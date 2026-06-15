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    15 июня 2026, 04:07 • Новости дня

    Стали известны иранские переговорщики на встрече с США в Швейцарии

    New York Times: Иран на встрече с США в Швейцарии представят Галибаф и Аракчи

    Tекст: Антон Антонов

    Иран на встрече с США в Швейцарии на следующей неделе представят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи, пишет New York Times.

    Со ссылкой на «двух иранских чиновников, не уполномоченных говорить публично», New York Times пишет, что Галибаф и Аракчи «отправятся в Женеву, чтобы подписать соглашение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меморандум о взаимопонимании с США, предусматривающий прекращение боевых действий, подпишут в Швейцарии 19 июня.

    США сообщили о планах открыть Ормузский пролив для разминирования после подписания сделки с Ираном.

    Вашингтон пригрозил Ирану военными ударами в случае провала переговоров.

    14 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время телефонного разговора президентов России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули ключевые международные проблемы, включая успешное завершение сложных переговоров Вашингтона и Тегерана при посредничестве Катара и Пакистана.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Владимир Путин поздравил коллегу с юбилеем – 14 июня Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Стороны уделили особое внимание развитию двусторонних контактов и актуальной мировой повестке.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил подробности диалога об иранской проблеме. «В беседе обсуждена ситуация вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном», – заявил он журналистам. Москва выразила удовлетворение тем фактом, что опасный конфликт на Ближнем Востоке удается успешно купировать.

    В свою очередь глава Белого дома признал сложность достижения договоренностей с Тегераном. По словам Ушакова, американский лидер отметил наличие множества преград, однако усилия переговорщиков из США при поддержке пакистанских и катарских посредников позволили достигнуть приемлемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД Ирана анонсировал скорое завершение работы над меморандумом с США.

    Днем ранее американский лидер заявил об одобрении сделки руководством исламской республики.

    До этого Дональд Трамп сообщил о полной готовности двустороннего соглашения к подписанию.

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    15 июня 2026, 00:59 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и сообщил, что разрешает снять американскую морскую блокаду.

    «Настоящим я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно поручаю немедленное снятие военно-морской блокады США», – сообщил Трамп.

    Трамп заявил, что сделка с Ираном завершена, и поздравил всех с ее достижением, передает РИА «Новости».

    Ранее в интервью Wall Street Journal он отметил, что условия договоренности устраивают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, подчеркнув, что, по этим условиям, Иран не сможет обладать ядерным оружием ни при каких обстоятельствах.

    Трамп сообщил, что вопросом «ядерной пыли» займутся позже. По его словам, это может произойти в течение одного или двух месяцев, и спешки в этом процессе нет, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии.

    Ранее Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    15 июня 2026, 02:29 • Новости дня
    Mehr раскрыло содержание проекта меморандума США и Ирана

    Mehr: Ракетная программа Ирана исключена из повестки переговоров США и Ирана

    Mehr раскрыло содержание проекта меморандума США и Ирана
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Иранское агентство Mehr раскрыло содержание проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

    «Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня», – указывает Mehr.

    По проекту США обязуются разморозить 24 млрд долларов из иранских зарубежных активов. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала заключительных переговоров и до подписания меморандума. Остальные средства, как отмечается, будут розблокированы в течение 60-дневного периода финальных переговоров, передает РИА «Новости».

    Начало 60-дневных переговоров запланировано после подписания меморандума в пятницу, 19 июня.

    Согласно проекту, должны быть сняты санкции против иранской нефти и прекращена военно-морская блокада со стороны США. США берут на себя обязательство не вводить новые ограничения и не наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    США должны вывести воинский контингент из районов, граничащих с Ираном, заявляет Mehr.

    Агентство Mehr указывает, что Ормузский пролив будет полностью открыт в течение 30 дней после подписания соглашения.

    В документе подчеркивается, что Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не создавать ядерное оружие.

    Соглашение между Ираном и США будет закреплено соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН. По данным агентства, стороны также договорились о создании специального механизма контроля за выполнением договоренностей, однако его структура и полномочия пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меморандум о взаимопонимании США и Иран подпишут в Швейцарии 19 июня.

    Белый дом объявил о снятии американской морской блокады с Ирана. Вашингтон также анонсировал открытие Ормузского пролива после подписания сделки с Ираном.

