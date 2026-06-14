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    Противостояние с Россией обрушило космические мечты Латвии
    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас
    На выезде с Украины в Польшу заметили гигантские очереди
    Дмитриев высказался о задержании танкера в Ла-Манше
    Подсчитан процент выполненных Киевом реформ для вступления в ЕС
    В сети появились кадры задержания танкера в Ла-Манше
    Комбриг: Созданная по стандартам НАТО бригада ВСУ оказалась слабейшей
    В Латвии заявили о секретном решении по украинским БПЛА
    Рейтинг Стармера рухнул до исторического минимума
    14 июня 2026, 17:39 • Новости дня

    В Лондоне гитариста The Rolling Stones обязали перекрасить розовую входную дверь

    Tекст: Дарья Григоренко

    Муниципалитет лондонского района Вестминстер обязал 79-летнего гитариста рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуда изменить цвет входной двери его особняка, посчитав розовый оттенок неуместным для исторической застройки, сообщили СМИ.

    Как пишет газета The Mail on Sunday, представители власти центрального района британской столицы сочли, что яркий цвет нарушает архитектурный облик фешенебельного квартала Мейда-Вейл. Особняк стоимостью семь млн фунтов стерлингов, что составляет 9,4 млн долларов по текущему курсу, музыкант приобрел в 2017 году, передает ТАСС.

    «Кто-то сфотографировал дверь и сказал: «Такой цвет нельзя использовать». Ронни обратился в совет, и там согласились: «Нет, такой цвет нельзя использовать – покрасьте ее в черный». Это раздражает», – рассказал источник из окружения артиста.

    Журналисты подчеркивают ироничность ситуации: одна из самых знаменитых композиций The Rolling Stones носит название Paint It Black. В тексте песни лирический герой буквально требует закрасить красную дверь черным цветом, не желая видеть никаких других оттенков.

    Вуд проживает в доме с супругой Салли и двумя десятилетними дочерьми. В составе легендарной группы, продавшей более 250 млн копий альбомов, также продолжают выступать 82-летние Мик Джаггер и Кит Ричардс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае итальянская полиция разогнала вечеринку фронтмена The Rolling Stones Мика Джаггера.

    В конце прошлого года в США опубликовали фотографии музыканта в компании бывшего американского президента Билла Клинтона.

    13 июня 2026, 19:39 • Новости дня
    Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией

    CDS: Мелони может предложить Стубба на пост переговорщика от ЕС

    Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может выдвинуть кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от ЕС по Украине, сообщает Corriere della Sera.

    По данным Corriere della Sera, глава правительства Италии Джорджа Мелони рассматривает возможность выдвижения президента Финляндии Александра Стубба на роль представителя Европейского союза в будущих переговорах по Украине, передает RT.

    По мнению итальянского лидера, идеальный кандидат должен представлять небольшое государство, обладающее при этом значительным авторитетом на международной арене. Кроме того, важным критерием является способность переговорщика говорить от лица стран, которые не входят в состав ЕС, но активно поддерживают Киев.

    «Эти характеристики напрямую напоминают президента Финляндии Александра Стубба», – говорится в публикации.

    Европейский союз рассматривал кандидатуру Александра Стубба на роль официального представителя для мирных контактов с Москвой.

    Сам президент Финляндии выражал готовность представлять интересы Европы в будущем диалоге с Россией.

    Позднее финский лидер предложил доверить контакты с российской стороной лидерам Германии, Великобритании и Франции.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Герхарда Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС.

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    14 июня 2026, 03:55 • Новости дня
    Доктор назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья

    Доктор Смирнова назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья

    Доктор назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья
    @ Ingeborg Knol/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Выбор морепродуктов напрямую зависит от целей человека, однако диетологи рекомендуют отдавать предпочтение доступным жирным сортам из-за высокого содержания важных витаминов и микроэлементов, сообщила врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

    «Какая рыба лучше, речная или морская, – этот спор не утихает. Короткий ответ врачей: морская жирная рыба. Но с важными нюансами. Если вам нужен чистый белок и максимальная диетичность (для похудения или сушки), выбирайте треску, минтай, судака. Это «речные» (или белые морские) рыбы с минимумом жира», – рассказала она РИА «Новости».

    Для поддержания здоровья сосудов и сердца необходимы омега-3 и витамин D. Рекордсменом по их содержанию считается дикий лосось, а также семга, форель и горбуша. При этом фермерских особей лучше избегать из-за возможного присутствия антибиотиков и красителей.

    Самыми недооцененными видами Смирнова назвала скумбрию и сельдь. Они сочетают доступность, богатство полезными веществами и практически не накапливают ртуть. Бюджетным суперфудом также считаются сардины в собственном соку, кости которых дают дополнительный кальций.

