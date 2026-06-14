  • Новость часаВ аэропорту Краснодара введены временные ограничения
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Противостояние с Россией обрушило космические мечты Латвии
    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас
    На выезде с Украины в Польшу заметили гигантские очереди
    Дмитриев высказался о задержании танкера в Ла-Манше
    Подсчитан процент выполненных Киевом реформ для вступления в ЕС
    Британия задержала в Ла-Манше вышедший из Усть-Луги нефтяной танкер
    Комбриг: Созданная по стандартам НАТО бригада ВСУ оказалась слабейшей
    В Латвии заявили о секретном решении по украинским БПЛА
    Рейтинг Стармера рухнул до исторического минимума
    14 июня 2026, 16:11 • Новости дня

    Мирная жительница погибла при ударе БПЛА ВСУ по Брянской области

    Мирная жительница погибла при ударе дрона ВСУ по Брянской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский беспилотник самолетного типа ударил по деревне в Трубчевском районе в Брянской области, в результате чего один человек погиб и двое пострадали, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

    «ВСУ атаковали с помощью БПЛА самолетного типа деревню Сагутьево Трубчевского района. В результате удара погибла мирная жительница», – написал он на платформе Max.

    Ковальчук добавил, что при атаке беспилотника также пострадали двое мужчин. Им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня при ударе украинского беспилотника по автомобилю в поселке Белая Березка пострадали пятеро мирных жителей.

    В тот же день в селе Чубковичи из-за атаки дрона получили ранения женщина и двое малолетних детей.

    В конце мая в результате налета вражеского аппарата на гражданскую машину в Севске погибла пассажирка.

    13 июня 2026, 19:39 • Новости дня
    Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией

    CDS: Мелони может предложить Стубба на пост переговорщика от ЕС

    Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может выдвинуть кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от ЕС по Украине, сообщает Corriere della Sera.

    По данным Corriere della Sera, глава правительства Италии Джорджа Мелони рассматривает возможность выдвижения президента Финляндии Александра Стубба на роль представителя Европейского союза в будущих переговорах по Украине, передает RT.

    По мнению итальянского лидера, идеальный кандидат должен представлять небольшое государство, обладающее при этом значительным авторитетом на международной арене. Кроме того, важным критерием является способность переговорщика говорить от лица стран, которые не входят в состав ЕС, но активно поддерживают Киев.

    «Эти характеристики напрямую напоминают президента Финляндии Александра Стубба», – говорится в публикации.

    Европейский союз рассматривал кандидатуру Александра Стубба на роль официального представителя для мирных контактов с Москвой.

    Сам президент Финляндии выражал готовность представлять интересы Европы в будущем диалоге с Россией.

    Позднее финский лидер предложил доверить контакты с российской стороной лидерам Германии, Великобритании и Франции.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Герхарда Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС.

    Комментарии (22)
    14 июня 2026, 03:55 • Новости дня
    Доктор назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья

    Доктор Смирнова назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья

    Доктор назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья
    @ Ingeborg Knol/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Выбор морепродуктов напрямую зависит от целей человека, однако диетологи рекомендуют отдавать предпочтение доступным жирным сортам из-за высокого содержания важных витаминов и микроэлементов, сообщила врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

    «Какая рыба лучше, речная или морская, – этот спор не утихает. Короткий ответ врачей: морская жирная рыба. Но с важными нюансами. Если вам нужен чистый белок и максимальная диетичность (для похудения или сушки), выбирайте треску, минтай, судака. Это «речные» (или белые морские) рыбы с минимумом жира», – рассказала она РИА «Новости».

    Для поддержания здоровья сосудов и сердца необходимы омега-3 и витамин D. Рекордсменом по их содержанию считается дикий лосось, а также семга, форель и горбуша. При этом фермерских особей лучше избегать из-за возможного присутствия антибиотиков и красителей.

    Самыми недооцененными видами Смирнова назвала скумбрию и сельдь. Они сочетают доступность, богатство полезными веществами и практически не накапливают ртуть. Бюджетным суперфудом также считаются сардины в собственном соку, кости которых дают дополнительный кальций.

