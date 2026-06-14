Стало известно о мерах правительства по защите подростков в интернете

Отдельное внимание в документе, с которым ознакомился ТАСС уделяется защите от деструктивного контента и снижению числа сетевых правонарушений.
В условиях роста киберпреступности планируется разработать единые подходы к ограждению молодежи от опасной информации. Специалисты намерены использовать восстановительные технологии для урегулирования конфликтов в интернете.
Также предусмотрена индивидуальная работа с подростками, вовлеченными в распространение противоправных материалов.
Документ предполагает повышение квалификации педагогов и социальных работников в сфере кибербезопасности. Важным этапом станет развитие наставничества, при котором за школьниками закрепят активных студентов или волонтеров.
Власти ожидают снижения доли повторных преступлений и доведения до 100% охвата проблемной молодежи организованным досугом. Контроль за реализацией долгосрочного плана возложен на Минпросвещения совместно с профильными ведомствами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия решила защитить доступ к запрещенному для детей контенту возрастными ограничениями. МВД раскрыло схемы вовлечения подростков в преступления. В России согласовали план защиты молодежи от деструктивного поведения.