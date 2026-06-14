Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по пригороду Бейрута

Tекст: Дарья Григоренко

«В соответствии с указаниями премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по целям организации «Хезболлах» в районе Дахия в Бейруте в ответ на обстрел «Хезболлы» территории Израиля», – подчеркивается в заявлении для прессы, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-воздушные силы Израиля поразили позиции «Хезболлы» в районе Дахия в пригороде Бейрута в ответ на обстрелы своей территории.

Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по Бейруту и по более чем 135 объектам шиитского движения на юге и востоке Ливана.

Накануне израильские военные объявили о начале серии ударов по объектам «Хезболлы» в долине Бекаа и на юге Ливана.