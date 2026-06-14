Российская платформа «ТопБЛОГ» привлекла сотни тысяч участников из 50 стран

Tекст: Ольга Иванова

В Международный день блогера создатели всероссийского проекта подвели итоги шестилетней работы. Инициатива платформы «Россия – страна возможностей» охватила 89 регионов страны и более 50 государств. Обучение прошли свыше 220 тыс. человек, а медиаохват превысил 4 млрд просмотров.

Генеральный директор платформы Андрей Бетин отметил значимость блогосферы. «Когда в 2020 году мы запускали проект «ТопБЛОГ», четко понимали: за социальными сетями стоит гораздо больше, чем просто создание контента», – заявил руководитель. Он добавил, что площадки стали пространством для рождения новых идей и общественных инициатив.

Возраст участников варьируется от 10 до 94 лет. Выпускники регулярно выигрывают федеральные гранты и сотрудничают с крупнейшими медиакомпаниями, включая VK и Росатом. В 2025 году стартовала уникальная образовательная программа «Министерство контента», объединившая авторов и представителей ведомств.

Шестой сезон проходит под девизом «Родной контент», акцентируя внимание на доверии аудитории и любви к стране. Участникам предоставляется доступ к медиакампусу, специальным турам и работе с ведущими экспертами индустрии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в России стартовал набор участников на трек «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ».

Месяцем ранее организаторы объявили список из 61 амбассадора шестого сезона из 34 регионов страны.

Осенью прошлого года в Калининградской области прошло торжественное закрытие пятого юбилейного сезона с награждением 29 победителей.