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    14 июня 2026, 07:50 • Новости дня
    Гросси заявил о готовности проверять любое ядерное соглашение США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что агентство готово проверять любое ядерное соглашение между США и Ираном, подчеркнув, что мониторинг и проверка будут иметь основное значение для его роли в случае достижения такой сделки, передает агентство Yonhap.

    «Самое важное в работе агентства – это проверка, и тот факт, что мы будем участвовать в принятии резолюции, является очень важной формальность, которая должна быть соблюдена», – заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с журналистами в кулуарах семинара, организованного для журналистов мировых новостных агентств.

    Гросси добавил, что когда стороны о чем-то договорятся и попросят МАГАТЭ провести проверку, ему придется идти к совету директоров агентства и просить разрешения на это, передает «Когда они в чем-то соглашаются и просят нас провести проверку, мне приходится идти к совету директоров... и просить у них разрешения на это, передает Yonhap.

    «Когда соглашение будет заключено, оно будет всеобъемлющим, и нам придется изучить все его положения», – отметил он.

    Глава МАГАТЭ указал на то, что теперь при желании построить атомную электростанцию без   экспертной оценки и проверок безопасности со стороны МАГАТЭ, доверия не будет ни проекту, ни тем, кто его ведет.

    «Люди, как правило, больше доверяют МАГАТЭ, чем национальным правительствам», –  подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гросси в апреле назвал иллюзией ядерную сделку США и Ирана без МАГАТЭ. Иран в июле 2025 года официально прекратил сотрудничество с МАГАТЭ. CNN передал, что Иран затруднил захват запасов высокообогащенного урана.

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    14 июня 2026, 10:53 • Новости дня
    Иран: Хакеры атаковали инфраструктуру четырех банков страны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Четыре иранских банка подверглись ограниченной кибератаке, утечки данных не допущено, заявил координационный совет банков Ирана.

    Хакеры предприняли ограниченную кибератаку на четыре финансовые организации страны. Инцидент затронул Bank Melli Iran, Bank Tejarat, Bank Saderat Iran и Export Development Bank of Iran, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление совета.

    «К счастью, несанкционированного доступа к информации о клиентах не произошло, никакая информация не была удалена», – говорится в официальном заявлении организации.

    В настоящее время вся инфраструктура пострадавших банков находится под полным контролем технических специалистов. Эксперты проводят необходимые операции по обеспечению безопасности и восстановлению работоспособности систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году крупные иранские банки «Сепах» и «Пасаргад» подверглись масштабной кибератаке.

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    14 июня 2026, 15:29 • Новости дня
    Иранские пограничники ликвидировали двух членов РПК на северо-западе страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженное столкновение на северо-западе Ирана завершилось гибелью сотрудника погранвойск и нейтрализацией двоих представителей курдской группировки.

    Инцидент произошел в провинции Западный Азербайджан, передает РИА «Новости». Командующий местными погранвойсками Мохаммад Ахмади подтвердил факт боестолкновения. «Пограничник пограничного полка Чалдеран Хосейн Расули погиб в перестрелке с враждебной ячейкой РПК», – заявил офицер.

    Он также добавил, что ответным огнем силовикам удалось успешно устранить двоих нападавших.

    Кроме того, иранские пограничники провели серию спецопераций на западных и северо-западных рубежах страны. По данным агентства Tasnim, силовики перехватили у контрабандистов крупную партию нелегального арсенала. У нарушителей изъяли 55 единиц боевого и десять единиц охотничьего оружия, а также значительное количество боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае спецслужбы Исламской республики пресекли деятельность террористической ячейки в провинции Западный Азербайджан.

    В апреле элитные части Вооруженных сил Ирана атаковали позиции оппозиционной группировки в Иракском Курдистане.

    В марте иранские военные объекты около границы с этим регионом подверглись воздушной бомбардировке.

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    14 июня 2026, 16:57 • Новости дня
    Постпред США анонсировал подписание сделки с Ираном в воскресенье

    Постпред США Уолтц анонсировал подписание сделки с Ираном в воскресенье

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон выразил абсолютную уверенность в успешном завершении переговоров и скором заключении важного двустороннего договора с Тегераном.

