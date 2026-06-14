Партия Никола Пашиняна получила большинство мандатов в новом парламенте

Доктор назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья

Доктор Смирнова назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья

Tекст: Катерина Туманова

«Какая рыба лучше, речная или морская, – этот спор не утихает. Короткий ответ врачей: морская жирная рыба. Но с важными нюансами. Если вам нужен чистый белок и максимальная диетичность (для похудения или сушки), выбирайте треску, минтай, судака. Это «речные» (или белые морские) рыбы с минимумом жира», – рассказала она РИА «Новости».

Для поддержания здоровья сосудов и сердца необходимы омега-3 и витамин D. Рекордсменом по их содержанию считается дикий лосось, а также семга, форель и горбуша. При этом фермерских особей лучше избегать из-за возможного присутствия антибиотиков и красителей.

Самыми недооцененными видами Смирнова назвала скумбрию и сельдь. Они сочетают доступность, богатство полезными веществами и практически не накапливают ртуть. Бюджетным суперфудом также считаются сардины в собственном соку, кости которых дают дополнительный кальций.

Речные карп и карась выступают лишь источником белка. Медики рекомендуют употреблять жирную морскую рыбу два или три раза в неделю порциями по 150-200 грамм. А готовить рыбу лучше на пару, тушить или запекать в фольге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врач предупредил о рисках частого употребления замороженных полуфабрикатов. Доктор объяснила бесполезность магазинного куриного бульона для здоровья.



Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила гид на рыбный день: в чем польза и вред рыбы, сколько рыбы можно есть.