    Речные карп и карась выступают лишь источником белка. Медики рекомендуют употреблять жирную морскую рыбу два или три раза в неделю порциями по 150-200 грамм. А готовить рыбу лучше на пару, тушить или запекать в фольге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач предупредил о рисках частого употребления замороженных полуфабрикатов. Доктор объяснила бесполезность магазинного куриного бульона для здоровья.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила гид на рыбный день: в чем польза и вред рыбы, сколько рыбы можно есть.

    Комментарии (10)
    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    14 июня 2026, 08:44 • Новости дня
    Euronews: Фон дер Ляйен нашла способ лишить Каллас полномочий
    Euronews: Фон дер Ляйен нашла способ лишить Каллас полномочий
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, стоит за грядущими изменениями в дипломатическом аппарате Евросоюза и возможным ослаблением позиций главы европейской дипломатии Каи Каллас, пишет Euronews.

    «Дополнительным фактором в этом обсуждении является растущая напряженность между Калласом и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой», – говорится в публикации Euronews, передает РИА «Новости».

    В тексте отмечается, что председатель ЕК уже долгое время выходит за рамки своих прямых обязанностей. Она регулярно комментирует вопросы внешней политики, что негативно сказывается на авторитете Каллас.

    Некоторые европейские дипломаты предполагают, что недавний громкий скандал в прессе стал следствием именно этих внутренних конфликтов в структурах ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства обсуждают масштабную перестройку дипломатической службы из-за недовольства деятельностью Каи Каллас. В мае депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить чиновницу.

    Комментарии (5)
    14 июня 2026, 12:38 • Новости дня
    В Минобороны раскрыли детали зачистки Константиновки от ВСУ
    В Минобороны раскрыли детали зачистки Константиновки от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в городе Константиновке в ДНР продолжили наступление, они уничтожают заблокированные формирования ВСУ, сообщило Минобороны.

    Блокированные формирования украинских военных уничтожаются в юго-западной части населенного пункта, указало ведомство в Max.

    Наступление ведут штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса.

    «За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов», – добавили в министерстве.

    Ранее российская армия полностью овладела восточными районами Константиновки. Штурмовые группы освободили в микрорайонах города 172 здания.

    Комментарии (5)
    13 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Дроны ВСУ поразили Старобельск во время приезда экс-разведчика Риттера
    Дроны ВСУ поразили Старобельск во время приезда экс-разведчика Риттера
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время пребывания в Старобельске бывший американский разведчик Скотт Риттер попал под атаку украинских дронов и был срочно вывезен из города.

    О налете украинских беспилотников на Старобельск в момент приезда в город Скотта Риттера сообщает ТАСС.

    По его данным, дроны ВСУ атаковали населенный пункт именно тогда, когда бывший американский разведчик находился там с визитом, после чего его оперативно эвакуировали.

    Риттер рассказал о пережитом обстреле. «Когда уже прибыл в Старобельск, то непосредственно было два громких взрыва. Сначала сказали, что это просто сработало ПВО. Но, как потом оказалось, и меня быстро оттуда увезли, это действительно было попадание украинских дронов», – сказал Риттер.

    Он заметил, что сначала окружающие пытались объяснить звуки срабатыванием системы противовоздушной обороны. Однако впоследствии стало ясно, что удары нанесли украинские беспилотники, после чего было принято решение немедленно вывезти его из города.

    В субботу Риттер, посетив Старобельск, исключил версию ошибки при ударе ВСУ по колледжу и пообещал рассказать о трагедии в США.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важной и нужной поездку иностранных СМИ в Старобельск к месту атаки на колледж. До этого МИД России после теракта в Старобельске заявил о переходе к системным ударам по предприятиям украинского ВПК в Киеве.

    Комментарии (5)
    14 июня 2026, 11:31 • Новости дня
    Британия задержала в Ла-Манше вышедший из Усть-Луги нефтяной танкер

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна был перехвачен в Ла-Манше британскими военными, после выхода из порта Усть-Луга, сообщает министерство обороны королевства.

    В заявлении Минобороны королевства говорится: «На борт судна Smyrtos поднялись коммандос Королевской морской пехоты и правоохранители со спецподготовкой из Национального агентства по борьбе с преступностью... Smyrtos будет предварительно перемещен к якорной стоянке у южного побережья Англии», передает РИА «Новости».

