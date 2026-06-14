  • Новость часаТрамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВС России перешли к тактике «нарезания пирога» в ДНР
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас
    На выезде с Украины в Польшу заметили гигантские очереди
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    Ушаков анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    В сети появились кадры задержания танкера в Ла-Манше
    Минобороны: Украина начала эвакуацию заводов из Краматорска
    14 июня 2026, 20:01 • Новости дня

    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой

    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы России и США в ходе телефонной беседы затронули тему совместной борьбы с нацизмом на фоне обсуждения действий украинского руководства.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Беседа состоялась в день рождения Дональда Трампа, которому 14 июня исполнилось 80 лет. В рамках диалога Москва выразила мнение о необходимости напомнить Владимиру Зеленскому о трагедии холокоста.

    Российская сторона подчеркнула недопустимость участия украинских властей в перезахоронении нацистских преступников. Американский политик поддержал тему сохранения исторической памяти.

    «Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать», – сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по телефону поздравил американского коллегу с восьмидесятилетием.

    Месяцем ранее российский лидер раскрыл подробности беседы о совместной борьбе двух стран против нацизма.

    Накануне этих событий Москва согласилась на инициативу главы США о перемирии и обмене пленными.

    12 июня 2026, 13:20 • Новости дня
    Путин: Россия гордится подвигами предков
    Путин: Россия гордится подвигами предков
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские граждане испытывают гордость за трудовые и боевые заслуги своих предков, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в День России.

    «Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В пятницу в Большом Кремлевском дворце началась традиционная церемония вручения госнаград.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поздравлении патриарху Кириллу по случаю Дня России глава государства назвал подвиги предков вдохновляющим примером.

    Комментарии (3)
    12 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин назвал условие для переговоров по Украине

    Путин заявил о готовности к переговорам по Украине с учетом интересов России

    Путин назвал условие для переговоров по Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин озвучил позицию Москвы во время встречи с участниками спецоперации, передает РИА «Новости».

    Президент особо отметил исключительную важность безусловной защиты долгосрочных стратегических целей государства при любом варианте развития событий.

    «Мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу», – рассказал Владимир Путин присутствующим бойцам.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал национальные интересы главным приоритетом Москвы в процессе урегулирования конфликта.

    Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

    Комментарии (22)
    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    12 июня 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создаваемая российская низкоорбитальная космическая система ни в чем не уступает Starlink, а в некоторых моментах превосходит его, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

    «Структура, которой занимается эта низкоорбитальная спутниковая группировка, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Процесс наращивания группировки идет хорошими темпами.

    «Вопрос в сроках ее полноценного запуска, но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством», – сказал президент.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на трансформацию оборонного ведомства страны.

    «А именно, Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством», – указал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные стали применять спутниковую систему «Рассвет» для управления беспилотниками в зоне спецоперации. В апреле Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной группировки связи большим событием.

    Комментарии (60)
    13 июня 2026, 02:20 • Новости дня
    Россия провела дипломатические демарши из-за недопуска делегатов на саммит G20

    МИД сообщил о демаршах после недопуска делегатов на мероприятия G20

    Россия провела дипломатические демарши из-за недопуска делегатов на саммит G20
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти не позволили представителям российской промышленности и науки посетить встречи «Группы двадцати» из-за действующих санкционных ограничений Вашингтона, на что Россия ответила серией протестов, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    Российская сторона направила ряд протестов в связи с ограничением доступа отечественных специалистов на международные площадки. Проблемы возникли на фоне председательства США в объединении. Представители крупного бизнеса и академии наук оказались в санкционных списках, что закрыло им въезд в страну.

    «Мы такой подход категорически не приемлем. Провели на этот счет серию дипломатических демаршей. Продолжаем взаимодействовать с США по линии внешнеполитических ведомств, посольств, шерп и су-шерп, чтобы устранить указанные барьеры», – заявил он РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что подобное ущемление прав делегатов негативно влияет на атмосферу работы объединения и ставит под угрозу успех предстоящих встречи.

