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    14 июня 2026, 06:50 • Новости дня

    Хегсет похвалил себя за отказ от AnthropicAI в его министерстве

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава американского Министерства войны Пит Хегсет похвалил себя за решение «выгнать навсегда» AnthropicAI, о чем он сообщил в посте в соцсети.

    «Три месяца назад Военное министерство выгнало AnthropicAI из нашего здания. Навсегда. Каждый пройденный день доказывает, что это был правильный шаг», – написал он в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Anthropic в мае обогнала OpenAI и стала самым дорогим ИИ-стартапом. американские власти запретили зарубежным пользователям работать с передовыми генеративными алгоритмами Anthropic. США ограничили доступ к нейросетям Anthropic после предупреждения Amazon.


    12 июня 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создаваемая российская низкоорбитальная космическая система ни в чем не уступает Starlink, а в некоторых моментах превосходит его, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

    «Структура, которой занимается эта низкоорбитальная спутниковая группировка, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Процесс наращивания группировки идет хорошими темпами.

    «Вопрос в сроках ее полноценного запуска, но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством», – сказал президент.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на трансформацию оборонного ведомства страны.

    «А именно, Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством», – указал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные стали применять спутниковую систему «Рассвет» для управления беспилотниками в зоне спецоперации. В апреле Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной группировки связи большим событием.

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    12 июня 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил России на 7 360 человек.

    Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил России на 7 360 человек. Соответствующий указ главы государства размещен на портале портале официального публикования правовых актов.

    Ранее в пятницу президент установил штатную численность российской армии в количестве 2 399 130 человек. В это число входят 1 510 000 военнослужащих.

    Предыдущим указом Путина, подписанным в марте 2026 года, штатная численность ВС России устанавливалась на уровне 2 391 770 человек. Из них 1 502 640 составляли военнослужащие.

    Осенью 2024 года Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих до полутора миллионов человек.

    Путин объяснил данное решение созданием новых военных округов.

    В декабре прошлого года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о прибытии в воинские части более 400 тыс. военнослужащих.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    13 июня 2026, 15:54 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» впервые показал портативный радар для перехвата дронов

    На салоне «Флот-2026» впервые представили портативный радар «Сокол»

    Tекст: Мария Иванова

    Компактная 30-килограммовая установка «Сокол» позволит мобильным огневым группам ПВО оперативно выявлять любые типы беспилотников на дистанции до пяти километров, сообщил концерн «Алмаз-Антей»

    Отечественную новинку продемонстрировали на международном военно-морском салоне «Флот-2026», передает РИА «Новости».

    Официальный представитель концерна «Алмаз-Антей» поделился подробностями о разработке. «Портативная РЛС «Сокол» массой всего 30 килограммов, предназначенная для оснащения мобильных огневых групп ПВО для обнаружения всех видов дронов, демонстрируется впервые», – рассказал собеседник агентства.

    Специалист уточнил, что несколько подобных станций можно легко объединить в единую сеть. Это позволит обеспечить надежный круговой обзор и бесперебойный контроль воздушного пространства.

    Аппаратура уверенно фиксирует появление малых беспилотников на дистанции два километра, а средних – за пять километров.

    Выставка проходит в Кронштадте и завершится 14 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на салоне «Флот-2026» холдинг «Швабе» представил макет комплекса перехвата беспилотников с нейросетью.

    Месяцем ранее концерн «Алмаз-Антей» разработал специальные дронопорты для автоматизации запуска БПЛА-перехватчиков.

    В конце мая смоленские специалисты спроектировали автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер» для высокоточного наведения ударных дронов.

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    11 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС

    Euractiv: ЕС планирует согласовать «военный шенген» до июля

    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза намерены заключить соглашение о военной мобильности до конца июня, документ, подготовленный кипрской стороной, уже направлен главам государств для изучения.

    Страны Евросоюза рассчитывают достичь договоренности по проекту «военного шенгена» до завершения председательства Кипра в Совете ЕС. Новый компромиссный вариант документа, подготовленный кипрской стороной, уже направлен в европейские столицы для изучения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv.

    «Кипрское председательство стремится согласовать позицию Совета к концу июня, до того как шестимесячное председательство перейдет к Ирландии», – сообщает издание. Ожидается, что представители государств-членов ЕС рассмотрят обновленный проект соглашения в ближайшую пятницу.

    Главным камнем преткновения в переговорах остается механизм экстренного реагирования EMERS. Европейские страны обсуждают возможность ограничения его применения лишь отдельными регионами континента. Согласно предыдущей версии документа, в кризисных ситуациях государства смогут частично сохранять национальные процедуры выдачи разрешений на транзит иностранных войск и вооружений по своей территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Еврокомиссия одобрила план по созданию «военного Шенгена». Для свободного перемещения войск европейские страны запланировали устранить бюрократические и таможенные барьеры.

