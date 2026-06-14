Tекст: Дарья Григоренко

Судно под флагом Камеруна совершало рейс из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид. Видео доступно в канале Max деловой газеты ВЗГЛЯД.

В операции, которая продолжалась шесть часов, были задействованы вертолеты Морской авиационной группы (Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat), самолеты RAF P-8, а также авианосцы HMS Sutherland и HMS Ledbury.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ла-Манше британские военные перехватили вышедший из Усть-Луги нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна.

В конце марта премьер-министр Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам Британии задерживать в британских водах суда российского теневого флота и закрывать им проход через Ла-Манш.

Спецпредставитель президента России по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев увидел в истории с задержанным в Ла-Манше танкером попытку увести внимание британских избирателей от миграционного кризиса.