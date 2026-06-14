Axios: Израиль предупредил США перед атакой на пригород Бейрута

Tекст: Ольга Иванова

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) незадолго до удара по пригороду Бейрута сообщила о своих намерениях Центральному командованию ВС США (CENTCOM), передает РИА «Новости». Об этом рассказал журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на информацию от американских и израильских чиновников.

«Израильская армия уведомила CENTCOM незадолго до нанесения удара по Бейруту», – написал журналист в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Ранее ЦАХАЛ подтвердил атаку на командный пункт движения «Хезболла», расположенный в районе Дахия.

По предварительной информации от ливанской службы скорой помощи, в результате ударов израильской авиации по району Гбейри погиб один человек. Еще несколько местных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по району Дахия в пригороде Бейрута.

В результате атаки на квартал Гбейри погиб как минимум один человек. Эта воздушная бомбардировка привела к гибели одного из военных руководителей «Хезболлы».