    Москва заранее предупредила американских партнеров об отказе признавать итоги заседаний, прошедших без участия российских экспертов.

    Саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря. Россия получила официальное приглашение на предстоящий саммит «Большой двадцатки» в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в апреле исключили делегата России из подготовки к саммиту G20. Путин назначил Агафонова новым российским шерпой в G20. Российский дипломат не увидел причин приглашать Польшу в G20.

    Комментарии (23)
    12 июня 2026, 18:21 • Новости дня
    Путин рассказал, почему назначил Белоусова министром обороны

    Путин: Белоусов стал главой МО из-за работы в высокотехнологичных отраслях

    Путин рассказал, почему назначил Белоусова министром обороны
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Андрей Белоусов возглавил Минобороны, так как имел опыт работы в высокотехнологичных направлениях, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

    «В значительной степени он оказался в кресле министра обороны именно потому, что он, будучи гражданским министром, министром экономики, первым заместителем председателя правительства, работал по этим направлениям», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Помимо этого, президент обратился к Белоусову с просьбой дать особые указания войскам. Командиры должны максимально чутко реагировать на инициативы военнослужащих, находящихся непосредственно на линии боевого соприкосновения.

    По словам главы государства, успехи бойцов на фронте порой вызывают искреннее удивление.

    «Ну а может быть и удивляться нечему, потому что вы же чувствуете, что нужно, примерно понимаете, что там у противника есть, что в вашем распоряжении находится, и идеи соответствующие появляются, это здорово. Андрей Рэмович, я вас попрошу тогда в войска дать такую команду, чтобы командиры тоже так чутко относились к этому», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года президент России предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны. До этого назначения чиновник активно способствовал развитию российской отрасли беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (13)
    12 июня 2026, 17:33 • Новости дня
    Американист объяснил «охоту» США на россиян в Таиланде

    Американист Дробницкий предложил создать реестр безопасности стран на сайте МИД

    Американист объяснил «охоту» США на россиян в Таиланде
    @ Athit Perawongmetha/Reuters

    Tекст: Алёна Задорожная

    США объявили «охоту» на россиян фактически еще при правлении Барака Обамы. И она продолжается по сей день, несмотря на диалог Москвы и Вашингтона. Штаты хотят, чтобы граждане РФ боялись работать в связанных с властями организациях и не передвигались по миру, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в МИД сообщили, что США устроили настоящую «охоту» на россиян в Таиланде.

    «Американские спецслужбы чувствуют себя вольготно не только в Таиланде, но и в ряде других стран, в том числе в сопредельных с нами государствах», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. В связи с этим, по его мнению, может быть логичным провести полную «инвентаризацию», чтобы понять, куда россиянам ездить безопасно, а куда – нет.

    «Ведь риски возникают не только со стороны США, но и от стран так называемого коллективного Запада и Украины. И нередко граждане узнают о потенциальных рисках в частном порядке. Претензии могут быть самыми разными – от ордеров до, например, сугубо американского статуса person of interest, когда человека хотят допросить», – поясняет спикер.

    «И в таких базах человек зачастую числится достаточно долго. Бывали случаи, когда дело уже закрыто, а реестр не обновлен. И тогда россиянина вполне способны задержать. А уж перевести его в статус подозреваемого ФБР сможет при желании в течение суток», – допускает аналитик.

    «При нынешней политической конъюнктуре довольно сложно разобраться, действует ли ордер условной Германии, Польши или Украины на территории той или иной страны. И не сочтут ли власти этого государства политически выгодным выдать россиянина», – предупреждает Дробницкий.

    По мнению собеседника, так как Россия фактически находится в состоянии гибридного конфликта, недружественные правительства «не чураются ничем». «Им даже не надо, что называется, «ловить крупную рыбу». Любые задержания призваны создать у россиян чувство небезопасности везде и нежелание работать в тех компаниях, которые так или иначе аффилированы с властями, особенно с Минобороны», – рассуждает он.

