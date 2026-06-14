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    Иран подтвердил подписание меморандума с США 19 июня в Швейцарии
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    14 июня 2026, 23:58 • Новости дня

    Советник Хаменеи объявил о наступлении «часа Икс» для Израиля

    Советник Хаменеи Велаяти: Настал час Икс для Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Терпение Тегерана исчерпано в связи с ударами Израиля по Ливану, и иранские пусковые установки приведены в боевую готовность, заявил Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «Просчет в Бейруте исчерпал терпение. Приказ отдан. Настал час Икс, и пусковые установки готовы», – приводит слова Велаяти РИА «Новости».

    Велаяти подчеркнул, что движение «Хезболла» он рассматривает как часть так называемой оси сопротивления. Он предупредил, что в случае, если, по его словам, «пламя зла в Ливане» не будет погашено, последствия для противников станут крайне тяжелыми.

    Советник указал, что в ответ на продолжение ударов два «мощных географических орудия» – Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы – способны «сжать экономические артерии» противников до состояния «стратегического удушья».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля нанесла удары по району Дахия в пригороде Бейрута в ответ на обстрелы со стороны «Хезболлы».

    Росавиация выпустила уведомление NOTAM для авиакомпаний России, запретив вылеты в иранские аэропорты в ночные и утренние часы.

    14 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время телефонного разговора президентов России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули ключевые международные проблемы, включая успешное завершение сложных переговоров Вашингтона и Тегерана при посредничестве Катара и Пакистана.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Владимир Путин поздравил коллегу с юбилеем – 14 июня Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Стороны уделили особое внимание развитию двусторонних контактов и актуальной мировой повестке.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил подробности диалога об иранской проблеме. «В беседе обсуждена ситуация вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном», – заявил он журналистам. Москва выразила удовлетворение тем фактом, что опасный конфликт на Ближнем Востоке удается успешно купировать.

    В свою очередь глава Белого дома признал сложность достижения договоренностей с Тегераном. По словам Ушакова, американский лидер отметил наличие множества преград, однако усилия переговорщиков из США при поддержке пакистанских и катарских посредников позволили достигнуть приемлемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД Ирана анонсировал скорое завершение работы над меморандумом с США.

    Днем ранее американский лидер заявил об одобрении сделки руководством исламской республики.

    До этого Дональд Трамп сообщил о полной готовности двустороннего соглашения к подписанию.

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    14 июня 2026, 02:11 • Новости дня
    Чиновники в Израиле выразили недовольство соглашением Трампа с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Израильские чиновники заявили, что соглашение между США и Ираном не соответствуют военным целям Израиля и факт его подписания едва ли не «подстава» со стороны американского президента Дональда Трампа.

    «В пятницу израильские официальные лица выразили недовольство по поводу готовящегося меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, предупредив, что предполагаемая сделка будет далека от стратегических целей Израиля, в то время как президент США Дональд Трамп выразил новые сомнения в том, будет ли подписано какое-либо соглашение вообще», – пишет портал Ynet.

    Израильская сторона считает, что соглашение между США и Ираном не устраняет вероятные угрозы для Израиля, что не приемлемо. А по мнению одного из источников, соглашение могло стать результатом давления Тегерана на Вашингтон.

    «Трамп нас подвел», – заявил порталу один из чиновников в Израиле.

    Еще один комментатор заявил, что меморандум – настоящая катастрофа, так как не соответствует ни одному из принципов, о которых Израиль говорил в начале войны.

    Третий чиновник заявил, что в любом случае, будет ли подписан меморандум или нет, это будет провалом.

    «Я скептически отношусь к подписанию соглашения и к его устойчивости в долгосрочной перспективе», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана допустил скорое завершение работы над меморандумом с США. BFMTV передал, что встреча представителей США и Ирана пройдет в Швейцарии.  Президент США анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после подписания сделки 14 июня. Axios узнал формат подписания меморандума США и Ирана.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    14 июня 2026, 07:50 • Новости дня
    Гросси заявил о готовности проверять любое ядерное соглашение США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что агентство готово проверять любое ядерное соглашение между США и Ираном, подчеркнув, что мониторинг и проверка будут иметь основное значение для его роли в случае достижения такой сделки, передает агентство Yonhap.

