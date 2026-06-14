Лавров прибыл на переговоры в Минск

Лавров прилетел в Минск для встреч с Лукашенко и Рыженковым

Tекст: Ольга Иванова

Самолет министра иностранных дел России приземлился в белорусской столице, передает РИА «Новости». В рамках визита запланированы переговоры с президентом Александром Лукашенко и главой МИД Максимом Рыженковым.

Представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова уточнила, что дискуссии пройдут как в узком, так и в расширенном составах. Участники диалога намерены детально рассмотреть текущие международные проблемы.

Помимо официальных встреч, руководитель министерства почтит память павших героев. Он возложит венок к монументу Победы в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России накануне анонсировало двухдневную поездку министра в белорусскую столицу.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова ранее рассказала о планах проведения переговоров с Максимом Рыженковым.

В апреле Сергей Лавров подтвердил решимость Москвы тесно координировать подходы с Минском на международной арене.