Задержанный за убийство жены житель Подмосковья полностью признал вину

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении в канале прокуратуры Подмосковья на платформе Max говорится: «С учетом позиции Домодедовской городской прокуратуры заключен под стражу 46-летний обвиняемый в убийстве своей супруги».

По данным надзорного ведомства, мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ, которую вменяют за убийство. Отмечается, что обвиняемый признал вину в полном объеме. При этом он воспользовался правом отказаться от дачи подробных показаний по существу обвинения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Домодедово в результате семейной ссоры была убита начальница информационно-справочного отдела местной больницы Дарья Корышева.

Мужчина, расправившийся с переехавшей после расставания с супругом москвичкой, на допросе полностью сознался в содеянном.

В Люберцах местный житель, обвиняемый в убийстве женщины и покушении на убийство мужчины, арестован по решению суда.