Вэнс предрек фундаментальную трансформацию Ближнего Востока

Tекст: Антон Антонов

«Она означает, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Не просто разрабатывать, но приобретать, пытаться купить ядерное оружие также. Это включено в соглашение», – заявил Вэнс.

По его словам, Вашингтон намерен внимательно следить за тем, как Тегеран выполняет взятые на себя обязательства, однако он не уточнил, какие выгоды получит Иран в ответ на их соблюдение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Вэнс отметил, что предусмотрены реальные преимущества на случай, если Иран будет строго следовать условиям сделки. Он добавил, что выполнение соглашения, по его оценке, приведет к фундаментальной трансформации Ближнего Востока на ближайшие 50 лет и сделает регион более привлекательным для инвестиций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, меморандум о взаимопонимании США и Иран подпишут в Швейцарии 19 июня.

Белый дом объявил о снятии американской морской блокады с Ирана. Вашингтон также анонсировал открытие Ормузского пролива после подписания сделки с Ираном.