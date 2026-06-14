МИД сообщил о предстоящих переговорах Лаврова и Фидана по Сирии

Tекст: Ольга Иванова

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан проведут переговоры в российской столице, передает РИА «Новости». Основной темой встречи станет содействие сирийскому руководству в стабилизации обстановки внутри страны.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, визит Фидана состоится с 15 по 17 июня. «Россия и Турция вносят весомый вклад в процесс нормализации положения в Сирии. Сергей Лавров и Хакан Фидан затронут проблематику содействия новым сирийским властям в деле дальнейшего налаживания в стране инклюзивного политического диалога и возвращения социально-экономической жизни в мирное русло», – говорится в заявлении ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о предстоящем рабочем визите Хакана Фидана в Москву.

В конце прошлого года Сергей Лавров провел в российской столице переговоры с главой МИД переходного правительства Сирии Асаадом аш-Шейбани.

Ранее руководители внешнеполитических ведомств России и Турции обсудили по телефону дальнейшие шаги для поддержки сирийского урегулирования.