В американском Вашингтоне рухнул военный самолет и вызвал лесной пожар

Tекст: Катерина Туманова

Отдыхающие на озере Римрок были эвакуированы, местные правоохранительные органы перекрыли дороги. Пилот смог катапультироваться перед катастрофой и был доставлен в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи, сообщила пожарная служба Naches (NFD) телеканалу Fox 13.

Самолет упал недалеко от озера Римрок, что вызвало лесной пожар в этом районе. Полиция Нью-Йорка сообщает, что их экипажи отреагировали на возгорание и работали над тем, чтобы избежать распространения огня.

К 16.45 полиция Нью-Йорка подтвердила, что местные службы эвакуировали отдыхающих, коттеджи в Беар-Крик были защищены от пожара была, однако борьба с огнем длилась до самого вечера.

По данным базы морской пехоты США Мирамар, авария произошла с истребителем F/A-18 Hornet, передает KOMONews.

«Причина происшествия в настоящее время расследуется. В целях сохранения целостности расследования на данный момент дополнительная информация недоступна. Расследование может занять несколько месяцев в зависимости от различных факторов», – сказано в заявлении морской пехоты.