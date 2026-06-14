  • Новость часаНад Курской областью за сутки сбили более 160 дронов
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    Пожар на авианосце доказывает деградацию ВМС США
    Эксперт: У ВСУ в Константиновке фактически началась агония
    Россия провела дипломатические демарши из-за недопуска делегатов на саммит G20
    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
    Euronews: Фон дер Ляйен нашла способ лишить Каллас полномочий
    Пушков уличил Польшу в маниакальной поддержке Киева
    В Латвии заявили о секретном решении по украинским БПЛА
    Титов сообщил о работе над оптимальным маршрутом «Силы Сибири – 2»
    NYT сообщила о росте сепаратистских настроений в США и Канаде
    14 июня 2026, 02:40 • Новости дня

    Джордж Клуни назвал идеального кандидата на роль Джеймса Бонда

    Tекст: Катерина Туманова

    Джордж Клуни заявил, что «высокий, красивый и британец» Каллум Тернер должен сыграть Джеймса Бонда следующим.

    Джордж Клуни включился в дискуссию о том, кто станет следующим агентом 007 после ухода Дэниела Крейга из франшизы. Обладатель премии «Оскар» считает, что идеальным выбором стал бы Каллум Тернер, с которым он работал над исторической драмой «Парни в лодке» в 2023 году, пишет Daily Mail.

    «Надеюсь, Каллум станет следующим Бондом. Думаю, он был бы отличным Бондом», – заявил Клуни. Он добавил, что британец обладает всеми необходимыми качествами: высоким ростом, красотой и невероятным обаянием.

    Клуни на этом не остановился, продолжив хвалить карьеру 36-летнего актера и его сдержанный путь к успеху.

    «Он не просто гнался за лёгкими деньгами, он проделал действительно интересную работу.  Каким-то образом Каллум пробился сквозь весь этот шум и нашёл такое место, где люди смотрят на него и говорят: «В этом молодом человеке что-то есть». Захватывающе наблюдать, как люди говорят: «Этот парень – тот, за кем я хочу следить и на кого хочу обращать внимание», – сказал Клуни.

    Тернер пока воздерживается от комментариев по поводу возможного участия в культовой франшизе. При этом в борьбу за роль недавно вступил Лео Сутер, звезда сериала «Викинги: Вальхалла», который также намекнул на свое возможное участие в кастинге.

    «Знаете, что забавно в этой истории с Бондом? Даже лучшие друзья спрашивают вас, люди пишут вам сообщения, с которыми вы не общались 10 лет, и ты ничего не знаешь!» – прокомментировал Каллум.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дени Вильнева выбрали режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде. Дэниел Крейг, исполнивший роль Джеймса Бонда, был награжден британским рыцарским Орденом Святых Михаила и Георгия, как и сам агент 007 в книгах Яна Флеминга. Джеймса Бонда лишили культового автомобиля ради спокойствия Amazon.

    13 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    Эксперт: У ВСУ в Константиновке фактически началась агония

    Эксперт Дандыкин: У ВСУ все меньше шансов уйти из Константиновки живыми

    Эксперт: У ВСУ в Константиновке фактически началась агония
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российские штурмовики и спецназ действуют в Константиновке филигранно: с трех сторон город уже зажат, с четвертой идет встречное продвижение, у противника фактически началась агония, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. По данным Минобороны, завершается зачистка Первомайского района Константиновки и происходит успешное продвижение в других микрорайонах города.

    «Ситуация в Константиновке сейчас носит характер классического прогрызания обороны с элементами окружения. Наши штурмовики и спецназ действуют филигранно: с трех сторон город уже зажат, с четвертой идет встречное продвижение. Фактически оборона противника перешла в очаговую стадию – это агония», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Применение ФАБов, вплоть до трехтонных боеприпасов, подчеркивает собеседник, дает колоссальный эффект. «Единственное, чем еще пытается отвечать враг, – дроны. Все попытки подбросить подкрепления, особенно со стороны Дружковки, как правило, заканчиваются неудачей. Я думаю, к началу следующего месяца Константиновка будет полностью освобождена», – прогнозирует эксперт.

