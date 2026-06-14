Деруло исполнил англоязычный кавер на песню «Седая ночь» в Москве

Tекст: Антон Антонов

Обращаясь к зрителям, артист сказал: «Спустя долгое время после моего концерта я очень хотел вернуться сюда. Я счастлив, что я здесь с вами». Эти слова зал встретил продолжительными аплодисментами.

«Я люблю тебя, Россия, я люблю тебя, Москва», – приводит слова исполнителя РИА «Новости».

Певец исполнил один из своих главных хитов Whatcha Say, который зрители приняли особенно тепло и громко подпевали артисту.

Во время концерта Деруло представил российским поклонникам новую песню Chicko, мировая концертная премьера которой прошла именно в Москве. Он отметил, что композиция уже разошлась по всему миру, но нигде ранее не исполнялась вживую, и подчеркнул, что для премьеры ему нужна энергия всего зала.

В программу концерта вошли хиты артиста, среди которых Wiggle, Swalla, Sexy for me, Komasava и другие, передает ТАСС.

Кроме того, Деруло исполнил на концерте в Москве англоязычный кавер на знаменитую песню Юрия Шатунова «Седая ночь».



Особую известность Деруло получил после выхода дебютного сингла Whatcha Say в 2009 году, возглавившего американский чарт Billboard Hot 100 и разошедшегося миллионными тиражами. Позднее он закрепил успех хитами In My Head, Talk Dirty, Wiggle, Want to Want Me и Savage Love, неоднократно становившимися лидерами международных чартов.

Музыкант сотрудничал с Ники Минаж, Снуп Догом и BTS, продал десятки млн записей и набрал миллиарды прослушиваний на стриминговых платформах, а его аудитория в соцсетях исчисляется десятками млн подписчиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года Деруло уже давал концерты в Москве и Петербурге.

Певица Дженнифер Лопес отказалась от запланированного в 2025 году концерта в Москве из-за опасений за репутацию на Западе на фоне спецоперации на Украине.

Американский музыкант Джаред Лето во время концерта в Белграде заявил о желании выступить в Москве и Санкт-Петербурге после окончания конфликта.