    «И тот факт, что на данном историческом этапе Москва ведет диалог с администрацией Трампа, не дает гарантий того, что Штаты прекратят «охоту». Фактически, у нас установлен контакт с довольно ограниченным кругом лиц – Дональдом Трампом, Марко Рубио, Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером. Но те, кто начал эту самую «охоту» еще во времена Барака Обамы, до сих пор остаются у власти. И президент США не в силах их взять под контроль», – считает Дробницкий.

    На этом фоне спикер счел необходимым создать некий реестр на сайте МИД, куда мог бы зайти любой россиянин и проверить, в каких странах для него высоки риски ареста или задержания. «Это значительно бы снизило опасность посещения государств в случае бизнес-поездок и личных визитов», – заключил аналитик.

    Ранее в российском МИД предупредили россиян, имеющих риски уголовного преследования со стороны США, об опасности посещения Таиланда. «К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую «охоту» за россиянами. Начало подобной порочной практике было положено в 2008 году арестом по запросу США предпринимателя Виктора Бута, который был передан под американскую юрисдикцию и более десяти лет провел в тюрьме», – говорится на сайте ведомства.

    По данным МИД, Штаты «действуют напористо, без оглядки на таиландские власти проводят спецоперации с целью «отлова» наших граждан, которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам». При этом многие сталкиваются с угрозами, запугиванием и психологическим давлениям в целях признания вины.

    Риски для граждан значительно возросли после начала спецоперации и введения экстерриториальных санкций. МИД советует избегать даже пересадок в тайских аэропортах и всегда иметь при себе контакты российских дипломатических представительств. «Российские дипломатические и консульские работники продолжат, как и прежде, в меру своих возможностей оказывать помощь в защите прав попавших в беду соотечественников», – заверили в ведомстве.

    Напомним, в ноябре прошлого года правоохранительные органы Таиланда задержали россиянина по запросу США из-за обвинений в хакерстве. Позже подозреваемого этапировали с острова Пхукет в Бангкок.

    Комментарии (5)
    12 июня 2026, 19:49 • Новости дня
    Путин намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы «жестом показать», чего добьются страны НАТО, желающие стратегического поражения России.

    Глава государства отметил, что некоторые государства Североатлантического альянса пытались нанести стратегическое поражение Москве, чтобы поучаствовать в разделе страны, передает РИА «Новости». Однако, по его словам, теперь эти страны осознали невозможность осуществления своих планов.

    «Если бы камер не было, я бы показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются», – сказал Путин во время беседы с военнослужащими в День России.

    Путин выразил абсолютную уверенность в невозможности стратегического поражения государства.

    Во время общения с военнослужащими президент указал на одиночное противостояние Москвы всему коллективному Западу в виде НАТО.

    Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Комментарии (16)
    12 июня 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил России на 7 360 человек.

    Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил России на 7 360 человек. Соответствующий указ главы государства размещен на портале портале официального публикования правовых актов.

    Ранее в пятницу президент установил штатную численность российской армии в количестве 2 399 130 человек. В это число входят 1 510 000 военнослужащих.

    Предыдущим указом Путина, подписанным в марте 2026 года, штатная численность ВС России устанавливалась на уровне 2 391 770 человек. Из них 1 502 640 составляли военнослужащие.

    Осенью 2024 года Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих до полутора миллионов человек.

    Путин объяснил данное решение созданием новых военных округов.

    В декабре прошлого года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о прибытии в воинские части более 400 тыс. военнослужащих.

    Комментарии (8)
    12 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    МИД: США устроили настоящую охоту на россиян в Таиланде
    МИД: США устроили настоящую охоту на россиян в Таиланде
    @ Narong Sangnak/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российским гражданам следует проявлять крайнюю осторожность при планировании поездок в Таиланд из-за угрозы арестов по запросам американских спецслужб, сообщил МИД.

