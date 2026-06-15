Диетолог Устинова: Взрослые должны есть 1-1,5 г белка на килограмм массы тела

Tекст: Алексей Дегтярев

Оценить белковый статус организма можно с помощью анализа крови на общий белок, пояснила Устинова «Газете.Ru».

Оптимальным считается показатель около 75 граммов на литр. Снижение уровня ниже 70 граммов на литр может свидетельствовать о дефиците важнейшего нутриента.

При нормальных показателях здоровому человеку рекомендуется получать от 1 до 1,5 г белка на килограмм веса. В случае дефицита потребность увеличивается до 1,5-2 г. Важно не только количество, но и качество усвоения поступающего вещества.

«На этот процесс влияют особенности пищеварения, качество пережевывания пищи и общее состояние желудочно-кишечного тракта. Чем тщательнее пища пережевывается, тем эффективнее проходят дальнейшие этапы ее переваривания», – рассказала терапевт.

Главными источниками белка служат мясо, птица, рыба, яйца и молочные продукты. В 100 граммах такой пищи содержится от 15 до 25 граммов белка. Например, мужчине весом 80 килограммов оптимально потреблять 100–120 граммов белка в сутки. Такое количество можно получить, съев 200 граммов куриной грудки, 200 граммов творога, два яйца и порцию рыбы.

Специалист напомнила о необходимости контролировать рацион с помощью приложений-счетчиков калорий. Она также подчеркнула, что в продуктах животного происхождения часто наблюдается обратная зависимость: чем жирнее продукт, тем меньше в нем белка. Опасения по поводу избытка белка в питании обычно преувеличены, и большинству здоровых людей важнее следить за его достаточным потреблением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, диетологи рекомендуют употреблять ежедневно не менее одного грамма качественного белка на килограмм массы тела.