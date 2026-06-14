В аэропорту Краснодара введены временные ограничения

«Сепаратизм вошел в культуру времени», – сказал New York Times (NYT) Райан Гриффитс, политолог из Сиракузского университета, автор книги «Разобщенные Штаты: угрозы сецессии в красной и синей Америке и почему они не сработают».
Гриффитс отметил, что мнения людей, у которых он брал интервью, часто говорят на удивление похоже.
«Независимо от того, либертарианцы они, консерваторы или либералы, все они жалуются на то, что правительство «навязчиво, неэффективно и отстраненно» – сообщил он.
«Активисты в Техасе и Калифорнии продолжают добиваться независимости. Законодатели во внутренних районах Калифорнии предлагают разделить штат на две или три части. Организаторы на юго-востоке Нью-Мексико хотят присоединиться к Техасу», – говорится в статье.
В США есть движение «Большой Айдахо», шестилетняя кампания по переселению значительной части сельских консервативных районов Орегона в соседний Айдахо.
По мнению Семира Дзебо, научного сотрудника Оксфордского университета, который работал над исследованием Большого Айдахо, движущей силой этих движений является ощущение собственной непохожести на других, что влечет за собой экономические последствия.
Еще одной подобной инициативой является по созданию страны Каскадия, которая объединит территории штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон с канадской провинцией Британская Колумбия.
«Ряд штатов уже занимаются своего рода «мягким отделением», проводя межштатные мероприятия в области общественного здравоохранения во время пандемии COVID-19 или заключая соглашения для решения проблемы изменения климата», – отмечает газета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры сепаратистского движения провели переговоры с сотрудниками Госдепартамента США о возможной поддержке. Представители президента США встретились с активистами за отделение Альберты от Канады. Законодательное собрание Альберты приняло гражданскую петицию об отделении провинции от Канады. Власти Альберты сообщили о планах выйти из состава Канады.