Подросток получил огнестрельное ранение в Нью-Йорке после победы New York Knicks

Tекст: Дарья Григоренко

В Нью-Йорке после победы местной баскетбольной команды New York Knicks в чемпионате НБА вспыхнули беспорядки. В районе Таймс-сквер произошла стрельба, в ходе которой был ранен 17-летний подросток, передает РИА «Новости».

«Стрельба произошла на углу улицы 43 и Бродвея. 17-летнюю жертву полиция Нью-Йорка доставила в больницу, поскольку скорая не могла попасть на улицу, полностью захваченную толпой», – рассказали в полицейском управлении города.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие на месте происшествия и задержали троих подозреваемых. Кроме того, в ходе волнений зафиксировано четыре случая ножевых ранений. Агрессивная толпа с помощью бейсбольных бит уничтожила и сожгла пять школьных автобусов, которые предназначались для перевозки зрителей на матчи Чемпионата мира по футболу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фанаты баскетбольного клуба New York Knicks разгромили центр города из-за исторического триумфа команды.

Несколькими днями ранее тысячи американцев перекрыли движение на Пятой авеню ради просмотра решающей серии игр.

Во время уличной трансляции матча агрессивная молодежь забросала правоохранителей бутылками.