    Британское правительство заявляет, что танкер якобы связан с Россией.

    В публикации сообщается, что операция по задержанию продолжалась шесть часов при поддержке с воздуха и моря и проходила в тесном взаимодействии с Францией. Утверждается, что судно остановили в территориальных водах Британии в проливе Ла-Манш. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что речь идет о нефтяном танкере.

    По версии британского Минобороны, действия военных и сил правопорядка якобы соответствовали британскому и международному праву. Согласно данным портала отслеживания судоходства Vesselfinder, Smyrtos ходит под флагом Камеруна, последним портом захода была Усть-Луга. Сейчас судно стоит на якоре к югу от города Уэймут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил военным и полиции задерживать в территориальных водах страны санкционные суда российского «теневого флота».

    Российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два нефтяных танкера через Ла-Манш на фоне угроз их задержания британскими властями.

    Британские власти ежемесячно проверяли в Ла-Манше более 40 танкеров и с октября 2024 по июнь 2025 года задержали 343 судна по подозрению в перевозке российской нефти в обход санкций.

    Комментарии (21)
    14 июня 2026, 08:35 • Новости дня
    Кулбергс заявил о секретном решении у Латвии против украинских БПЛА
    Кулбергс заявил о секретном решении у Латвии против украинских БПЛА
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рига и Киев договорились о применении новых технических мер для защиты воздушного пространства балтийской страны от проникновения дронов, заявил глава латвийского правительства Андрис Кулбергс.

    Политик рассказал о наличии неких скрытых мер, связанных с залетающими на территорию страны украинскими дронами, передает РИА «Новости».

    «Это секретная информация, и ее нельзя разглашать, но я могу лишь добавить, что она связана с главным вопросом, который вы задали о беспилотниках, находящихся в пограничной зоне с Россией, и о техническом решении, о котором мне сообщили украинцы», – заявил премьер-министр.

    По словам политика, реализация данного плана на практике даст больше возможностей для защиты воздушного пространства государства. Кулбергс добавил, что соглашение с Киевом было подписано очень быстро, а практическая работа уже идет

    При этом для полного выполнения задач потребуется время на производство или закупку необходимого оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 июня Украина и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в области беспилотных летательных аппаратов. В мае украинский дрон упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Комментарии (2)
    14 июня 2026, 14:22 • Новости дня
    Дмитриев назвал задержание танкера в Ла-Манше отвлекающим маневром Стармера

    Дмитриев: Стармер задержанием танкера отвлекает Британию от проблемы мигрантов

    Дмитриев назвал задержание танкера в Ла-Манше отвлекающим маневром Стармера
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпредставитель президента России по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев увидел в истории с задержанным в Ла-Манше танкером попытку увести внимание британских избирателей от миграционного кризиса.

    Он связал действия Лондона с внутренней политикой в стране и настроениями избирателей, пишет «Коммерсантъ».

    Дмитриев заявил, что, по его мнению, британский премьер-министр Кир Стармер использует инцидент с танкером для информационной эскалации. «Отчаявшийся (британский премьер-министр Кир) Стармер вместо того, чтобы задерживать своих мигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Британию эскалацией конфликта», – уточнил он.

    Российский спецпредставитель подчеркнул, что видит в заявлениях Лондона о «теневом флоте» попытку переключить общественное внимание с проблем миграции на внешнеполитическую повестку и конфронтацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ла-Манше британские военные перехватили вышедший из Усть-Луги нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна.

    В конце марта премьер-министр Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам Британии задерживать в британских водах суда российского теневого флота и закрывать им проход через Ла-Манш.

    В мае спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев выразил поддержку британским протестам против неконтролируемой миграции на митинге в Лондоне.

    Комментарии (15)
    14 июня 2026, 01:26 • Новости дня
    Титов сообщил о работе над оптимальным маршрутом «Силы Сибири – 2»

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопрос с подписанием договора по новому газопроводу в Китай связаны с выбором оптимального маршрута, а ценой, объяснил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

    «Это не вопрос цены, о котором многие СМИ писали – что мы не можем урегулировать цену. Не в этом вопрос. Вопрос больше в логистике. Принятие правильного решения о маршруте прохождения этого газопровода», – сказал он ТАСС.

