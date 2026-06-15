Трамп высоко оценил роль Путина и Си Цзиньпина в ближневосточном урегулировании

Tекст: Антон Антонов

Как пишет New York Times, Трамп в интервью «похвалил за содействие в урегулировании» Путина и Си Цзиньпина.

При этом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху он обвинил в действиях, которые едва не привели к срыву мирных договоренностей. «Он очень сложный человек… Он должен быть нам очень благодарен», – сказал президент США, комментируя действия израильского премьера.

Трамп также выразил уверенность, что при наличии у Ирана ядерного оружия Израиль не смог бы просуществовать и двух часов.

Трамп заявил, что стороны все еще ведут переговоры о том, приостановит ли Иран обогащение урана на 20 лет. При этом Трамп намекнул, что может согласиться на 15-летнюю приостановку. Он заверил, что Иран навсегда будет ограничен обогащением на уровне, который «никогда не сможет быть использован в военных целях».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о снятии американской военно-морской блокады с Ирана. Накануне российский и американский лидеры обсудили подготовку мирного меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

Иранское агентство Mehr раскрыло содержание проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.