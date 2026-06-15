Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива после подписания сделки с Ираном

Трамп: Ормузский пролив откроют после сделки с Ираном для разминирования

Tекст: Антон Антонов

«С открытием пролива после подписания сделки в пятницу, для целей разминирования, нефть потечет в обе стороны снова для региона и мира», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подтвердил предстоящее заключение сделки с Ираном и разрешил снять американскую морскую блокаду.

Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади также заявил, что меморандум о взаимопонимании с США, предусматривающий прекращение боевых действий, подпишут в Швейцарии 19 июня.