    Речные карп и карась выступают лишь источником белка. Медики рекомендуют употреблять жирную морскую рыбу два или три раза в неделю порциями по 150-200 грамм. А готовить рыбу лучше на пару, тушить или запекать в фольге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач предупредил о рисках частого употребления замороженных полуфабрикатов. Доктор объяснила бесполезность магазинного куриного бульона для здоровья.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила гид на рыбный день: в чем польза и вред рыбы, сколько рыбы можно есть.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    14 июня 2026, 08:44 • Новости дня
    Euronews: Фон дер Ляйен нашла способ лишить Каллас полномочий
    Euronews: Фон дер Ляйен нашла способ лишить Каллас полномочий
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, стоит за грядущими изменениями в дипломатическом аппарате Евросоюза и возможным ослаблением позиций главы европейской дипломатии Каи Каллас, пишет Euronews.

    «Дополнительным фактором в этом обсуждении является растущая напряженность между Калласом и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой», – говорится в публикации Euronews, передает РИА «Новости».

    В тексте отмечается, что председатель ЕК уже долгое время выходит за рамки своих прямых обязанностей. Она регулярно комментирует вопросы внешней политики, что негативно сказывается на авторитете Каллас.

    Некоторые европейские дипломаты предполагают, что недавний громкий скандал в прессе стал следствием именно этих внутренних конфликтов в структурах ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства обсуждают масштабную перестройку дипломатической службы из-за недовольства деятельностью Каи Каллас. В мае депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить чиновницу.

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    14 июня 2026, 12:38 • Новости дня
    В Минобороны раскрыли детали зачистки Константиновки от ВСУ
    В Минобороны раскрыли детали зачистки Константиновки от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в городе Константиновке в ДНР продолжили наступление, они уничтожают заблокированные формирования ВСУ, сообщило Минобороны.

    Блокированные формирования украинских военных уничтожаются в юго-западной части населенного пункта, указало ведомство в Max.

    Наступление ведут штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса.

    «За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов», – добавили в министерстве.

    Ранее российская армия полностью овладела восточными районами Константиновки. Штурмовые группы освободили в микрорайонах города 172 здания.

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    14 июня 2026, 14:22 • Новости дня
    Дмитриев назвал задержание танкера в Ла-Манше отвлекающим маневром Стармера

    Дмитриев: Стармер задержанием танкера отвлекает Британию от проблемы мигрантов

    Дмитриев назвал задержание танкера в Ла-Манше отвлекающим маневром Стармера
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпредставитель президента России по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев увидел в истории с задержанным в Ла-Манше танкером попытку увести внимание британских избирателей от миграционного кризиса.

    Он связал действия Лондона с внутренней политикой в стране и настроениями избирателей, пишет «Коммерсантъ».

    Дмитриев заявил, что, по его мнению, британский премьер-министр Кир Стармер использует инцидент с танкером для информационной эскалации. «Отчаявшийся (британский премьер-министр Кир) Стармер вместо того, чтобы задерживать своих мигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Британию эскалацией конфликта», – уточнил он.

    Российский спецпредставитель подчеркнул, что видит в заявлениях Лондона о «теневом флоте» попытку переключить общественное внимание с проблем миграции на внешнеполитическую повестку и конфронтацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ла-Манше британские военные перехватили вышедший из Усть-Луги нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна.

    В конце марта премьер-министр Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам Британии задерживать в британских водах суда российского теневого флота и закрывать им проход через Ла-Манш.

    В мае спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев выразил поддержку британским протестам против неконтролируемой миграции на митинге в Лондоне.

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    14 июня 2026, 11:31 • Новости дня
    Британия задержала в Ла-Манше вышедший из Усть-Луги нефтяной танкер

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна был перехвачен в Ла-Манше британскими военными, после выхода из порта Усть-Луга, сообщает министерство обороны королевства.

    В заявлении Минобороны королевства говорится: «На борт судна Smyrtos поднялись коммандос Королевской морской пехоты и правоохранители со спецподготовкой из Национального агентства по борьбе с преступностью... Smyrtos будет предварительно перемещен к якорной стоянке у южного побережья Англии», передает РИА «Новости».

    Британское правительство заявляет, что танкер якобы связан с Россией.

    В публикации сообщается, что операция по задержанию продолжалась шесть часов при поддержке с воздуха и моря и проходила в тесном взаимодействии с Францией. Утверждается, что судно остановили в территориальных водах Британии в проливе Ла-Манш. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что речь идет о нефтяном танкере.

