Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана

Tекст: Антон Антонов

«Настоящим я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно поручаю немедленное снятие военно-морской блокады США», – сообщил Трамп.

Трамп заявил, что сделка с Ираном завершена, и поздравил всех с ее достижением, передает РИА «Новости» .

Ранее в интервью Wall Street Journal он отметил, что условия договоренности устраивают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, подчеркнув, что, по этим условиям, Иран не сможет обладать ядерным оружием ни при каких обстоятельствах.

Трамп сообщил, что вопросом «ядерной пыли» займутся позже. По его словам, это может произойти в течение одного или двух месяцев, и спешки в этом процессе нет, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии.

Ранее Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана.