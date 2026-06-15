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    ВС России перешли к тактике «нарезания пирога» в ДНР
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    Иран подтвердил подписание меморандума с США 19 июня в Швейцарии
    Ушаков анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
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    15 июня 2026, 00:59 • Новости дня

    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана

    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и сообщил, что разрешает снять американскую морскую блокаду.

    «Настоящим я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно поручаю немедленное снятие военно-морской блокады США», – сообщил Трамп.

    Трамп заявил, что сделка с Ираном завершена, и поздравил всех с ее достижением, передает РИА «Новости» .

    Ранее в интервью Wall Street Journal он отметил, что условия договоренности устраивают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, подчеркнув, что, по этим условиям, Иран не сможет обладать ядерным оружием ни при каких обстоятельствах.

    Трамп сообщил, что вопросом «ядерной пыли» займутся позже. По его словам, это может произойти в течение одного или двух месяцев, и спешки в этом процессе нет, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии.

    Ранее Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана.

    13 июня 2026, 14:04 • Новости дня
    В Иране назвали дату похорон погибшего верховного лидера Хаменеи

    Офис Хаменеи: Прощание и похороны бывшего верховного лидера пройдут 4–9 июля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Церемонии прощания и похорон погибшего бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначены на начало июля и завершатся его погребением в Мешхеде.

    На 4-9 июля назначены прощание и похороны погибшего бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Похоронить Хаменеи планируют в его родном Мешхеде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его офис.

    В сообщении офиса говорится: «4 и 5 июля пройдет церемония прощания в соборной мечети имама Хомейни в Тегеране. Похоронная церемония пройдет в Тегеране 6 июля, в Куме - 7 июля, в Мешхеде, где состоится погребение, - 9 июля».

    После гибели бывшего верховного лидера новым верховным руководителем Ирана был выбран его сын Моджатаба. Он пока не появлялся на публике, однако уже обратился к иранскому народу через ряд посланий, тексты которых публиковали официальные иранские ресурсы.

    Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжающихся ударов, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, траурную церемонию прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи в Тегеране перенесли для подготовки городской инфраструктуры к беспрецедентному наплыву людей. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ракетно-бомбовых ударов США и Израиля по иранской территории. Аятоллу Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед на северо-востоке страны.

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    14 июня 2026, 19:13 • Новости дня
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Для мирного урегулирования конфликта Вашингтон готов воздействовать на Киев, при этом организация контактов на высшем уровне потребует личного визита украинского лидера в Москву.

    Помощник президента России Юрий Ушаков озвучил условия возможных контактов с украинским руководством, передает РИА «Новости». «Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи - пусть приезжает в Москву», - заявил чиновник журналистам.

    Помимо этого, представитель Кремля раскрыл детали телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер акцентировал необходимость прекращения военных действий на Украине и выразил готовность воздействовать на европейских партнеров в рамках саммита G7. Стороны также отметили, что удары украинских войск по гражданским объектам в России серьезно мешают мирному урегулированию.

    Отдельное внимание было уделено исторической памяти. Ушаков подчеркнул, что Владимиру Зеленскому следует помнить о трагедии холокоста и прекратить участие в церемониях перезахоронения нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков призвал Владимира Зеленского позвонить в Москву ради переговоров.

    Ранее президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность личной встречи российского и украинского лидеров.

    В конце апреля Владимир Путин и Дональд Трамп подробно обсудили украинский конфликт по телефону.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    14 июня 2026, 18:55 • Новости дня
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с лидером США Дональдом Трампом, поздравив американского коллегу с 80-м днем рождения.

    Президент России Владимир Путин связался по телефону с главой США Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с 80-летием, передает РИА «Новости». По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, разговор продолжался ровно 55 минут.

    «Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием», – подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что глава государства также направил юбиляру послание, где отметил его незаурядные черты характера, способствующие успеху в политике и жизни.

    Беседа носила дружеский характер и проходила неформально, с долей юмора. Путин выразил уважение бойцовским качествам американского лидера, его умению держать удар и настойчиво добиваться поставленных целей. Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки, развитие двусторонних отношений и возможные контакты представителей двух стран.

    Этот телефонный разговор стал 13-м с момента переизбрания Трампа на пост президента США. Предыдущее общение лидеров состоялось 29 апреля и длилось более полутора часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале июня затруднился ответить на вопрос о подготовке поздравления для Дональда Трампа.

    В конце апреля лидеры двух стран по телефону обсудили ситуацию на Украине и в Иране.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после этой беседы отметил прагматизм нынешней администрации США.

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    14 июня 2026, 20:01 • Новости дня
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы России и США в ходе телефонной беседы затронули тему совместной борьбы с нацизмом на фоне обсуждения действий украинского руководства.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Беседа состоялась в день рождения Дональда Трампа, которому 14 июня исполнилось 80 лет. В рамках диалога Москва выразила мнение о необходимости напомнить Владимиру Зеленскому о трагедии холокоста.

    Российская сторона подчеркнула недопустимость участия украинских властей в перезахоронении нацистских преступников. Американский политик поддержал тему сохранения исторической памяти.

    «Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать», – сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по телефону поздравил американского коллегу с восьмидесятилетием.

    Месяцем ранее российский лидер раскрыл подробности беседы о совместной борьбе двух стран против нацизма.

    Накануне этих событий Москва согласилась на инициативу главы США о перемирии и обмене пленными.

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    13 июня 2026, 10:17 • Новости дня
    В центре Вашингтона обнаружили зашифрованную угрозу убийства Трампа

    NBC News: Секретный шифр на аллее в Вашингтоне расценили как угрозу жизни Трампа

    В центре Вашингтона обнаружили зашифрованную угрозу убийства Трампа
    @ REUTERS/Eric Lee

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Загадочную комбинацию 8647 заметили фотографы во время съемок Вашингтона перед празднованием 250-летия США. Сторонники главы государства и администрация президента уверены, что послание содержит прямую угрозу, сообщает NBC News.

    Выцветшую масштабную надпись на пешеходной тропе Национальной аллеи заметили фотографы, передает «Царьград». Они снимали виды столицы перед празднованием 250-летия США и днем рождения Дональда Трампа, которое отмечается 14 июня. Администрация президента уже расценила находку как прямую угрозу

    В Белом доме уверены, что цифры 8647 скрывают призыв к покушению на американского лидера. На криминальном сленге число 86 означает приказ убить человека, а 47 указывает на самого Трампа. Подобные комбинации часто используют противники политика на акциях протеста как символ сопротивления.

    «Это безумный акт вандализма», – заявил представитель МВД США. Правоохранительные органы уже инициировали расследование инцидента. Сейчас спецслужбы официально проверяют загадочный символ на предмет реальной опасности для жизни главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Секретная служба США допросила экс-главу ФБР Джеймса Коми из-за публикации фотографии с цифрами 8647.

    Позже этот пост спровоцировал волну подражателей с угрозами в адрес американского лидера.

    В апреле текущего года Дональд Трамп пережил четвертое покушение на свою жизнь.

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    14 июня 2026, 00:41 • Новости дня
    Axios узнал формат подписания меморандума США и Ирана

    Axios узнал об онлайн-формате подписания меморандума США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Иран «в электронном виде» подпишут соглашение о прекращении войны в воскресенье, узнал портал Axios.

    «США и Иран вместе с пакистанскими и катарскими посредниками проведут в воскресенье виртуальную встречу и подпишут в электронном виде меморандум о взаимопонимании, который продлит режим прекращения огня на 60 дней, вновь откроет Ормузский пролив и откроет переговоры по ядерной программе Ирана», – говорится в статье портала Axios.

    В материале отмечается, что ожидаемое дистанционное подписание является результатом почти трехмесячных переговоров между США и иранским режимом при посредничестве Пакистана, Катара, Египта и Турции.

    Посредники ожидают, что подписание меморандума о взаимопонимании положит конец войне в регионе и, возможно, стабилизирует мировые энергетические рынки.

