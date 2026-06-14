ВСУ атаковали здания ГИБДД в Энергодаре

Tекст: Ольга Иванова

Мэр Максим Пухов рассказал об атаках на гражданскую инфраструктуру населенного пункта, об этом он написал на платформе «Макс». Под огнем оказались здания Госавтоинспекции, отдел культуры и предприятия благоустройства.

«За последние сутки под ударами оказались помещения ГИБДД, коммунальных служб, обеспечивающих озеленение и благоустройство города, а также отдел культуры. Вдумайтесь: культура, цветущие улицы, чистота и порядок - вот что стало целью тех, кто пытается посеять страх и разрушение», – отметил градоначальник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные в День России нанесли 26 ударов по зданию администрации Энергодара.

В мае территория пятой школы и местная администрация подверглись массированному обстрелу.

В марте беспилотники уничтожили несколько гражданских автомобилей возле здания МРЭО ГИБДД.