    Идею упрощения логистики вооружений между государствами без лишних формальностей ранее предложил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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    13 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР

    Минобороны сообщило об уничтожении пунктов дислокации ВСУ в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолеты ВКС России ударами авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 поразили пункты временной дислокации украинских подразделений в районе Белицкого и Щурова в ДНР, сообщает Минобороны.

    Экипажи ВКС России применили авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-1500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенных пунктов Белицкое и Щурово в ДНР. Минобороны России сообщило ТАСС, что по целям работали самолеты и опубликовало видеозапись ударов.

    «Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей: ПВД подразделения 4-й отдельной бригады быстрого реагирования национальной гвардии Украины в районе н. п. Белицкое и ПВД подразделения 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе н. п. Щурово», – говорится в сообщении военного ведомства. В министерстве подчеркнули, что данные объективного контроля подтвердили уничтожение этих объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные применили авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по временным пунктам дислокации 14-й бригады нацгвардии Украины в Родинском в ДНР.

    Ранее российская авиация нанесла удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ у Родинского в ДНР.

    Кроме того, ВКС России нанесли авиационные удары авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам временной дислокации и складу БПЛА 24-й и 144-й омбр ВСУ в районе Константиновки в ДНР и Гремяч Черниговской области.

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    11 июня 2026, 16:44 • Новости дня
    В Киеве заставили прохожих встать на колени перед погибшим бойцом ВСУ

    Военные ВСУ в нецензурной форме потребовали от киевлян встать на колени перед траурной колонной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре украинской столицы прохожих в грубой форме принудили встать на колени во время проезда кортежа с телом погибшего военнослужащего.

    Во время движения траурной процессии с телом погибшего бойца ВСУ по центру Киева прохожих заставляли опускаться на колени, сопровождая требования нецензурной бранью, пишет издание «Украина.ру». Опубликованные кадры демонстрируют агрессивное поведение сопровождающих колонну лиц.

    На видео запечатлено, как молодая девушка встает на колени перед проезжающими машинами. Из черного автомобиля с украинским флагом в адрес случайных свидетелей звучали угрозы и мат. «Стой, будешь следующим», – кричали из проезжавшей машины.

    Издание подчеркивает, что подобное агрессивное принуждение не имеет отношения к элементарной человеческой культуре, однако на Украине теперь формируются свои специфические традиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, похоронные процессии ВСУ уже требовали от украинцев вставать на колени перед катафалками.

    Вместе с тем недавно киевские военкомы жестоко избили потерявшего на фронте обе ноги ветерана. А в Черниговской области мобилизованных мужчин под выстрелы заставляли ползать по земле.

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    13 июня 2026, 07:57 • Новости дня
    «Северяне»: ВСУ спешно восполняют потери на Черниговском направлении

    ВС России разгромили противника на Черниговском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки заставили противника в Черниговской области спешно восстанавливать боеспособность.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в Черниговской области первые потери понес 2-й батальон 93 омбр ВСУ, выведенный командованием на данный участок фронта на «восстановление боеспособности» из окрестностей Константиновки (ДНР)», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы продвинулись на расстояние до 700 метров.

    На Харьковском направлении штурм-подразделения продвинулись на Волчанском направлении на восьми участках до 300 метров. Стрелковые бои ведутся в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. Подразделения РХБЗ ГВ «Север» ударили ТОС по позициям 3 отмбр ВСУ около Амбарного.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали свыше 40 украинцев 18-24 лет. «Северяне» выяснили, как ВСУ маскируются в Черниговской области. Военэксперт сообщил о подготовке наступления ВС России на Долинку в Запорожской области.


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    14 июня 2026, 01:40 • Новости дня
    В ВСУ назрело недовольство «винегретом» из мобилизованных и нацбатов на фронте

    В ВСУ назрело недовольство кадровым подходом Сырского на фронте

    Tекст: Катерина Туманова

    В рядах ВСУ нарастает недовольство решениями главкома украинской армии Александра Сырского, который смешивает на передовой неподготовленных мобилизованных с боевиками националистических батальонов, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «На такой подход Сырского уже сильно жалуются некоторые медийные украинские боевики. Сейчас в украинском сегменте новостей очень много совсем непобедных реляций, а именно критики тактики Сырского по созданию своеобразного «винегрета» на линии боевого соприкосновения», – заявил эксперт ТАСС.