    «Мы как никогда близки к заключению мирного соглашения. Ожидается, что оно будет окончательно согласовано в ближайшие 24 часа. Пакистан готовится к электронному подписанию мирного соглашения сразу после этого, а на следующей неделе пройдут переговоры на техническом уровне», – написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в соцсети X в субботу.

    Вскоре после этого Министерство иностранных дел Пакистана подтвердило, что виртуальная церемония подписания назначена на воскресенье.

    «Сделка должна быть подписана завтра, и сразу после этого Ормузский пролив будет открыт для всех. Наши отношения с Ираном совсем другие и гораздо лучше, чем при предыдущих администрациях», – написал президент США Дональд Трамп в Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана допустил скорое завершение работы над меморандумом с США. BFMTV передал, что встреча представителей США и Ирана пройдет в Швейцарии.  Президент США анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после подписания сделки 14 июня.

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    12 июня 2026, 06:30 • Новости дня
    Иран подтвердил согласование основных пунктов меморандума с США

    Представитель МИД Ирана Багаи: Меморандум с США согласован в основных пунктах

    Иран подтвердил согласование основных пунктов меморандума с США
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Текст меморандума о взаимопонимании с США согласован по основным пунктам, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Что касается формулировок, то в своих основных пунктах текст практически согласован», – заявил дипломат.

    Он отметил, что именно непоследовательность Вашингтона ранее становилась причиной замедления переговорного процесса, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сообщил о полной готовности двустороннего соглашения с Ираном. Белый дом считает, что Вашингтон и Тегеран могут заключить договоренности в ближайшие дни в Европе.

    Багаи заявил о спекулятивном характере сообщений о времени и месте подписания соглашения между Ираном и США.

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    13 июня 2026, 13:31 • Новости дня
    Axios: Мирная сделка Трампа с Ираном разрушила планы Нетаньяху
    Axios: Мирная сделка Трампа с Ираном разрушила планы Нетаньяху
    @ RONEN ZVULUN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Намерение Вашингтона в ближайшие дни заключить соглашение с Тегераном и завершить войну стало тяжелым политическим ударом для израильского премьера Биньямина Нетаньяху, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

    Глава Белого дома во время телефонного разговора предупредил Биньямина Нетаньяху о намерении урегулировать конфликт дипломатическим путем, передает RT со ссылкой на портал Axios. Израильский политик рассчитывал на совершенно иной исход противостояния, однако не сможет помешать подписанию документа.

    «Это и есть сделка. Это отличная сделка, пришло время закончить эту войну», – заявил Дональд Трамп собеседнику.

    Власти Израиля сохраняют скептическое отношение к готовящейся договоренности. Изначально премьер-министр Израиля надеялся на смену власти в Тегеране в результате эскалации ближневосточного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о полной готовности двустороннего соглашения с Ираном.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении этой сделки.

    Месяцем ранее американский лидер обсудил новые мирные инициативы в ходе сложного телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

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    12 июня 2026, 02:51 • Новости дня
    Посол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами

    Посол Дарчиев: Россия и США очень близки

    Посол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США на самом деле очень близки, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев на приеме в посольстве в честь Дня России.

    «Россия и Соединенные Штаты, несмотря на все различия и разный возраст с точки зрения истории, хотя 250 лет – вполне солидный срок, на самом деле очень близки», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».

    Он отметил, что в России всегда относились с симпатией к далекой Америке и ее народу, тогда как в США неизменный интерес вызывали «загадочные русские». По словам посла, это касалось и безграничных просторов, и мужества первопроходцев, и суровой природы с полноводными реками, такими как Миссисипи и Волга, и опасными океанами.

    Дарчиев подчеркнул, что в России приветствовали конструктивный и прагматичный подход нынешней американской администрации к восстановлению двусторонних отношений, разрушенных предыдущим руководством США.

    Он указал, что президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп, между которыми, по словам посла, «налажена личная химия», ставят задачу вернуть нормальные межгосударственные связи.

