами, передает РИА «Новости». Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц подтвердил скорое подписание долгожданного соглашения.

    «Я уверен, команда уверена», – заявил дипломат во время выступления на телеканале ABC. Он добавил, что окончательные условия документа в ближайшее время представят участники переговорной группы.

    При этом точное место и формат предстоящей встречи пока держатся в секрете. Стоит отметить, что ранее американский президент Дональд Трамп уже допускал вероятность заключения исторического договора 14 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после заключения договора.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи допустил скорое завершение работы над меморандумом.

    Французский телеканал BFMTV сообщил о подготовке очных консультаций американских и иранских дипломатов в Швейцарии.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 00:48 • Новости дня
    Пакистан заявил о запланированном подписании в Швейцарии сделки США и Ирана

    Премьер Пакистана Шариф: Сделка США и Ирана будет подписана 19 июня в Швейцарии

    Пакистан заявил о запланированном подписании в Швейцарии сделки США и Ирана
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии, сообщил премьер Пакистана Шехбаз Шариф.

    «Церемония подписания пройдет в Швейцарии в пятницу, 19 июня», – сообщил он Шариф в соцсети X.

    По словам Шарифа, после переговоров стороны пришли к мирной сделке. Премьер указал, что соглашение стало результатом продолжительного дипломатического диалога.

    Он также отметил, что обе стороны объявляют о немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

    Шариф поблагодарил США и Иран за поиск дипломатического решения конфликта, а также Катар, Турцию и Саудовскую Аравию за вклад в достижение урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана.

    МИД Ирана ранее заявил о скором завершении работы над меморандумом с США и планах оформить документ в электронном виде на ближайших выходных.

    Вашингтон пообещал снять блокаду Ормузского пролива сразу после запланированного на 14 июня подписания сделки с Ираном.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    Нефть подешевела после заявления США о сделке с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Мировые цены на нефть отреагировали падением на сообщение США о заключении сделки с Ираном, следует из данных торгов.

    По данным на 01.05 мск, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,92% по отношению к предыдущему закрытию и достигала уровня 83,91 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на марку WTI в тот же момент падали еще сильнее – на 4,55%, до 81,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о предстоящем 19 июня в Швейцарии подписании мирной сделки США и Ирана с немедленным прекращением военных действий.

    США подтвердили заключение сделки с Ираном, Белый дом разрешил немедленное снятие американской морской блокады.

    Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади также заявил, что меморандум о взаимопонимании с США, предусматривающий прекращение боевых действий, подпишут в Швейцарии 19 июня.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    Протесты против саммита G7 в Женеве переросли в погромы
    Партия Пашиняна получила право сформировать правительство Армении
    Подсчитан процент выполненных Киевом реформ для вступления в ЕС
    Сильнейшее землетрясение на Филиппинах подняло морское дно на два метра
    Боевой беспилотник найден на черноморском побережье в Турции
    Доктор назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья