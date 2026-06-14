Tекст: Ольга Иванова

Тринадцать футбольных федераций выступили с официальным заявлением, осуждающим слова президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о новом формате чемпионата мира, передает РИА «Новости». В текущем турнире впервые принимают участие 48 сборных, тогда как ранее их число составляло 32. Глава УЕФА ранее отмечал, что такое расширение снижает интерес к соревнованиям из-за разницы в классе команд.

В воскресенье ассоциации Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, ДР Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, ЮАР и Кот-д'Ивуара опубликовали совместное обращение на своих ресурсах. «Для наших стран не бывает неважных матчей чемпионата мира. Для Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана квалификация на чемпионат мира представляет собой историческое достижение и воплощение мечты поколений. Для таких стран, как ДР Конго и Гаити, возвращение на главную футбольную арену после долгого перерыва имеет особое значение. Предположение о том, что эти матчи каким-то образом менее важны, глубоко разочаровывает и не учитывает усилия, жертвы и стремления игроков, тренеров, клубов, футбольных лидеров и болельщиков по всему миру», – подчеркивается в тексте.

Руководители федераций также добавили, что за каждым выходом на турнир стоят годы упорного труда и значительные инвестиции, а национальные команды поддерживают миллионы болельщиков. Они подчеркнули, что футбол объединяет различные культуры и не должен принадлежать лишь узкому кругу стран. Авторы заявления отвергли комментарии Чеферина, выразив уверенность, что развитие игры обязано создавать новые возможности и вдохновлять будущие поколения по всему миру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Узбекистана в прошлом году впервые в истории пробилась на чемпионат мира по футболу.

Национальная команда ДР Конго из-за вспышки вируса Эболы оказалась под угрозой пропуска турнира.

Марокканские футболисты на групповом этапе текущего первенства сыграли вничью со сборной Бразилии.