    Россиянам следует воздержаться от визитов в Таиланд при наличии риска уголовного преследования со стороны американских властей, указало ведомство на своем сайте.

    Эта популярная туристическая страна остается местом, где Вашингтон развернул настоящую «охоту» за россиянами.

    Подобная практика началась в 2008 году с ареста предпринимателя Виктора Бута. В министерстве отметили, что спецслужбы США проводят операции без оглядки на местные власти. Задержанные россияне часто сталкиваются с психологическим давлением и угрозами для склонения к признанию вины.

    Риски для граждан значительно возросли после начала специальной военной операции и введения экстерриториальных санкций. МИД советует избегать даже пересадок в тайских аэропортах и всегда иметь при себе контакты российских дипломатических представительств для получения помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года правоохранительные органы Таиланда задержали россиянина по запросу США из-за обвинений в хакерстве. Позже подозреваемого этапировали с острова Пхукет в Бангкок.

    Комментарии (11)
    12 июня 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин дал совет недругам России

    Путин посоветовал недругам никогда не воевать с Россией

    Путин дал совет недругам России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Президент Владимир Путин в День России провел встречу с военнослужащими. В ходе беседы он обратился к недругам страны с настоятельным призывом отказаться от конфронтации, передает РИА «Новости».

    «Только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией, никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – заявил российский лидер.

    Глава государства добавил, что любые международные проблемы необходимо урегулировать исключительно дипломатическим путем.

    «Решать нужно все вопросы с помощью переговоров, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – сказал глава государства в ходе встречи.

    Неделей ранее заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин призвал европейских политиков отказаться от языка ультиматумов ради возобновления переговоров.

    Владимир Путин заявил, что Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

    Комментарии (12)
    12 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    Нацразведка США: На Украине хранятся сибирская язва, Эбола и чума
    Нацразведка США: На Украине хранятся сибирская язва, Эбола и чума
    @ Jens Buettner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В украинских биолабораториях, построенных на средства Пентагона, изучались опаснейшие вирусы, включая сибирскую язву, Эболу и чуму, свидетельствует документ Национальной разведки США

    а территории Украины хранятся сибирская язва, туляремия, Эбола, чума и другие опасные патогены, передает РИА «Новости».

    «Сибирская язва, туляремия, туберкулез, свиная лихорадка, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (БВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чума, риккетсиозы и так далее», – говорится в документе Нацразведки США.

    Разведывательное ведомство подтвердило, что Вашингтон оплачивал работу украинских ученых по изучению высокопатогенного птичьего гриппа и других крайне заразных вирусов.

    США построили на территории Украины четыре биолаборатории за миллионы долларов. Донором выступило американское министерство обороны, а бенефициаром – министерство здравоохранения Украины. На каждый из проектов было потрачено от 1,7 млн до 3,5 млн долларов. Среди получателей значатся Херсонская и Закарпатская диагностические лаборатории, Институт ветеринарной медицины и Центральная референс-лаборатория Украинского научно-исследовательского противочумного института.

    В офисе главы Нацразведки США заявили, что администрация экс-президента Джо Байдена лгала американскому народу о существовании заграничных биолабораторий. Политики и специалисты в области здравоохранения скрывали правду, несмотря на угрозу катастрофических глобальных последствий от исследований опасных патогенов.

    Президент США, осознавая серьезную угрозу таких исследований, принял решение прекратить их финансирование. В мае 2025 года он подписал указ, останавливающий выделение федеральных средств на работы по усилению функций патогенов по всему миру.

    Правительство США намеренно утаивало факт многолетнего финансирования более 120 зарубежных биологических объектов.

    Следственный комитет России получил доказательства создания смертоносных патогенов в украинских лабораториях при поддержке Пентагона.

    Месяцем ранее национальная разведка США начала масштабное расследование деятельности этих заграничных учреждений.

