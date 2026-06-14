Рейтинг британского премьера Стармера рухнул до исторического минимума

Рейтинг британского премьера Стармера упал до исторического минимума

Tекст: Ольга Иванова

Уровень одобрения деятельности политика опустился до рекордной отметки минус 47 баллов, передает РИА «Новости». «Стармер остается самым непопулярным (премьером – ред.) в истории», – приводит агентство данные телеканала Sky News, который ссылается на исследование компании More in Common.

Второе место в антирейтинге занял лидер партии зеленых Зак Полански с показателем минус 25. На третьей строчке расположился руководитель правой политической силы Reform UK Найджел Фарадж, чей уровень поддержки за последние недели резко обрушился до минус 20.

Лидеры консерваторов и либерал-демократов Кеми Баденок и Эд Дейви получили восемь и десять отрицательных баллов соответственно. Основными причинами недовольства жителей Британии стали инфляция, проблемы в медицине и наплыв мигрантов. Точные сроки проведения опроса и статистическая погрешность не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Лейбористская партия лишилась около 250 мест в местных советах Англии.

Заместитель министра внутренних дел Британии Джесс Филлипс покинула свой пост в знак протеста против политики премьера.

Более 80 депутатов призвали Кира Стармера уйти в отставку.