    Дипломат добавил, что на диалог влияют геополитические обстоятельства, однако к возобновлению полноценных контактов призывают люди по обе стороны Берингова пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарчиев на приеме ко Дню Победы заявил о возможном толчке к улучшению двусторонних отношений после беседы президентов России и США.

    Ранее Дарчиев на приеме ко Дню дипломатического работника сообщил о поручении президентов России и США сделать двусторонние отношения снова великими.

    После вручения верительных грамот в Белом доме посол заверил президента США в готовности сделать все возможное для восстановления российско-американских отношений.

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    14 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время телефонного разговора президентов России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули ключевые международные проблемы, включая успешное завершение сложных переговоров Вашингтона и Тегерана при посредничестве Катара и Пакистана.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Владимир Путин поздравил коллегу с юбилеем – 14 июня Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Стороны уделили особое внимание развитию двусторонних контактов и актуальной мировой повестке.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил подробности диалога об иранской проблеме. «В беседе обсуждена ситуация вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном», – заявил он журналистам. Москва выразила удовлетворение тем фактом, что опасный конфликт на Ближнем Востоке удается успешно купировать.

    В свою очередь глава Белого дома признал сложность достижения договоренностей с Тегераном. По словам Ушакова, американский лидер отметил наличие множества преград, однако усилия переговорщиков из США при поддержке пакистанских и катарских посредников позволили достигнуть приемлемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД Ирана анонсировал скорое завершение работы над меморандумом с США.

    Днем ранее американский лидер заявил об одобрении сделки руководством исламской республики.

    До этого Дональд Трамп сообщил о полной готовности двустороннего соглашения к подписанию.

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    13 июня 2026, 10:24 • Новости дня
    Китай обвинил США в нарушении договоренностей лидеров стран

    Пекин выразил протест США за безосновательное давление на китайские компании

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Китая заявили о несоблюдении Вашингтоном соглашений, достигнутых председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

    Министерство коммерции КНР обвинило американскую сторону в игнорировании договоренностей, достигнутых главами государств, передает РИА «Новости». Поводом для заявления стало решение Пентагона внести более 180 организаций в список связанных с военно-промышленным комплексом Китая.

    «США, не считаясь с договоренностями, достигнутыми главами двух государств на встрече в Пекине, а также общей картиной китайско-американских торгово-экономических отношений, продолжают… безосновательно оказывать давление на китайские компании», – подчеркнули в ведомстве.

    Пекин выразил Вашингтону решительный протест и призвал отказаться от подобной практики. В министерстве предупредили, что в противном случае китайская сторона примет действенные контрмеры, а полная ответственность за последствия ляжет на США. Напомним, Дональд Трамп посетил КНР с государственным визитом 13-15 мая, где провел переговоры с Си Цзиньпином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце лидеры двух стран договорились выстраивать стабильные стратегические отношения.

    Дональд Трамп пообещал развивать двустороннюю торговлю на принципах взаимности.

    Ранее китайское министерство коммерции жестко осудило американские санкции против десятков национальных предприятий.

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    12 июня 2026, 23:46 • Новости дня
    Арагчи раскрыл одно обязательство США в меморандуме с Ираном

    Арагчи раскрыл обязательство США в меморандуме не вмешиваться в дела Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Одна из статей меморандума требует невмешательства во внутренние дела друг друга и уважения суверенитета сторон, заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи.

    «Поэтому война закончится на всех фронтах, включая Ливан, и будет дано обещание, что он больше не будет развязывать войны. Не будет никаких угроз или применения силы, и обе стороны будут уважать суверенитет друг друга. Я думаю, это первый раз за 47 лет, когда США открыто выразили и задокументировали уважение к суверенитету Исламской Республики Иран и попросили нас в ответ уважать суверенитет Америки», – сказал он в эфире Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB).

    Арагчи пояснил, что меморандум предусматривает обязательство не вмешиваться во внутренние дела Ирана, это один из важнейших пунктов соглашения как одно из проявлений уважения к Ирану и уважение его суверенитета.

