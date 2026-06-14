МВД предупредило о вовлечении жертв мошенников в преступления

Tекст: Дарья Григоренко

«В настоящее время широкое распространение получила практика вовлечения в преступную деятельность самих потерпевших от дистанционных хищений, в том числе несовершеннолетних, которые под влиянием мошенников продолжают выполнять их поручения, будучи уверенными, что оказывают содействие российским спецслужбам», – предупредили в пресс-центре МВД, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что особую общественную опасность представляют многочисленные случаи вовлечения таких граждан в террористическую и диверсионную деятельность на территории России. Подчеркивается, что аферисты прикрываются легендой о секретных заданиях и якобы проводимых спецоперациях.

МВД напомнило, что спецслужбы и правоохранительные органы никогда не просят граждан участвовать в спецоперациях и не звонят по телефону или через мессенджеры. По телефону сотрудники не требуют коды из СМС, паспортные данные, сведения о СНИЛС или ИНН, уточнили в пресс-центре министерства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ предотвратила попытку теракта в Белгородской области с участием обманутой телефонными мошенниками женщины.

ФСБ ранее задержала десять россиян в пяти регионах страны за поджоги и диверсии по заданиям лже-сотрудников правоохранительных органов и украинских спецслужб.

МВД в этом году раскрыло схемы вовлечения подростков в преступления через обещания легкого заработка и участие в мнимых секретных операциях.