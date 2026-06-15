Трамп пригрозил Ирану военными ударами в случае провала переговоров

Tекст: Антон Антонов

Трамп подчеркнул в интервью New York Times, что возобновит военные атаки на Иран, если тот «не сможет достичь окончательного ядерного соглашения с Соединенными Штатами». Кроме того, Трамп не исключил, что сделает Соединенные Штаты «хранителями Ближнего Востока» в обмен на 20% доходов региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о снятии американской военно-морской блокады с Ирана.

Иранское агентство Mehr раскрыло содержание проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.