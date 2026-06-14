Движение из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за повторной атаки БПЛА

Эксперт: У ВСУ в Константиновке фактически началась агония

Эксперт Дандыкин: У ВСУ все меньше шансов уйти из Константиновки живыми

Tекст: Андрей Резчиков

«Ситуация в Константиновке сейчас носит характер классического прогрызания обороны с элементами окружения. Наши штурмовики и спецназ действуют филигранно: с трех сторон город уже зажат, с четвертой идет встречное продвижение. Фактически оборона противника перешла в очаговую стадию – это агония», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Применение ФАБов, вплоть до трехтонных боеприпасов, подчеркивает собеседник, дает колоссальный эффект. «Единственное, чем еще пытается отвечать враг, – дроны. Все попытки подбросить подкрепления, особенно со стороны Дружковки, как правило, заканчиваются неудачей. Я думаю, к началу следующего месяца Константиновка будет полностью освобождена», – прогнозирует эксперт.

Дандыкин добавил, что полное освобождение Константиновки будет иметь важное значение, это не просто тактический успех.

«Это принципиально важные южные ворота к остатку Славяно-Краматорской агломерации. Дальше – Краматорск, Дружковка. И здесь картина складывается не в пользу ВСУ еще и потому, что российские группировки наступают не только с юга, но и с севера – со стороны Красного Лимана, – продолжил спикер. – Противник и без того вынужден перебрасывать резервы на Сумское направление, где наши отряды уже замечены вблизи Сум, что вызывает у Киева настоящую панику. Там срочно строят линию обороны. А из Краматорска, по поступающим сообщениям, уже пытаются эвакуировать промышленное оборудование. Город-то крупный, промышленный – пожалуй, один из самых больших после Донецка, Мариуполя, Горловки и Макеевки».

Если противник не выведет остатки группировки из Константиновки, то «скорее всего, мы увидим повторение сценария, похожего на «Азовсталь», пусть и в меньших масштабах»: «Либо они сложат оружие, либо будут уничтожены. С каждым днем шансов уйти у них все меньше».

Если говорить об устойчивости украинской обороны по рубежу реки Кривой Торец, то падение Константиновки ее неминуемо обрушит. «Мы в последнее время стали системно бить и по мостам, которыми они пользовались, в том числе на этом направлении. Главком ВСУ Сырский не случайно наведывался в те края – для него это знаковый момент. Месяцами там шли тяжелейшие бои, территория переходила из рук в руки, как в Сталинграде. Вспомните, Минобороны еще докладывало о 75% контроля? Противник тогда пытался огрызаться, но сейчас налицо истощение сил. Именно поэтому они все чаще переходят к террористическим актам – бьют по нашей энергетике, по мирным объектам. Это жест отчаяния», – рассуждает эксперт.

Освобождение Константиновки, безусловно, ускорит восстановление гуманитарного потенциала ДНР, но работы предстоит много. «Серая зона из-за дронов сейчас растянулась на 20-30 километров, а они уже запускают немецкие и американские аппараты на 170 километров вглубь, пытаясь блокировать наши дороги и Крым. Так что гуманитарный прорыв будет напрямую зависеть от военного – от того, насколько быстро мы решим проблему дроновой угрозы и логистики. Кстати, о логистике: противник до сих пор активно пользуется железными дорогами, перебрасывая в том числе и боеприпасы. Понятно, что поезда – это не всегда оправданная цель, но локомотивы надо уничтожать, это главный транспортный инструмент ВСУ на востоке», – добавил Дандвкин.

В стратегическом смысле Константиновка – это ключ к южному фасу всей оставшейся украинской обороны в Донецкой народной республике (ДНР). «Именно здесь смыкаются две наши группировки, идущие с севера и юга навстречу друг другу – примерно так же, как в свое время Ленинградский и Волховский фронты. Это открывает дорогу к границе с Днепропетровской областью и с Харьковской. Дальше у противника уже не будет таких мощных опорных пунктов, чтобы держаться», – прогнозирует собеседник.

Символически это падение еще одной фортеции. «Они ведь построили целый пантеон «городов-героев» – Мариуполь, Артемовск, Авдеевка. Теперь Константиновка. Мы просто сделали выводы из прошлых штурмов и работаем иначе: окружаем, методично поражаем авиацией, тяжелыми огнеметными системами. И эта фортеция, которой они так гордились, падет, открыв нам путь к окончательному освобождению Донбасса. Зеленский сколько угодно может твердить «Донбасс не отдам», но некоторые сакральные для бандеровцев рубежи уже не удержать», – подчеркивает эксперт.

По данным Минобороны, в Константиновке штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в городе освобождено 172 здания. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих и три бронемашины.

Через этот крупный промышленный центр и транспортный узел проходят критически важные автомобильные трассы (включая национальную магистраль H20, дороги Т-0504 и Т-0516) и крупная железнодорожная ветка. Контроль над этим узлом связывает Покровское и Славянско-Краматорское направления.

Город долгое время использовался ВСУ для размещения дальнобойной артиллерии и резервов, из которых наносились удары по Горловке, Артемовску и Донецку. Смещение линии фронта на запад обеспечивает безопасность этих крупных тыловых городов.

Ранее на этой неделе российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли к ее северо-восточным окраинам. Военные аналитики сходятся во мнении, что битва за Константиновку является переломным этапом, предопределяющим полное освобождение территории ДНР.