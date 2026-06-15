Иран подтвердил подписание меморандума с США 19 июня в Швейцарии

Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: Меморандум с США подпишут в Швейцарии 19 июня

Tекст: Антон Антонов

«Текст меморандума о взаимопонимании окончательно утвержден, и официальное подписание меморандума состоится в Швейцарии в пятницу», – приводит слова замглавы МИД Ирана РИА «Новости».

По словам иранской стороны, меморандум с США предусматривает немедленное завершение военных действий на всех фронтах с ночи 15 июня, включая Ливан. Также документ предполагает начало снятия морской блокады США в отношении Ирана в ночь на понедельник.

При этом Тегеран, несмотря на достигнутые договоренности по урегулированию конфликта, сохраняет недоверие к действиям Вашингтона. Иранские власти заявили, что намерены внимательно следить за тем, как США будут выполнять принятые на себя обязательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о предстоящем 19 июня в Швейцарии подписании мирной сделки США и Ирана с немедленным прекращением военных действий.

Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и разрешил немедленное снятие американской морской блокады.