    По версии британского Минобороны, действия военных и сил правопорядка якобы соответствовали британскому и международному праву. Согласно данным портала отслеживания судоходства Vesselfinder, Smyrtos ходит под флагом Камеруна, последним портом захода была Усть-Луга. Сейчас судно стоит на якоре к югу от города Уэймут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил военным и полиции задерживать в территориальных водах страны санкционные суда российского «теневого флота».

    Российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два нефтяных танкера через Ла-Манш на фоне угроз их задержания британскими властями.

    Британские власти ежемесячно проверяли в Ла-Манше более 40 танкеров и с октября 2024 по июнь 2025 года задержали 343 судна по подозрению в перевозке российской нефти в обход санкций.

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    14 июня 2026, 08:35 • Новости дня
    Кулбергс заявил о секретном решении у Латвии против украинских БПЛА
    Кулбергс заявил о секретном решении у Латвии против украинских БПЛА
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рига и Киев договорились о применении новых технических мер для защиты воздушного пространства балтийской страны от проникновения дронов, заявил глава латвийского правительства Андрис Кулбергс.

    Политик рассказал о наличии неких скрытых мер, связанных с залетающими на территорию страны украинскими дронами, передает РИА «Новости».

    «Это секретная информация, и ее нельзя разглашать, но я могу лишь добавить, что она связана с главным вопросом, который вы задали о беспилотниках, находящихся в пограничной зоне с Россией, и о техническом решении, о котором мне сообщили украинцы», – заявил премьер-министр.

    По словам политика, реализация данного плана на практике даст больше возможностей для защиты воздушного пространства государства. Кулбергс добавил, что соглашение с Киевом было подписано очень быстро, а практическая работа уже идет

    При этом для полного выполнения задач потребуется время на производство или закупку необходимого оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 июня Украина и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в области беспилотных летательных аппаратов. В мае украинский дрон упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

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    14 июня 2026, 01:26 • Новости дня
    Титов сообщил о работе над оптимальным маршрутом «Силы Сибири – 2»

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопрос с подписанием договора по новому газопроводу в Китай связаны с выбором оптимального маршрута, а ценой, объяснил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

    «Это не вопрос цены, о котором многие СМИ писали – что мы не можем урегулировать цену. Не в этом вопрос. Вопрос больше в логистике. Принятие правильного решения о маршруте прохождения этого газопровода», – сказал он ТАСС.

    Титов пояснил, что задачей является согласование оптимального решения по затратам на строительство с точки зрения безопасности и надежности маршрута. По словам спецпредставителя, это рабочий процесс, который завершится в ближайшее время без лишней спешки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков в мае сообщал, что Россия и Китай достигнут конкретного результата по «Силе Сибири – 2». Газпром сообщил о надежных поставках в Китай по «Силе Сибири». Шохин спрогнозировал ускорение проектов России и Китая в ТЭК.


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    14 июня 2026, 13:35 • Новости дня
    На выезде с Украины в Польшу заметили гигантские очереди
    На выезде с Украины в Польшу заметили гигантские очереди
    @ соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На пропускном пункте во Львовской области в сторону Польши скопилось множество автомобилей, ожидающих пересечения границы, сообщает украинская пресса.

    Огромные очереди из желающих покинуть страну образовались на пункте пропуска во Львовской области, их заметили у КПП «Краковец», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Фото и видео доступно в канале Max деловой газеты ВЗГЛЯД.

    Госпогранслужба Украины предупредила, что с 15 июня в польском пункте пропуска «Медика» начнутся ремонтные работы. Они затронут полосы движения для оформления автобусов на выезд с украинской территории.

    Автобусное сообщение не прекратится, но оформление на пункте «Шегини – Медика» будет проходить с задержками. Ожидается снижение общей пропускной способности этого направления, которое является одним из самых загруженных на границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Госпогранслужба Украины зафиксировала резкий рост пассажиропотока на выезд из страны.

    Также в декабре украинские СМИ сообщали о многочасовом коллапсе в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини».

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    14 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    NYT сообщила о росте сепаратистских настроений в США и Канаде

    Tекст: Катерина Туманова

    Все активнее набирают силу движения за пересмотр границ штатов с целью объединения регионов со схожими взглядами или даже за выход из состава, выяснила NYT.

    «Сепаратизм вошел в культуру времени», – сказал New York Times (NYT) Райан Гриффитс, политолог из Сиракузского университета, автор книги «Разобщенные Штаты: угрозы сецессии в красной и синей Америке и почему они не сработают».

    Гриффитс отметил, что мнения людей, у которых он брал интервью, часто говорят на удивление похоже.

