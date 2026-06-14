Советник Хаменеи объявил о наступлении «часа Икс» для Израиля

Советник Хаменеи Велаяти: Настал час Икс для Израиля

Tекст: Антон Антонов

«Просчет в Бейруте исчерпал терпение. Приказ отдан. Настал час Икс, и пусковые установки готовы», – приводит слова Велаяти РИА «Новости».

Велаяти подчеркнул, что движение «Хезболла» он рассматривает как часть так называемой оси сопротивления. Он предупредил, что в случае, если, по его словам, «пламя зла в Ливане» не будет погашено, последствия для противников станут крайне тяжелыми.

Советник указал, что в ответ на продолжение ударов два «мощных географических орудия» – Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы – способны «сжать экономические артерии» противников до состояния «стратегического удушья».

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля нанесла удары по району Дахия в пригороде Бейрута в ответ на обстрелы со стороны «Хезболлы».

Росавиация выпустила уведомление NOTAM для авиакомпаний России, запретив вылеты в иранские аэропорты в ночные и утренние часы.