    «Самое важное в работе агентства – это проверка, и тот факт, что мы будем участвовать в принятии резолюции, является очень важной формальность, которая должна быть соблюдена», – заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с журналистами в кулуарах семинара, организованного для журналистов мировых новостных агентств.

    Гросси добавил, что когда стороны о чем-то договорятся и попросят МАГАТЭ провести проверку, ему придется идти к совету директоров агентства и просить разрешения на это, передает «Когда они в чем-то соглашаются и просят нас провести проверку, мне приходится идти к совету директоров... и просить у них разрешения на это, передает Yonhap.

    «Когда соглашение будет заключено, оно будет всеобъемлющим, и нам придется изучить все его положения», – отметил он.

    Глава МАГАТЭ указал на то, что теперь при желании построить атомную электростанцию без   экспертной оценки и проверок безопасности со стороны МАГАТЭ, доверия не будет ни проекту, ни тем, кто его ведет.

    «Люди, как правило, больше доверяют МАГАТЭ, чем национальным правительствам», –  подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гросси в апреле назвал иллюзией ядерную сделку США и Ирана без МАГАТЭ. Иран в июле 2025 года официально прекратил сотрудничество с МАГАТЭ. CNN передал, что Иран затруднил захват запасов высокообогащенного урана.

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    14 июня 2026, 10:53 • Новости дня
    Иран: Хакеры атаковали инфраструктуру четырех банков страны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Четыре иранских банка подверглись ограниченной кибератаке, утечки данных не допущено, заявил координационный совет банков Ирана.

    Хакеры предприняли ограниченную кибератаку на четыре финансовые организации страны. Инцидент затронул Bank Melli Iran, Bank Tejarat, Bank Saderat Iran и Export Development Bank of Iran, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление совета.

    «К счастью, несанкционированного доступа к информации о клиентах не произошло, никакая информация не была удалена», – говорится в официальном заявлении организации.

    В настоящее время вся инфраструктура пострадавших банков находится под полным контролем технических специалистов. Эксперты проводят необходимые операции по обеспечению безопасности и восстановлению работоспособности систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году крупные иранские банки «Сепах» и «Пасаргад» подверглись масштабной кибератаке.

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    14 июня 2026, 12:00 • Новости дня
    Израильские военные приказали жителям юга Ливана покинуть дома

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Население десятков деревень в провинции Набатия получило срочное указание израильских военных переместиться за реку Захрани, сообщил представитель армии Израиля Авихай Эдри.

    «Мы вынуждены принимать решительные меры против «Хезболлы», которая продолжает нарушать соглашение о прекращении огня», – заявил военный, передает ТАСС.

    Он также предупредил, что нахождение рядом с боевиками или военной техникой организации представляет прямую угрозу для жизни. Ливанским семьям настоятельно рекомендовано уйти на северный берег реки Захрани ради собственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая армия обороны Израиля объявила о начале масштабных ударов по объектам шиитского движения на юге Ливана. За одну неделю израильские военные ликвидировали свыше 30 членов этой организации.

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    14 июня 2026, 15:29 • Новости дня
    Иранские пограничники ликвидировали двух членов РПК на северо-западе страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженное столкновение на северо-западе Ирана завершилось гибелью сотрудника погранвойск и нейтрализацией двоих представителей курдской группировки.

    Инцидент произошел в провинции Западный Азербайджан, передает РИА «Новости». Командующий местными погранвойсками Мохаммад Ахмади подтвердил факт боестолкновения. «Пограничник пограничного полка Чалдеран Хосейн Расули погиб в перестрелке с враждебной ячейкой РПК», – заявил офицер.

    Он также добавил, что ответным огнем силовикам удалось успешно устранить двоих нападавших.

    Кроме того, иранские пограничники провели серию спецопераций на западных и северо-западных рубежах страны. По данным агентства Tasnim, силовики перехватили у контрабандистов крупную партию нелегального арсенала. У нарушителей изъяли 55 единиц боевого и десять единиц охотничьего оружия, а также значительное количество боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае спецслужбы Исламской республики пресекли деятельность террористической ячейки в провинции Западный Азербайджан.

    В апреле элитные части Вооруженных сил Ирана атаковали позиции оппозиционной группировки в Иракском Курдистане.

    В марте иранские военные объекты около границы с этим регионом подверглись воздушной бомбардировке.

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    14 июня 2026, 16:18 • Новости дня
    Axios: Израиль предупредил США перед атакой на пригород Бейрута

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские военные проинформировали американское командование о планах атаковать командный центр движения «Хезболла» в южном пригороде ливанской столицы.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) незадолго до удара по пригороду Бейрута сообщила о своих намерениях Центральному командованию ВС США (CENTCOM), передает РИА «Новости». Об этом рассказал журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на информацию от американских и израильских чиновников.

    «Израильская армия уведомила CENTCOM незадолго до нанесения удара по Бейруту», – написал журналист в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Ранее ЦАХАЛ подтвердил атаку на командный пункт движения «Хезболла», расположенный в районе Дахия.

    По предварительной информации от ливанской службы скорой помощи, в результате ударов израильской авиации по району Гбейри погиб один человек. Еще несколько местных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по району Дахия в пригороде Бейрута.

    В результате атаки на квартал Гбейри погиб как минимум один человек. Эта воздушная бомбардировка привела к гибели одного из военных руководителей «Хезболлы».

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    14 июня 2026, 15:06 • Новости дня
    Al Hadath: Израиль убил командира «Хезболлы» в Бейруте с помощью авиаудара

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Воздушная атака на штаб шиитского движения на южной окраине Бейрута привела к гибели одного из военных руководителей «Хезболлы», сообщают СМИ.

    Израильские самолеты нанесли удар по южной окраине ливанской столицы, погиб один из военных руководителей шиитской организации, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    Имя убитого на данный момент не раскрывается.

    Целью атаки стало пятиэтажное здание в районе Гобейри, где якобы располагался штабной офис «Хезболлы».

    Уничтоженный командир занимался организацией оперативной связи. В его обязанности входила координация взаимодействия между шиитскими формированиями на юге и востоке Ливана.

    Ранее в воскресенье Израиль нанес удары по пригородам Бейрута.

    В мае армия Израиля подтвердила ликвидацию командира элитного спецподразделения «Радван» Ахмеда Али Балута.

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    14 июня 2026, 16:57 • Новости дня
    Постпред США анонсировал подписание сделки с Ираном в воскресенье

    Постпред США Уолтц анонсировал подписание сделки с Ираном в воскресенье

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон выразил абсолютную уверенность в успешном завершении переговоров и скором заключении важного двустороннего договора с Тегераном.

    Американская сторона не сомневается в успешном исходе диалога с иранскими коллегами, передает РИА «Новости». Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц подтвердил скорое подписание долгожданного соглашения.

    «Я уверен, команда уверена», – заявил дипломат во время выступления на телеканале ABC. Он добавил, что окончательные условия документа в ближайшее время представят участники переговорной группы.

    При этом точное место и формат предстоящей встречи пока держатся в секрете. Стоит отметить, что ранее американский президент Дональд Трамп уже допускал вероятность заключения исторического договора 14 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после заключения договора.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи допустил скорое завершение работы над меморандумом.

    Французский телеканал BFMTV сообщил о подготовке очных консультаций американских и иранских дипломатов в Швейцарии.

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    14 июня 2026, 14:43 • Новости дня
    Израильская авиация нанесла удары по пригороду Бейрута

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские военные атаковали южный пригород ливанской столицы, в результате чего погиб как минимум один человек и несколько получили ранения.

    Авиация Израиля нанесла удары по району Гбейри, расположенному в южном пригороде Бейрута, передает РИА «Новости». По предварительной информации, жертвой атаки стал один человек, еще несколько мирных жителей пострадали.

    «Вражеская авиация нанесла два мощных удара по району Гбейри в южном пригороде Бейрута, подтверждена гибель пока одного человека, есть раненые», – сообщил источник агентства в ливанской службе скорой помощи.

    Уточняется, что снаряды попали в две квартиры жилого дома. Израильская армия подтвердила факт атаки, заявив, что целью удара был командный штаб движения «Хезболла» в указанном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по району Дахия в пригороде Бейрута.

    Неделей ранее военно-воздушные силы Израиля поразили позиции радикальной группировки в этом же районе.

    Власти Ирана пообещали жестко ответить на обстрелы ливанской столицы.

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    14 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по пригороду Бейрута

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские военные нанесли удары по району Дахия в пригороде Бейрута в ответ на обстрел территории страны со стороны движения «Хезболла», сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.

    «В соответствии с указаниями премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по целям организации «Хезболлах» в районе Дахия в Бейруте в ответ на обстрел «Хезболлы» территории Израиля», – подчеркивается в заявлении для прессы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-воздушные силы Израиля поразили позиции «Хезболлы» в районе Дахия в пригороде Бейрута в ответ на обстрелы своей территории.

    Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по Бейруту и по более чем 135 объектам шиитского движения на юге и востоке Ливана.

    Накануне израильские военные объявили о начале серии ударов по объектам «Хезболлы» в долине Бекаа и на юге Ливана.

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    15 июня 2026, 00:59 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и сообщил, что разрешает снять американскую морскую блокаду.

    «Настоящим я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно поручаю немедленное снятие военно-морской блокады США», – сообщил Трамп.

    Трамп заявил, что сделка с Ираном завершена, и поздравил всех с ее достижением, передает РИА «Новости» .

    Ранее в интервью Wall Street Journal он отметил, что условия договоренности устраивают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, подчеркнув, что, по этим условиям, Иран не сможет обладать ядерным оружием ни при каких обстоятельствах.

    Трамп сообщил, что вопросом «ядерной пыли» займутся позже. По его словам, это может произойти в течение одного или двух месяцев, и спешки в этом процессе нет, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии.

    Ранее Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана.

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    15 июня 2026, 00:48 • Новости дня
    Пакистан заявил о запланированном подписании в Швейцарии сделки США и Ирана

    Премьер Пакистана Шариф: Сделка США и Ирана будет подписана 19 июня в Швейцарии

    Пакистан заявил о запланированном подписании в Швейцарии сделки США и Ирана
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии, сообщил премьер Пакистана Шехбаз Шариф.

    «Церемония подписания пройдет в Швейцарии в пятницу, 19 июня», – сообщил он Шариф в соцсети X.

    По словам Шарифа, после переговоров стороны пришли к мирной сделке. Премьер указал, что соглашение стало результатом продолжительного дипломатического диалога.

    Он также отметил, что обе стороны объявляют о немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана.

    МИД Ирана ранее заявил о скором завершении работы над меморандумом с США и планах оформить документ в электронном виде на ближайших выходных.

    Вашингтон пообещал снять блокаду Ормузского пролива сразу после запланированного на 14 июня подписания сделки с Ираном.

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    14 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Росавиация ограничила полеты из России в Иран
    Росавиация ограничила полеты из России в Иран
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Росавиация выпустила уведомление NOTAM для авиакомпаний России, запретив вылеты в иранские аэропорты в ночные и утренние часы.

    В NOTAM указано, что с 14 по 24 июня в период с 23.00 до 11.00 мск вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены, сообщило ведомство в «Максе».

    В остальное время суток, с 11.01 до 22.59 по московскому времени, решение о выполнении рейсов в иранские аэропорты должно приниматься после оценки рисков. При этом авиакомпаниям предписано учитывать соответствующие рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

    «Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов», – отметили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация вводила запрет на выполнение рейсов и транзитных перелетов через воздушное пространство Израиля и Ирана для российских авиакомпаний.

    В апреле пассажирский самолет авиакомпании Mahan Air вылетел из Тегерана в Москву впервые с конца февраля.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    15 июня 2026, 01:14 • Новости дня
    Иран подтвердил подписание меморандума с США 19 июня в Швейцарии

    Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: Меморандум с США подпишут в Швейцарии 19 июня

    Tекст: Антон Антонов

    Меморандум о взаимопонимании с США, предусматривающий прекращение боевых действий, подпишут в Швейцарии 19 июня, сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

    «Текст меморандума о взаимопонимании окончательно утвержден, и официальное подписание меморандума состоится в Швейцарии в пятницу», – приводит слова замглавы МИД Ирана РИА «Новости».

    По словам иранской стороны, меморандум с США предусматривает немедленное завершение военных действий на всех фронтах с ночи 15 июня, включая Ливан. Также документ предполагает начало снятия морской блокады США в отношении Ирана в ночь на понедельник.

    При этом Тегеран, несмотря на достигнутые договоренности по урегулированию конфликта, сохраняет недоверие к действиям Вашингтона. Иранские власти заявили, что намерены внимательно следить за тем, как США будут выполнять принятые на себя обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о предстоящем 19 июня в Швейцарии подписании мирной сделки США и Ирана с немедленным прекращением военных действий.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и разрешил немедленное снятие американской морской блокады.

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