    «Независимо от того, либертарианцы они, консерваторы или либералы, все они жалуются на то, что правительство «навязчиво, неэффективно и отстраненно» – сообщил он.

    «Активисты в Техасе и Калифорнии продолжают добиваться независимости. Законодатели во внутренних районах Калифорнии предлагают разделить штат на две или три части. Организаторы на юго-востоке Нью-Мексико хотят присоединиться к Техасу», – говорится в статье.

    В США есть движение «Большой Айдахо», шестилетняя кампания по переселению значительной части сельских консервативных районов Орегона в соседний Айдахо.

    По мнению Семира Дзебо, научного сотрудника Оксфордского университета, который работал над исследованием Большого Айдахо, движущей силой этих движений является ощущение собственной непохожести на других, что влечет за собой экономические последствия.

    Еще одной подобной инициативой является по созданию страны Каскадия, которая объединит территории штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон с канадской провинцией Британская Колумбия.

    «Ряд штатов уже занимаются своего рода «мягким отделением», проводя межштатные мероприятия в области общественного здравоохранения во время пандемии COVID-19 или заключая соглашения для решения проблемы изменения климата», – отмечает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры сепаратистского движения провели переговоры с сотрудниками Госдепартамента США о возможной поддержке. Представители президента США встретились с активистами за отделение Альберты от Канады. Законодательное собрание Альберты приняло гражданскую петицию об отделении провинции от Канады. Власти Альберты сообщили о планах выйти из состава Канады.

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    14 июня 2026, 16:25 • Новости дня
    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас

    Рар: Фон дер Ляйен и Каллас не поделили будущее ЕС

    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Конфликт между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас – это столкновение двух моделей будущего ЕС. Первая хочет превратить организацию в супергосударство, вторая видит главную задачу Европы лишь в противодействии России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о нарастании противоречий внутри высшего руководства Евросоюза.

    «Конфликт между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас очевиден. Первая видит свою историческую миссию в трансформации ЕС в подобие супергосударства – и в этом ее поддерживают многие главы стран-членов», – заявил германский политолог Александр Рар.

    Финальным аккордом этого процесса, по его словам, должно стать «создание поста президента объединенной Европы». Именно для этого фон дер Ляйен последовательно «подминает» под себя национальные интересы стран Старого Света. Кая Каллас же в этом деле лишь «путается у нее под ногами», пояснил собеседник.

    Глава евродипломатии мыслит иначе. «У нее в голове есть лишь одна весьма ограниченная мысль: будучи ставленницей Восточной Европы, она должна приложить максимум усилий, чтобы победить «имперскую» Россию. Собственно, вокруг противодействия Москве она и пытается выстроить новую идентичность ЕС», – акцентирует он.

    Такой подход, отмечает эксперт, находит горячий отклик у ряда восточноевропейских государств. «Это крайне импонирует странам Прибалтики, Польше, Румынии и Чехии. Собственно, все они горой стоят за Каллас, и их коллективная защита не позволит фон дер Ляйен избавиться от конкурентки. Чем же закончится конфликт этих женщин? На мой взгляд, ничем», – продолжает он.

    Судьбы двух политиков, по мнению Рара, сложатся по-разному. «Фон дер Ляйен спокойно доживет остатки своей евробюрократической карьеры, а затем вновь вернется в обойму немецкой политики. Судьба же Каллас зависит от того, как будут складываться дальнейшие отношения Брюсселя и Москвы. Если эскалация в диалоге продолжится – она будет на коне. Если же стороны сумеют прийти к миру, то ее влияние внутри ЕС постепенно снизится», – завершил Рар.

    Ранее стало известно о нарастании противоречий внутри высшего руководства ЕС. Как сообщает издание Euronews, в настоящий момент в объединении прорабатывается возможность реформы, которая значительным образом урежет полномочия главы евродипломатии Каи Каллас. Отмечается, что за инициативой может стоять лидер ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Рассматриваются два проекта изменений. В соответствии с первым, рычаги дипломатического влияния будут возвращены в национальные столицы, что оставит Каллас лишь номинальную роль. Второй же предполагает увеличение влияние Брюсселя в лице Еврокомиссии.

    Впрочем, критика в адрес Каллас за последнее время стала особенно громкой. Дипломаты называют ее недостаточно гибкой и обвиняют в излишне жесткой риторике в отношении Китая и России, а также в неспособности выстроить союзы в Совете ЕС. Особое раздражение вызывают ее попытки блокировать любые переговоры с Москвой по украинскому урегулированию – позиция, которую не разделяют лидеры Франции и Германии.