    Главноком ВСУ Александр Сырский объединяет неопытных солдат с членами запрещенных в России террористических и экстремистских националистических формирований «Айдар*», «Азов*» и «Правый сектор».

    Марочко пояснил, что такие меры принимаются на фоне серьезных потерь ВСУ в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ в мае сообщил об изменении тактики украинской армии. Сырский подтвердил серьезную ограниченность имеющихся резервов. На Украине запланировали возместить нехватку солдат наемниками.

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    13 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Путин объяснил причины усиления атак украинских дронов

    Путин объяснил усиление атак украинских дронов желанием разобщить народ

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные увеличивают количество ударов дронами самолетного типа для создания паники и нанесения экономического ущерба России, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с военнослужащими – участниками СВО.

    «Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача эта – внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Путин отметил, что первоочередной задачей в текущей ситуации является дальнейшее укрепление отечественной системы противовоздушной обороны.

    «Мы должны укреплять систему ПВО страны, самую разную – я сейчас не буду вдаваться в детали, специалисты это знают, – для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. Мы делаем это и будем это делать», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обсудил с бойцами производство тепловизионных FPV-очков на фронте.

    Он также намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию.

    Президент России заявил, что ударами по гражданским объектам противнику не удастся разобщить россиян.

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    13 июня 2026, 16:08 • Новости дня
    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии создало противовес Украине и НАТО

    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии стало противовес Украине и НАТО

    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии создало противовес Украине и НАТО
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российское тактическое ядерное оружие, размещенное в Белоруссии, надежно защищает западные границы Союзного государства и создает противовес силам НАТО, сообщает МИД России.

    Размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории обеспечивает безопасность рубежей Союзного государства и ОДКБ, следует из сообщения в Max МИД России. Такое заявление внешнеполитическое ведомство опубликовало в преддверии визита главы министерства Сергея Лаврова в Минск, запланированного на 14–15 июня.

    В условиях нестабильной военно-политической ситуации в мире Москва и Минск в последние годы предприняли серьезные шаги по укреплению общего оборонного пространства. Как подчеркнули в ведомстве, эти меры направлены на защиту от потенциальных угроз.

    «Развернутые на территории Белоруссии совместная Региональная группировка войск (сил), современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают западные рубежи СГ и ОДКБ, обеспечивая противовес неонацистской Украине и расквартированным в сопредельных странах группировкам НАТО», – заявили в министерстве.

    В мае Россия и Белоруссия провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    В ходе маневров российские подразделения отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    В апреле Александр Лукашенко назвал размещение российского тактического арсенала важнейшим фактором защиты республики.

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    11 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    Крылатые ракеты «Брамос» обеспечили стремительную победу в операции «Синдур»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Успешное применение сверхзвуковых крылатых ракет «Брамос» позволило в кратчайшие сроки завершить боевые действия и привело к резкому росту экспортных заказов на это оружие, заявил управляющий содиректор компании BrahMos Aerospace Александр Максичев.

    Сверхзвуковое оружие сыграло ключевую роль в успехе операции «Синдур», сообщил Максичев на полях Международного военно-морского салона «Флот-2026», передает ТАСС.

    «Ракета «Брамос» сыграла очень большую роль в успехе операции «Синдур», которая произошла год назад. В ходе этого короткого индийско-пакистанского конфликта было выпущено несколько ракет «Брамос» с самолета-носителя Су-30, и, как сообщают индийские источники, они все попали в назначенные цели. В результате этой операции эта война была в кратчайшие сроки завершена, и было подписано соответствующее соглашение», – сказал Максичев.

    Содиректор компании подчеркнул, что военные высоко оценили эффективность комплекса в реальных боевых условиях. Он отметил, что успешное применение привело к появлению множества новых заказов и обращений к BrahMos Aerospace, что полностью подтверждает заявленные характеристики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удар индийских ракет BrahMos сорвал запланированное наступление Пакистана.

    После успешного применения оружия в ходе операции «Синдур» интерес к его покупке выразили представители 15 государств.

    Осенью прошлого года Индия и Индонезия завершили переговоры по экспорту этих сверхзвуковых крылатых ракет.

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    12 июня 2026, 19:58 • Новости дня
    Путин назвал численность российской группировки войск в зоне СВО

    Путин: Группировка ВС России в зоне СВО превышает 700 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    Численность российской военной группировки в зоне проведения специальной военной операции в настоящее время превышает 700 тыс. человек, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации озвучил данные о количестве военнослужащих на передовой, передает ТАСС. «У нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», – сказал глава государства.