    «Зарубежные участники переговоров подробно обсудили вопрос Ормузского пролива, морскую блокаду и планы следующего раунда переговоров, которые будут включать различные вопросы, в том числе иранскую ядерную проблему и вопрос снятия санкций, а также вопрос о реконструкции в форме плана экономического восстановления и развития. Механизмы реализации этого плана будут согласованы в ходе следующих переговоров», – добавил министр.

    В этом же интервью Арагчи заявил о стратегической победе Ирана над противником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком  опубликованные иранской прессой условия сделки. Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке.

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    12 июня 2026, 22:20 • Новости дня
    Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке

    Востоковед Кича: Иран готовится ко второй горячей фазе войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Эскалация напряженности на Ближнем Востоке может продлиться до завершения президентского срока американского лидера Дональда Трампа, а перспектива мирного соглашения пока отсутствует, так как Иран ближе к новому витку конфликта, чем к его завершению, заявила востоковед Мария Кича.

    «Все эти передачи документов, переговоры, какие-то закулисные обсуждения всегда имеют место во время войны. На самом деле ситуация складывается таким образом, что Иран готовится ко второй горячей фазе американо-израильской войны против него. <...> В этой истории должен быть четкий победитель и проигравший», – заявила она радио Sputnik.

    Победа США и Израиля возможна лишь через смену политического строя в Иране с последующим переделом страны, уточнила востоковед.

    При этом Тегеран демонстрирует высокую устойчивость и продолжает оказывать упорное сопротивление своим противникам, отметила эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Премьер Пакистана Шариф сообщил о согласовании мирной сделки США и Ирана. Американский президент при этом назвал фейком опубликованные иранской прессой условия сделки.


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    12 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    Reuters: Сделка США с Ираном включает разморозку активов

    Tекст: Вера Басилая

    Проект сделки США с Ираном предусматривает разморозку иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, согласно условиям сделки США должны были немедленно начать передачу Ирану миллиардов долларов размороженных активов и отменить санкции на экспорт его нефти в обмен на открытие Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Однако высокопоставленный американский чиновник пояснил журналистам, что фактический возврат финансов последует исключительно после открытия морского пути.

    Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирного договора.

    Иран планирует вернуть доступ к заблокированным финансовым средствам в размере 24 млрд долларов.

    Условия предварительной сделки предусматривают поэтапное возобновление работы Ормузского пролива для судоходства.

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    13 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    Reuters: ОАЭ разблокировали миллиарды долларов для Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Объединенные Арабские Эмираты согласились освободить замороженные иранские средства на сумму более 10 млрд долларов ради прекращения атак на свою территорию.

    ОАЭ приняли решение разблокировать иранские активы, что стало тактическим шагом на фоне американо-израильской войны с Ираном, передает Reuters. По данным источников, общая сумма сделки может достигать 20 млрд долларов, из которых первый транш в размере 3 млрд долларов уже отправлен в Тегеран.

    Представитель Эмиратов подтвердил стремление государства к снижению напряженности в регионе.

    «Внешняя политика ОАЭ руководствуется принципами содействия деэскалации и снижению напряженности в регионе, а также продвижения прочного мира и стабильности», – заявил он.

    Соглашение подразумевает, что Тегеран прекратит ракетные и беспилотные атаки на ОАЭ, а страны возобновят экономическое сотрудничество и обмен разведданными. Известно, что Иран предложил аналогичные сделки двум другим государствам Персидского залива.

    Переговоры между сторонами ускорились после визита представителей иранской Революционной гвардии в Абу-Даби. Этот шаг также совпадает с более широкими переговорами между США и Ираном о прекращении конфликта, которые могут включать разблокировку десятков миллиардов долларов нефтяных доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, IRIB в конце мая заявила о согласии США разморозить 12 млрд долларов активов Ирана. МИД Ирана назвал недопустимой передачу своих активов союзникам США. Reuters передало, что сделка США с Ираном включает разморозку активов.

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