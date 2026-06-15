Нефть подешевела после заявления США о сделке с Ираном

Tекст: Антон Антонов

По данным на 01.05 мск, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,92% по отношению к предыдущему закрытию и достигала уровня 83,91 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на марку WTI в тот же момент падали еще сильнее – на 4,55%, до 81,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о предстоящем 19 июня в Швейцарии подписании мирной сделки США и Ирана с немедленным прекращением военных действий.

США подтвердили заключение сделки с Ираном, Белый дом разрешил немедленное снятие американской морской блокады.

Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади также заявил, что меморандум о взаимопонимании с США, предусматривающий прекращение боевых действий, подпишут в Швейцарии 19 июня.