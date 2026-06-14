СК завел дело после гибели семилетнего мальчика на Ладожском озере

Tекст: Дарья Григоренко

Трагический инцидент произошел во время поездки семьи из четырех взрослых и двоих детей на остров Есисаари в Лахденпохском районе, передает РИА «Новости».

«Следственными органами СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – заявили в ведомстве.

Родственники заметили исчезновение ребенка в пятницу около 15.30 по московскому времени. Изначально они пытались найти его своими силами, однако отсутствие результатов вынудило взрослых обратиться за помощью к экстренным службам.

К масштабной операции оперативно привлекли сотрудников карельской поисково-спасательной службы, включая опытных водолазов. На следующий день специалисты обнаружили тело погибшего в акватории Ладожского озера.

Сейчас следователи устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего. Правоохранители уже назначили необходимые судебные экспертизы для точного определения причины смерти несовершеннолетнего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне во время семейного отдыха на острове в акватории Ладожского озера исчез ребенок.

В тот же день в Алтайском крае при опрокидывании моторной лодки погибли двое детей и один взрослый.