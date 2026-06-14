Минздрав сообщил о состоянии пострадавших после атаки ВСУ в Старобельске

Минздрав: Трое пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР остаются в больницах

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, в медучреждениях продолжают лечение трое пострадавших. «Состояние одного из них остается тяжелым», – сообщил Кузнецов, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после удара украинских войск по общежитию в Старобельске восемь человек продолжали лечение в больницах ЛНР.

По результатам телемедицинских консультаций врачи приняли решение об эвакуации двоих тяжелораненых студентов в московские федеральные клиники.

Одна из серьезно пострадавших студенток была доставлена в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова в Москве в тяжелом состоянии.