    Обсуждая вопросы трудоустройства ветеранов, российский лидер упомянул кадровую платформу «Время героев». При этом он признал, что не все 700 тыс. бойцов смогут пройти обучение по этой программе, так как для этого требуются желание и определенная подготовка.

    Глава государства подчеркнул, что желающим повысить уровень своего образования обязательно предоставят такую возможность. Правительство уже прорабатывает вопросы обучения, а также медицинской реабилитации и дальнейшего трудоустройства участников спецоперации.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ежедневно возвращают под контроль исторические территории страны в зоне проведения специальной военной операции.

    Также глава государства призвал участников спецоперации поделиться мыслями о текущей ситуации на фронте.

    В мае текущего года Владимир Путин назвал участников программы «Время героев» костяком будущих управленцев.

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    13 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке наступления на запорожскую Долинку

    Марочко: ВС России готовятся к наступлению на Долинку в Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продвигаются у Верхней Терсы и активно готовятся к освобождению населенного пункта Долинка в Запорожской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Севернее Верхней Терсы наши военнослужащие продвигаются вдоль автомобильной дороги. Сейчас идут активные работы по подготовке к освобождению населенного пункта Долинка», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил расширение зоны контроля российских войск. По его словам, бойцы смогли успешно выровнять линию фронта севернее населенного пункта Белогорье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщал, что российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана. Российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке.


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    12 июня 2026, 18:27 • Новости дня
    Путин сообщил о планах увеличить выпуск ПЗРК «Верба» и тепловизоров «Зарница»

    Tекст: Мария Иванова

    Российская оборонная промышленность расширит выпуск переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» и тепловизоров «Зарница», доказавших высокую эффективность при отражении налетов ударных беспилотников, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими в Кремле.

    Глава государства Владимир Путин в ходе встречи с участниками спецоперации в Кремле анонсировал расширение выпуска ПЗРК «Верба», передает ТАСС.

    «Верба – это вооружение, которое есть у нас в войсках. Будем наращивать производство. Вот министр знает, совсем недавно я как раз об этом многократно и говорил, об использовании такой техники», – подчеркнул российский лидер.

    Министр обороны Андрей Белоусов добавил, что в стране также увеличивают производство тепловизоров «Зарница» для данных комплексов. По его словам, сейчас объемы недостаточны, однако ведомство планирует добиться паритета между количеством поставляемых пусковых установок и приборов. Глава Минобороны назвал устройство надежным и хорошо зарекомендовавшим себя в боевых условиях.

    Зенитные комплексы активно применяются на линии соприкосновения для уничтожения самолетов, вертолетов и беспилотников противника. Оружие эффективно справляется с разведывательными дронами и отражает налеты ударных аппаратов. Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» также фиксировали успешные случаи поражения крылатых ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» запланировал увеличение выпуска переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

    По итогам боевого применения в зоне спецоперации это оружие сохранило мировое лидерство среди аналогов.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил о кратном росте производства наиболее востребованных видов вооружения.

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    13 июня 2026, 21:05 • Новости дня
    США ограничили доступ к нейросетям Anthropic после предупреждения Amazon

    WSJ: США ограничили доступ к ИИ Anthropic после предупреждения Amazon

    Tекст: Мария Иванова

    Белый дом лишил иностранцев доступа к передовым нейросетям Anthropic после того, как алгоритмы выдали данные для проведения масштабных кибератак, отмечает Wall Street Journal.

    Вашингтон решил ограничить работу передовых ИИ-моделей компании Anthropic после получения информации о возможной угрозе национальной безопасности от руководства Amazon, пишет Wall Street Journal.

    Ранее администрация президента США заблокировала доступ к современным моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5 для иностранных государств и граждан.

    «Решение администрации Трампа прекратить любое зарубежное использование наиболее эффективных моделей искусственного интеллекта компании Anthropic произошло после переговоров между исполнительным директором Amazon Энди Джасси и американскими чиновниками, включая министра финансов Скотта Бессента», – отмечает издание.

    Джасси предупредил чиновников, что исследователи Amazon смогли заставить модель Fable 5 выдать информацию, пригодную для серьезных кибератак. После этого Белый дом провел проверку и пришел к выводу, что единственный способ устранить риск – закрыть доступ к инструменту для иностранных правительств, компаний и частных лиц, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти запретили зарубежным пользователям работать с передовыми генеративными алгоритмами Anthropic.

    В конце мая этот разработчик стал самым дорогим стартапом в сфере искусственного интеллекта.

    До этого администрация Дональда Трампа обсуждала введение предварительного государственного надзора за новыми нейросетями.


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