    Дандыкин добавил, что полное освобождение Константиновки будет иметь важное значение, это не просто тактический успех.

    «Это принципиально важные южные ворота к остатку Славяно-Краматорской агломерации. Дальше – Краматорск, Дружковка. И здесь картина складывается не в пользу ВСУ еще и потому, что российские группировки наступают не только с юга, но и с севера – со стороны Красного Лимана, – продолжил спикер. – Противник и без того вынужден перебрасывать резервы на Сумское направление, где наши отряды уже замечены вблизи Сум, что вызывает у Киева настоящую панику. Там срочно строят линию обороны. А из Краматорска, по поступающим сообщениям, уже пытаются эвакуировать промышленное оборудование. Город-то крупный, промышленный – пожалуй, один из самых больших после Донецка, Мариуполя, Горловки и Макеевки».

    Если противник не выведет остатки группировки из Константиновки, то «скорее всего, мы увидим повторение сценария, похожего на «Азовсталь», пусть и в меньших масштабах»: «Либо они сложат оружие, либо будут уничтожены. С каждым днем шансов уйти у них все меньше».

    Если говорить об устойчивости украинской обороны по рубежу реки Кривой Торец, то падение Константиновки ее неминуемо обрушит. «Мы в последнее время стали системно бить и по мостам, которыми они пользовались, в том числе на этом направлении. Главком ВСУ Сырский не случайно наведывался в те края – для него это знаковый момент. Месяцами там шли тяжелейшие бои, территория переходила из рук в руки, как в Сталинграде. Вспомните, Минобороны еще докладывало о 75% контроля? Противник тогда пытался огрызаться, но сейчас налицо истощение сил. Именно поэтому они все чаще переходят к террористическим актам – бьют по нашей энергетике, по мирным объектам. Это жест отчаяния», – рассуждает эксперт.

    Освобождение Константиновки, безусловно, ускорит восстановление гуманитарного потенциала ДНР, но работы предстоит много. «Серая зона из-за дронов сейчас растянулась на 20-30 километров, а они уже запускают немецкие и американские аппараты на 170 километров вглубь, пытаясь блокировать наши дороги и Крым. Так что гуманитарный прорыв будет напрямую зависеть от военного – от того, насколько быстро мы решим проблему дроновой угрозы и логистики. Кстати, о логистике: противник до сих пор активно пользуется железными дорогами, перебрасывая в том числе и боеприпасы. Понятно, что поезда – это не всегда оправданная цель, но локомотивы надо уничтожать, это главный транспортный инструмент ВСУ на востоке», – добавил Дандвкин.

    В стратегическом смысле Константиновка – это ключ к южному фасу всей оставшейся украинской обороны в Донецкой народной республике (ДНР). «Именно здесь смыкаются две наши группировки, идущие с севера и юга навстречу друг другу – примерно так же, как в свое время Ленинградский и Волховский фронты. Это открывает дорогу к границе с Днепропетровской областью и с Харьковской. Дальше у противника уже не будет таких мощных опорных пунктов, чтобы держаться», – прогнозирует собеседник.

    Символически это падение еще одной фортеции. «Они ведь построили целый пантеон «городов-героев» – Мариуполь, Артемовск, Авдеевка. Теперь Константиновка. Мы просто сделали выводы из прошлых штурмов и работаем иначе: окружаем, методично поражаем авиацией, тяжелыми огнеметными системами. И эта фортеция, которой они так гордились, падет, открыв нам путь к окончательному освобождению Донбасса. Зеленский сколько угодно может твердить «Донбасс не отдам», но некоторые сакральные для бандеровцев рубежи уже не удержать», – подчеркивает эксперт.

    По данным Минобороны, в Константиновке штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в городе освобождено 172 здания. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих и три бронемашины.

    Через этот крупный промышленный центр и транспортный узел проходят критически важные автомобильные трассы (включая национальную магистраль H20, дороги Т-0504 и Т-0516) и крупная железнодорожная ветка. Контроль над этим узлом связывает Покровское и Славянско-Краматорское направления.