    Американская сторона не сомневается в успешном исходе диалога с иранскими коллегами, передает РИА «Новости». Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц подтвердил скорое подписание долгожданного соглашения.

    «Я уверен, команда уверена», – заявил дипломат во время выступления на телеканале ABC. Он добавил, что окончательные условия документа в ближайшее время представят участники переговорной группы.

    При этом точное место и формат предстоящей встречи пока держатся в секрете. Стоит отметить, что ранее американский президент Дональд Трамп уже допускал вероятность заключения исторического договора 14 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после заключения договора.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи допустил скорое завершение работы над меморандумом.

    Французский телеканал BFMTV сообщил о подготовке очных консультаций американских и иранских дипломатов в Швейцарии.

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    15 июня 2026, 01:14 • Новости дня
    Иран подтвердил подписание меморандума с США 19 июня в Швейцарии

    Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: Меморандум с США подпишут в Швейцарии 19 июня

    Tекст: Антон Антонов

    Меморандум о взаимопонимании с США, предусматривающий прекращение боевых действий, подпишут в Швейцарии 19 июня, сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

    «Текст меморандума о взаимопонимании окончательно утвержден, и официальное подписание меморандума состоится в Швейцарии в пятницу», – приводит слова замглавы МИД Ирана РИА «Новости».

    По словам иранской стороны, меморандум с США предусматривает немедленное завершение военных действий на всех фронтах с ночи 15 июня, включая Ливан. Также документ предполагает начало снятия морской блокады США в отношении Ирана в ночь на понедельник.

    При этом Тегеран, несмотря на достигнутые договоренности по урегулированию конфликта, сохраняет недоверие к действиям Вашингтона. Иранские власти заявили, что намерены внимательно следить за тем, как США будут выполнять принятые на себя обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о предстоящем 19 июня в Швейцарии подписании мирной сделки США и Ирана с немедленным прекращением военных действий.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и разрешил немедленное снятие американской морской блокады.

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    14 июня 2026, 23:58 • Новости дня
    Советник Хаменеи объявил о наступлении «часа Икс» для Израиля

    Советник Хаменеи Велаяти: Настал час Икс для Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Терпение Тегерана исчерпано в связи с ударами Израиля по Ливану, и иранские пусковые установки приведены в боевую готовность, заявил Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «Просчет в Бейруте исчерпал терпение. Приказ отдан. Настал час Икс, и пусковые установки готовы», – приводит слова Велаяти РИА «Новости».

    Велаяти подчеркнул, что движение «Хезболла» он рассматривает как часть так называемой оси сопротивления. Он предупредил, что в случае, если, по его словам, «пламя зла в Ливане» не будет погашено, последствия для противников станут крайне тяжелыми.

    Советник указал, что в ответ на продолжение ударов два «мощных географических орудия» – Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы – способны «сжать экономические артерии» противников до состояния «стратегического удушья».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля нанесла удары по району Дахия в пригороде Бейрута в ответ на обстрелы со стороны «Хезболлы».

    Росавиация выпустила уведомление NOTAM для авиакомпаний России, запретив вылеты в иранские аэропорты в ночные и утренние часы.

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    15 июня 2026, 00:48 • Новости дня
    Пакистан заявил о запланированном подписании в Швейцарии сделки США и Ирана

    Премьер Пакистана Шариф: Сделка США и Ирана будет подписана 19 июня в Швейцарии

    Пакистан заявил о запланированном подписании в Швейцарии сделки США и Ирана
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии, сообщил премьер Пакистана Шехбаз Шариф.

    «Церемония подписания пройдет в Швейцарии в пятницу, 19 июня», – сообщил он Шариф в соцсети X.

    По словам Шарифа, после переговоров стороны пришли к мирной сделке. Премьер указал, что соглашение стало результатом продолжительного дипломатического диалога.

    Он также отметил, что обе стороны объявляют о немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

    Шариф поблагодарил США и Иран за поиск дипломатического решения конфликта, а также Катар, Турцию и Саудовскую Аравию за вклад в достижение урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана.

    МИД Ирана ранее заявил о скором завершении работы над меморандумом с США и планах оформить документ в электронном виде на ближайших выходных.

    Вашингтон пообещал снять блокаду Ормузского пролива сразу после запланированного на 14 июня подписания сделки с Ираном.