    Публично на отставке Каллас настаивал и премьер Словакии Роберт Фицо. Так, зимой в интервью телеканалу ТА-3 он заявил, что европейская дипломатия в настоящий момент находится в упадке, поскольку ЕС все чаще занимает пассивную позицию по принципиально важным международным вопросам.

    «Либо Европейский союз станет сверхдержавой, либо мы будем просто наблюдать за действиями других», – подчеркивал он. Между тем о реформе европейской службы внешних действий (ЕСВД) ранее сообщала Financial Times. Основная причина переосмысления подходов к работе ведомства – недовольство стран-участниц эффективностью работы дипломатической службы ЕС.

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    14 июня 2026, 01:40 • Новости дня
    В ВСУ назрело недовольство «винегретом» из мобилизованных и нацбатов на фронте

    В ВСУ назрело недовольство кадровым подходом Сырского на фронте

    Tекст: Катерина Туманова

    В рядах ВСУ нарастает недовольство решениями главкома украинской армии Александра Сырского, который смешивает на передовой неподготовленных мобилизованных с боевиками националистических батальонов, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «На такой подход Сырского уже сильно жалуются некоторые медийные украинские боевики. Сейчас в украинском сегменте новостей очень много совсем непобедных реляций, а именно критики тактики Сырского по созданию своеобразного «винегрета» на линии боевого соприкосновения», – заявил эксперт ТАСС.

    Главноком ВСУ Александр Сырский объединяет неопытных солдат с членами запрещенных в России террористических и экстремистских националистических формирований «Айдар*», «Азов*» и «Правый сектор».

    Марочко пояснил, что такие меры принимаются на фоне серьезных потерь ВСУ в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ в мае сообщил об изменении тактики украинской армии. Сырский подтвердил серьезную ограниченность имеющихся резервов. На Украине запланировали возместить нехватку солдат наемниками.

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    14 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    Комбриг Грунис: Созданная по стандартам НАТО бригада ВСУ оказалась слабейшей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подготовленная инструкторами Североатлантического альянса 156-я бригада украинской армии продемонстрировала наименьшую боеспособность во время боев на Донецком направлении, заявил комбриг четвертой мотострелковой бригады Южной группировки генерал-майор Антон Грунис.

    Украинские формирования, подготовленные по западным методикам, уступают в силе обычным частям, пояснил Грунис, передает РИА «Новости».

    Во время продвижения российских подразделений к Константиновке в ДНР командующий группировкой Сергей Медведев поручил провести оценку сил противника на данном участке фронта.

    «Сделали выводы по действиям, которые были ранее, что 156-я бригада ВСУ, бригада, которая, кстати, сформирована уже по натовским стандартам, в отличие от бригад, которые были сформированы ранее, является наиболее слабым противником», – сообщил Грунис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения отрезали пути снабжения украинского гарнизона в Константиновке.

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    13 июня 2026, 21:11 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили и уничтожили 109 БПЛА над Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в течение дня 109 дронов самолетного типа в 12 регионах России и над Черным морем, сообщило Министерство обороны.

    Минобороны сообщило в Max, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    На подлете к Москве ПВО Минобороны сбила два дрона ВСУ.

    Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над Тульской областью.

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    13 июня 2026, 21:58 • Новости дня
    МИД: Киев не сможет уйти от ответственности за преступление в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим не сможет избежать наказания за целенаправленную атаку беспилотников на студенческое общежитие в Старобельске, несмотря на все старания Запада, заявил МИД.

    Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что западные страны безуспешно пытаются выгородить украинское руководство.

    «Грубые и циничные попытки представителей и СМИ стран коллективного Запада снять ответственность с Банковой или подвергнуть сомнению само преступление разоблачали фактами, в том числе в формате «Антифейк»», – следует из сообщения МИД. Дипломаты добавили, что данное преступление не имеет срока давности.

    Трагедия произошла 22 мая, когда дроны дважды ударили по колледжу Луганского государственного педагогического университета, унеся жизни 21 человека. В результате атаки 49 студентов получили ранения, среди которых оказалось 19 несовершеннолетних. Официальный представитель министерства Мария Захарова ранее отмечала, что Москва сделает все возможное для прорыва информационной блокады вокруг этого события.

    Для объективного освещения ситуации Россия организовала пресс-тур на место трагедии для 51 иностранного журналиста из 19 государств. В начале июня Старобельск также посетили представители Международного комитета Красного Креста. Позже российские дипломаты передали представителям ООН в Москве материалы, подтверждающие причастность украинских военных к удару.

    Посетивший место удара американский экс-разведчик Скотт Риттер полностью исключил версию случайной ошибки Вооруженных сил Украины.

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков указал на крайний цинизм западных стран по отношению к трагедии в Старобельске.

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