    Город долгое время использовался ВСУ для размещения дальнобойной артиллерии и резервов, из которых наносились удары по Горловке, Артемовску и Донецку. Смещение линии фронта на запад обеспечивает безопасность этих крупных тыловых городов.

    Ранее на этой неделе российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли к ее северо-восточным окраинам. Военные аналитики сходятся во мнении, что битва за Константиновку является переломным этапом, предопределяющим полное освобождение территории ДНР.

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    13 июня 2026, 19:39 • Новости дня
    Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией

    CDS: Мелони может предложить Стубба на пост переговорщика от ЕС

    Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может выдвинуть кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от ЕС по Украине, сообщает Corriere della Sera.

    По данным Corriere della Sera, глава правительства Италии Джорджа Мелони рассматривает возможность выдвижения президента Финляндии Александра Стубба на роль представителя Европейского союза в будущих переговорах по Украине, передает RT.

    По мнению итальянского лидера, идеальный кандидат должен представлять небольшое государство, обладающее при этом значительным авторитетом на международной арене. Кроме того, важным критерием является способность переговорщика говорить от лица стран, которые не входят в состав ЕС, но активно поддерживают Киев.

    «Эти характеристики напрямую напоминают президента Финляндии Александра Стубба», – говорится в публикации.

    Европейский союз рассматривал кандидатуру Александра Стубба на роль официального представителя для мирных контактов с Москвой.

    Сам президент Финляндии выражал готовность представлять интересы Европы в будущем диалоге с Россией.

    Позднее финский лидер предложил доверить контакты с российской стороной лидерам Германии, Великобритании и Франции.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Герхарда Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    13 июня 2026, 11:49 • Новости дня
    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    Губернатор Шапша сообщил о зарплатах сварщиков до 500 тыс. рублей

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Ежемесячный заработок квалифицированных сварщиков в нефтегазовой и атомной промышленности достигает полумиллиона рублей, превращая этот тяжелый труд в одну из самых высокооплачиваемых профессий, отметил руководитель комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша.

    Глава Калужской области и руководитель комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша раскрыл уровень доходов квалифицированных рабочих, передает РИА «Новости». По его словам, этот труд требует значительной физической выносливости.

    «Если мы говорим, допустим, о сварщиках, такая профессия, да, тяжелая, действительно, она и физически, и с точки зрения самого процесса работы требует выносливости. Но сегодня это, наверное, одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий», – заявил чиновник.

    Губернатор добавил, что в атомной и нефтегазовой сферах заработок таких мастеров достигает 500 тыс. рублей. Для выполнения сложных задач специалисты применяют передовое техническое оснащение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комиссии Госсовета Владислав Шапша заявил о преодолении стереотипа о непрестижности рабочих профессий.

    Помощник главы Минстроя Светлана Кузьменко ранее подтвердила возможность заработка таких специалистов до 500 тыс. рублей.

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    13 июня 2026, 14:04 • Новости дня
    В Иране назвали дату похорон погибшего верховного лидера Хаменеи

    Офис Хаменеи: Прощание и похороны бывшего верховного лидера пройдут 4–9 июля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Церемонии прощания и похорон погибшего бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначены на начало июля и завершатся его погребением в Мешхеде.

    На 4-9 июля назначены прощание и похороны погибшего бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Похоронить Хаменеи планируют в его родном Мешхеде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его офис.

    В сообщении офиса говорится: «4 и 5 июля пройдет церемония прощания в соборной мечети имама Хомейни в Тегеране. Похоронная церемония пройдет в Тегеране 6 июля, в Куме - 7 июля, в Мешхеде, где состоится погребение, - 9 июля».

    После гибели бывшего верховного лидера новым верховным руководителем Ирана был выбран его сын Моджатаба. Он пока не появлялся на публике, однако уже обратился к иранскому народу через ряд посланий, тексты которых публиковали официальные иранские ресурсы.

    Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжающихся ударов, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, траурную церемонию прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи в Тегеране перенесли для подготовки городской инфраструктуры к беспрецедентному наплыву людей. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ракетно-бомбовых ударов США и Израиля по иранской территории. Аятоллу Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед на северо-востоке страны.