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    14 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Росавиация ограничила полеты из России в Иран
    Росавиация ограничила полеты из России в Иран
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Росавиация выпустила уведомление NOTAM для авиакомпаний России, запретив вылеты в иранские аэропорты в ночные и утренние часы.

    В NOTAM указано, что с 14 по 24 июня в период с 23.00 до 11.00 мск вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены, сообщило ведомство в «Максе».

    В остальное время суток, с 11.01 до 22.59 по московскому времени, решение о выполнении рейсов в иранские аэропорты должно приниматься после оценки рисков. При этом авиакомпаниям предписано учитывать соответствующие рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

    «Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов», – отметили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация вводила запрет на выполнение рейсов и транзитных перелетов через воздушное пространство Израиля и Ирана для российских авиакомпаний.

    В апреле пассажирский самолет авиакомпании Mahan Air вылетел из Тегерана в Москву впервые с конца февраля.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    15 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    Нефть подешевела после заявления США о сделке с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Мировые цены на нефть отреагировали падением на сообщение США о заключении сделки с Ираном, следует из данных торгов.

    По данным на 01.05 мск, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,92% по отношению к предыдущему закрытию и достигала уровня 83,91 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на марку WTI в тот же момент падали еще сильнее – на 4,55%, до 81,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о предстоящем 19 июня в Швейцарии подписании мирной сделки США и Ирана с немедленным прекращением военных действий.

    США подтвердили заключение сделки с Ираном, Белый дом разрешил немедленное снятие американской морской блокады.

    Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади также заявил, что меморандум о взаимопонимании с США, предусматривающий прекращение боевых действий, подпишут в Швейцарии 19 июня.

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    15 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива после подписания сделки с Ираном

    Трамп: Ормузский пролив откроют после сделки с Ираном для разминирования

    Tекст: Антон Антонов

    После подписания сделки с Ираном 19 июня Ормузский пролив откроют для разминирования, сообщил президент США Дональд Трамп.

    «С открытием пролива после подписания сделки в пятницу, для целей разминирования, нефть потечет в обе стороны снова для региона и мира», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подтвердил предстоящее заключение сделки с Ираном и разрешил снять американскую морскую блокаду.

    Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади также заявил, что меморандум о взаимопонимании с США, предусматривающий прекращение боевых действий, подпишут в Швейцарии 19 июня.

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    15 июня 2026, 02:50 • Новости дня
    Трамп высоко оценил роль Путина и Си Цзиньпина в ближневосточном урегулировании

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп высоко оценил усилия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Как пишет New York Times, Трамп в интервью «похвалил за содействие в урегулировании» Путина и Си Цзиньпина.

    При этом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху он обвинил в действиях, которые едва не привели к срыву мирных договоренностей. «Он очень сложный человек… Он должен быть нам очень благодарен», – сказал президент США, комментируя действия израильского премьера.

    Трамп также выразил уверенность, что при наличии у Ирана ядерного оружия Израиль не смог бы просуществовать и двух часов.

    Трамп заявил, что стороны все еще ведут переговоры о том, приостановит ли Иран обогащение урана на 20 лет. При этом Трамп намекнул, что может согласиться на 15-летнюю приостановку. Он заверил, что Иран навсегда будет ограничен обогащением на уровне, который «никогда не сможет быть использован в военных целях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о снятии американской военно-морской блокады с Ирана. Накануне российский и американский лидеры обсудили подготовку мирного меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

    Иранское агентство Mehr раскрыло содержание проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

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    15 июня 2026, 03:40 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану военными ударами в случае провала переговоров

    Tекст: Антон Антонов

    В случае неудачного завершения переговоров по ядерной программе Вашингтон готов возобновить военные атаки на Тегеран или стать «защитником Ближнего Востока» за долю доходов, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп подчеркнул в интервью New York Times, что возобновит военные атаки на Иран, если тот «не сможет достичь окончательного ядерного соглашения с Соединенными Штатами». Кроме того, Трамп не исключил, что сделает Соединенные Штаты «хранителями Ближнего Востока» в обмен на 20% доходов региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о снятии американской военно-морской блокады с Ирана.

    Иранское агентство Mehr раскрыло содержание проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

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