    Титов пояснил, что задачей является согласование оптимального решения по затратам на строительство с точки зрения безопасности и надежности маршрута. По словам спецпредставителя, это рабочий процесс, который завершится в ближайшее время без лишней спешки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков в мае сообщал, что Россия и Китай достигнут конкретного результата по «Силе Сибири – 2». Газпром сообщил о надежных поставках в Китай по «Силе Сибири». Шохин спрогнозировал ускорение проектов России и Китая в ТЭК.


    Комментарии (2)
    14 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    NYT сообщила о росте сепаратистских настроений в США и Канаде

    Tекст: Катерина Туманова

    Все активнее набирают силу движения за пересмотр границ штатов с целью объединения регионов со схожими взглядами или даже за выход из состава, выяснила NYT.

    «Сепаратизм вошел в культуру времени», – сказал New York Times (NYT) Райан Гриффитс, политолог из Сиракузского университета, автор книги «Разобщенные Штаты: угрозы сецессии в красной и синей Америке и почему они не сработают».

    Гриффитс отметил, что мнения людей, у которых он брал интервью, часто говорят на удивление похоже.

    «Независимо от того, либертарианцы они, консерваторы или либералы, все они жалуются на то, что правительство «навязчиво, неэффективно и отстраненно» – сообщил он.

    «Активисты в Техасе и Калифорнии продолжают добиваться независимости. Законодатели во внутренних районах Калифорнии предлагают разделить штат на две или три части. Организаторы на юго-востоке Нью-Мексико хотят присоединиться к Техасу», – говорится в статье.

    В США есть движение «Большой Айдахо», шестилетняя кампания по переселению значительной части сельских консервативных районов Орегона в соседний Айдахо.

    По мнению Семира Дзебо, научного сотрудника Оксфордского университета, который работал над исследованием Большого Айдахо, движущей силой этих движений является ощущение собственной непохожести на других, что влечет за собой экономические последствия.

    Еще одной подобной инициативой является по созданию страны Каскадия, которая объединит территории штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон с канадской провинцией Британская Колумбия.

    «Ряд штатов уже занимаются своего рода «мягким отделением», проводя межштатные мероприятия в области общественного здравоохранения во время пандемии COVID-19 или заключая соглашения для решения проблемы изменения климата», – отмечает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры сепаратистского движения провели переговоры с сотрудниками Госдепартамента США о возможной поддержке. Представители президента США встретились с активистами за отделение Альберты от Канады. Законодательное собрание Альберты приняло гражданскую петицию об отделении провинции от Канады. Власти Альберты сообщили о планах выйти из состава Канады.

    Комментарии (3)
    14 июня 2026, 01:40 • Новости дня
    В ВСУ назрело недовольство «винегретом» из мобилизованных и нацбатов на фронте

    В ВСУ назрело недовольство кадровым подходом Сырского на фронте

    Tекст: Катерина Туманова

    В рядах ВСУ нарастает недовольство решениями главкома украинской армии Александра Сырского, который смешивает на передовой неподготовленных мобилизованных с боевиками националистических батальонов, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «На такой подход Сырского уже сильно жалуются некоторые медийные украинские боевики. Сейчас в украинском сегменте новостей очень много совсем непобедных реляций, а именно критики тактики Сырского по созданию своеобразного «винегрета» на линии боевого соприкосновения», – заявил эксперт ТАСС.

    Главноком ВСУ Александр Сырский объединяет неопытных солдат с членами запрещенных в России террористических и экстремистских националистических формирований «Айдар*», «Азов*» и «Правый сектор».

    Марочко пояснил, что такие меры принимаются на фоне серьезных потерь ВСУ в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ в мае сообщил об изменении тактики украинской армии. Сырский подтвердил серьезную ограниченность имеющихся резервов. На Украине запланировали возместить нехватку солдат наемниками.

    Комментарии (3)
    13 июня 2026, 18:04 • Новости дня
    При ударе ВСУ по рынку в Сватово пострадали семь мирных жителей

    Пасечник: При ударе беспилотника ВСУ по рынку в Сватово ранены семь человек

    При ударе ВСУ по рынку в Сватово пострадали семь мирных жителей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотник ВСУ нанес удар по центральному рынку в городе Сватово, в результате чего ранения получили семь мирных жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Украинские вооруженные силы атаковали центральный рынок в Сватово в Луганской Народной Республике с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщил Пасечник в Max.

