Tекст: Дарья Григоренко

«Киевский режим нанес террористический удар по Горностаевской больнице. Складское помещение и два автомобиля скорой помощи получили повреждения», – написал он в своем канале в Max.

По его словам, повреждения также получили жилые дома в Любимовке, Новой Маячке и Новониколаевке, административное здание Гладковского сельсовета и неиспользуемое здание детского сада в Голой Пристани.

Сальдо добавил, что противник обстрелял Великую Лепетиху, Дмитровку, Каирку, Каховку, Молочное, Новотроицкое, Раденск, Раздольное и Таврийск. По его данным, всего за минувшие сутки в результате обстрелов и атак беспилотников ВСУ в регионе пострадали 13 мирных жителей.

В Чаплинке ранения получили пять человек, двое из них были госпитализированы с тяжелыми травмами, троим помощь оказали на месте. В Любимовке Каховского округа пострадали три человека, всех доставили в местную больницу. Беспилотники атаковали гражданский автомобиль на муниципальной дороге между Великими Копанями и Новой Маячкой, ранения получили два местных жителя, они госпитализированы в Скадовскую ЦРБ.

В Брилевке Алешковского района ранен мужчина 1974 года рождения. Также, по словам губернатора, пострадали два жителя Голой Пристани и Чулаковки, обоих доставили в больницу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за период с 5 по 8 июня террористические атаки киевского режима убили одного мирного жителя Херсонской области и ранили шесть человек.

Ранее два мирных жителя области погибли за сутки от ударов украинских военных, а многочисленные населенные пункты, включая Горностаевку и Новую Маячку, оказались под обстрелом.

Подстанция скорой помощи в Алешкинском районе Херсонской области подверглась удару ВСУ, при этом у медиков диагностировали контузии.