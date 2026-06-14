Российские каноисты Петров и Штыль завоевали золото на чемпионате Европы

Tекст: Дарья Григоренко

Спортсмены прошли дистанцию за одну минуту 42,801 секунды и стали лучшими в финале, передает РИА «Новости».

Серебряные медали завоевали испанцы Мануэль Фонтан и Диего Домингес, уступив российскому экипажу 0,5 секунды. Третьими финишировали венгры Даниэл Фейеш и Джонатан Хайду с отставанием 1,015 секунды от победителей.

Европейское первенство по гребле на каноэ и байдарках проходит в Монтемор-у-Велью в Португалии. Соревнования завершатся в воскресенье. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские каноисты Сергей Свинарев и Захар Петров завоевали золото и серебро чемпионата Европы в Португалии.

Захар Петров и Иван Штыль принесли России золото чемпионата мира по гребле в каноэ-двойках на дистанции 500 метров.

На этапе Кубка мира в венгерском Сегеде Петров и Штыль завоевали бронзовые медали в каноэ-двойках на дистанции 500 метров.