    Комментарии (5)
    13 июня 2026, 13:53 • Новости дня
    Путин: Противник не может сдержать натиск российских войск
    Путин: Противник не может сдержать натиск российских войск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неспособность сдержать натиск российских войск вынуждает украинскую армию прибегать к методам террора, атаковать гражданские объекты и пассажирский транспорт, заявил президент России Владимир Путин.

    Вооруженные силы России прочно удерживают стратегическое преимущество и продолжают наступление, передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин провел видеоконференцию, посвященную развитию Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Глава государства подчеркнул, что украинская армия терпит неудачи на линии фронта.

    «Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту», – сказал Путин.

    Российский лидер также отметил, что никакие обстрелы или атаки беспилотников не смогут изменить текущую ситуацию. Войска уверенно продвигаются вперед на всех участках боевого соприкосновения.

    «Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение (в зоне СВО – прим. ВЗГЛЯД) идет по всем направлениям», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня глава государства заявил об активном продвижении российской армии на всех участках фронта.

    Из-за отсутствия успехов на поле боя украинская сторона перешла к тактике террора.

    Накануне президент назвал главной целью вражеских атак по гражданским объектам внесение раскола в российское общество.

    Комментарии (7)
    12 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин: Господь всегда с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бог всегда с Россией, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения в Кремле государственных наград и премий, приуроченной ко Дню России.

    «Только что прозвучало, что Святитель Лука прошел через серьезные испытания, потому что он был с Богом. Сегодня День России, и Всевышний, Господь, всегда с нашей страной. С праздником, с Днем России!» – приводит слова президента ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на церемонии вручения государственных наград президент отметил гордость россиян за подвиги предков. В январе глава государства назвал святой миссию российских военнослужащих.

    Комментарии (4)
    12 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Рубио от имени США поздравил россиян с Днем России

    Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

    Рубио от имени США поздравил россиян с Днем России
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь США Марко Рубио направил поздравления гражданам России по случаю национального праздника, отметив важность мирного урегулирования на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио поздравил российский народ с Днем России, передает РИА «Новости». В своем обращении он подчеркнул важность мирного урегулирования украинского кризиса.

    «От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю российский народ с Днем России», – говорится в официальном заявлении дипломата.

    В праздничном послании глава Госдепартамента также выразил надежду, что завершение конфликта на Украине будет способствовать улучшению двусторонних связей. По его словам, прочный мир должен открыть путь к более благополучному будущему для россиян и формированию конструктивных отношений между Вашингтоном и Москвой.

    В прошлом году госсекретарь США Марко Рубио также поздравил россиян с государственным праздником.

    Месяцем ранее глава американской дипломатии выразил готовность Вашингтона выступить посредником для завершения украинского конфликта.

    Комментарии (9)
    12 июня 2026, 15:17 • Новости дня
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин после церемонии награждения в Кремле вместе с лауреатами Государственных премий и Героями Труда провозгласил троекратное ура за победу.

    В День России Владимир Путин провел традиционное награждение выдающихся граждан в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». После официальной части лауреаты пожелали руководителю страны здоровья и скорейшей победы.

    «Если за победу, тогда троекратное ура! Три-четыре», – скомандовал Путин. Вместе с президентом призыв поддержали все собравшиеся в зале.

    Награды получили известные общественные деятели, ученые и артисты. Среди них оказались ректор МГУ Виктор Садовничий, режиссер Андрей Кончаловский, академик РАН Алексей Васильев, а также бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и народная артистка России Марина Неелова.

    В Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вручения государственных наград.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий выдающимся ученым.

    Комментарии (2)
    Главное
    Подсчитан процент выполненных Киевом реформ для вступления в ЕС
    ЦИК Армении объявил итоги выборов
    В Латвии заявили о секретном решении по украинским БПЛА
    Дмитриев высказался о задержании танкера в Ла-Манше
    Рейтинг Стармера рухнул до исторического минимума
    Советник Меркель призвал Берлин сменить курс по Украине
    Доктор назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья