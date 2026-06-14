Режим ЧС ввели в четырех селах Крымского района Кубани из-за разлива реки

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении пресс-службы говорится: «Режим ЧС введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений. Вода из-за прорыва дамбы реки Кубань в районе хутора Западного продолжает поступать на сельскохозяйственные земли и наполнять Афипский канал», передает РИА «Новости».

По данным администрации, решение о введении режима «Чрезвычайная ситуация» приняли на заседании комиссии по ЧС, которое провел временно исполняющий полномочия главы района Станислав Казанжи. Отмечается, что возникла угроза затопления жилых домов в станице Троицкой, жители предупреждены о возможной эвакуации, а пункт временного размещения развернули в Доме культуры станицы.

Ранее власти района сообщали, что длина прорыва временной дамбы составляет около 80 метров. Уточнялось, что ремонт укрепления берега станет возможен, когда уровень воды сравняется с высотой порыва.

В администрации напомнили, что опасные отметки уровня воды в реках Кубани связаны с обильными осадками во второй половине мая и начале июня, берега укрепляли временными дамбами, а муниципальные службы ведут круглосуточный мониторинг ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крымском районе Краснодарского края из-за сильных дождей и перелива воды из русла реки Кубань в начале июня ввели режим чрезвычайной ситуации в станице Троицкой, хуторах Западный и Урма и селе Гвардейском.

В апреле уровень воды в реках Крымского района из-за затяжных осадков вырос и привел к подтоплениям садовых товариществ и участков в нескольких районах края.

В соседнем Славянском районе в начале июня из-за прорыва временной дамбы на реке Кубань началась экстренная эвакуация жителей двух хуторов.