    «К несчастью, пострадали семь человек. С ранениями различной степени тяжести они оперативно доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», – заявил Пасечник. Он также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

    Местные власти и оперативные службы ликвидируют последствия атаки. Следователи Следственного комитета России по ЛНР фиксируют результаты удара. По словам главы республики, за минувшие сутки противник направил порядка 40 беспилотников, большинство из которых были сбиты силами противовоздушной обороны.

    Ранее дроны ВСУ нанесли удар по Старобельску в ЛНР во время приезда экс-разведчика Скотта Риттера.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

    Комментарии (7)
    14 июня 2026, 13:35 • Новости дня
    На выезде с Украины в Польшу заметили гигантские очереди
    На выезде с Украины в Польшу заметили гигантские очереди
    @ соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На пропускном пункте во Львовской области в сторону Польши скопилось множество автомобилей, ожидающих пересечения границы, сообщает украинская пресса.

    Огромные очереди из желающих покинуть страну образовались на пункте пропуска во Львовской области, их заметили у КПП «Краковец», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Фото и видео доступно в канале Max деловой газеты ВЗГЛЯД.

    Госпогранслужба Украины предупредила, что с 15 июня в польском пункте пропуска «Медика» начнутся ремонтные работы. Они затронут полосы движения для оформления автобусов на выезд с украинской территории.

    Автобусное сообщение не прекратится, но оформление на пункте «Шегини – Медика» будет проходить с задержками. Ожидается снижение общей пропускной способности этого направления, которое является одним из самых загруженных на границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Госпогранслужба Украины зафиксировала резкий рост пассажиропотока на выезд из страны.

    Также в декабре украинские СМИ сообщали о многочасовом коллапсе в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини».

    Комментарии (6)
    13 июня 2026, 21:11 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили и уничтожили 109 БПЛА над Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в течение дня 109 дронов самолетного типа в 12 регионах России и над Черным морем, сообщило Министерство обороны.

    Минобороны сообщило в Max, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    На подлете к Москве ПВО Минобороны сбила два дрона ВСУ.

    Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над Тульской областью.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 21:58 • Новости дня
    МИД: Киев не сможет уйти от ответственности за преступление в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим не сможет избежать наказания за целенаправленную атаку беспилотников на студенческое общежитие в Старобельске, несмотря на все старания Запада, заявил МИД.

    Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что западные страны безуспешно пытаются выгородить украинское руководство.

    «Грубые и циничные попытки представителей и СМИ стран коллективного Запада снять ответственность с Банковой или подвергнуть сомнению само преступление разоблачали фактами, в том числе в формате «Антифейк»», – следует из сообщения МИД. Дипломаты добавили, что данное преступление не имеет срока давности.

    Трагедия произошла 22 мая, когда дроны дважды ударили по колледжу Луганского государственного педагогического университета, унеся жизни 21 человека. В результате атаки 49 студентов получили ранения, среди которых оказалось 19 несовершеннолетних. Официальный представитель министерства Мария Захарова ранее отмечала, что Москва сделает все возможное для прорыва информационной блокады вокруг этого события.

    Для объективного освещения ситуации Россия организовала пресс-тур на место трагедии для 51 иностранного журналиста из 19 государств. В начале июня Старобельск также посетили представители Международного комитета Красного Креста. Позже российские дипломаты передали представителям ООН в Москве материалы, подтверждающие причастность украинских военных к удару.

    Посетивший место удара американский экс-разведчик Скотт Риттер полностью исключил версию случайной ошибки Вооруженных сил Украины.

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков указал на крайний цинизм западных стран по отношению к трагедии в Старобельске.

    Комментарии (13)
    Главное
    В Минобороны раскрыли детали зачистки Константиновки от ВСУ
    Сборную Англии ограбили в США
    Euronews: Фон дер Ляйен нашла способ лишить Каллас полномочий
    Советник Меркель призвал Берлин сменить курс по Украине
    СМИ: Навроцкий дал Зеленскому время в вопросе Белого Орла
    Доктор назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья
    Пушков уличил Польшу в маниакальной поддержке Киева