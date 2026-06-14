Дмитриев: Стармер задержанием танкера отвлекает Британию от проблемы мигрантов

Tекст: Дарья Григоренко

Он связал действия Лондона с внутренней политикой в стране и настроениями избирателей, пишет «Коммерсантъ».

Дмитриев заявил, что, по его мнению, британский премьер-министр Кир Стармер использует инцидент с танкером для информационной эскалации. «Отчаявшийся (британский премьер-министр Кир) Стармер вместо того, чтобы задерживать своих мигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Британию эскалацией конфликта», – уточнил он.

Российский спецпредставитель подчеркнул, что видит в заявлениях Лондона о «теневом флоте» попытку переключить общественное внимание с проблем миграции на внешнеполитическую повестку и конфронтацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ла-Манше британские военные перехватили вышедший из Усть-Луги нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна.

В конце марта премьер-министр Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам Британии задерживать в британских водах суда российского теневого флота и закрывать им проход через Ла-Манш.

В мае спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев выразил поддержку британским протестам против неконтролируемой миграции на митинге в Лондоне.