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    13 июня 2026, 16:43 • Новости дня
    Японский GlobalSign начал отзыв «цифровых паспортов» российских сайтов
    Японский GlobalSign начал отзыв «цифровых паспортов» российских сайтов
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Японский центр сертификации GlobalSign утром 13 июня приступил к принудительному отзыву ранее выданных SSL-сертификатов у российских организаций, сообщил генеральный директор отечественного подразделения компании Дмитрий Рыжиков.

    Рыжиков в письме партнерам заявил, что японский центр сертификации GlobalSign утром 13 июня приступил к принудительному отзыву ранее выданных SSL-сертификатов у российских организаций, передает РБК. Эту информацию подтвердили несколько представителей рынка хостинг-провайдеров.

    В обращении отмечается, что международный регулятор CA/Browser Forum утвердил новые правила проверки организаций.

    «К нашему глубокому сожалению, текущие жесткие регламенты этого консорциума напрямую подразумевают исполнение международных санкционных ограничений», – указано в письме. Рыжиков добавил, что российское подразделение не имеет рычагов влияния на решения консорциума. Отзыв сертификатов начался поэтапно с 04:10 по московскому времени.

    SSL-сертификат подтверждает подлинность ресурса и шифрует трафик. Без него популярные зарубежные браузеры, такие как Google Chrome и Safari, могут блокировать доступ к страницам или предупреждать о небезопасном соединении. По оценкам экспертов, под угрозой оказались до 20 тыс. отечественных сайтов. Утром 13 июня некоторые банки уже предупредили клиентов о возможных трудностях со входом в приложения из-за санкционных ограничений.

    Ранее российские операторы связи заморозили расширение каналов передачи данных в Европу.

    Президент России Владимир Путин запретил государственным органам использование сервисов кибербезопасности из недружественных стран.

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    13 июня 2026, 15:54 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» впервые показал портативный радар для перехвата дронов

    На салоне «Флот-2026» впервые представили портативный радар «Сокол»

    Tекст: Мария Иванова

    Компактная 30-килограммовая установка «Сокол» позволит мобильным огневым группам ПВО оперативно выявлять любые типы беспилотников на дистанции до пяти километров, сообщил концерн «Алмаз-Антей»

    Отечественную новинку продемонстрировали на международном военно-морском салоне «Флот-2026», передает РИА «Новости».

    Официальный представитель концерна «Алмаз-Антей» поделился подробностями о разработке. «Портативная РЛС «Сокол» массой всего 30 килограммов, предназначенная для оснащения мобильных огневых групп ПВО для обнаружения всех видов дронов, демонстрируется впервые», – рассказал собеседник агентства.

    Специалист уточнил, что несколько подобных станций можно легко объединить в единую сеть. Это позволит обеспечить надежный круговой обзор и бесперебойный контроль воздушного пространства.

    Аппаратура уверенно фиксирует появление малых беспилотников на дистанции два километра, а средних – за пять километров.

    Выставка проходит в Кронштадте и завершится 14 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на салоне «Флот-2026» холдинг «Швабе» представил макет комплекса перехвата беспилотников с нейросетью.

    Месяцем ранее концерн «Алмаз-Антей» разработал специальные дронопорты для автоматизации запуска БПЛА-перехватчиков.

    В конце мая смоленские специалисты спроектировали автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер» для высокоточного наведения ударных дронов.

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    13 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о желании Сумской области присоединиться к России

    Пленный ВСУ рассказал о желании жителей Сумской области войти в состав России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попавший в плен украинский военнослужащий Леонид Тарасенко рассказал о пророссийских настроениях в Сумской области и описал свою службу на фронте.

    Украинский военнослужащий Леонид Тарасенко добровольно сдался в плен бойцам российской группировки войск «Север» и рассказал о пророссийских настроениях в Сумской области, сообщает РИА «Новости». По его словам, часть местных жителей обсуждала вариант вхождения региона в состав России.

    «Там у нас в Сумской области много кто разговаривал, чтобы русские зашли, чтобы Сумская область присоединилась к Курской. Потому что в области у нас много ребят, кто ездит на работу в Россию», – сказал Тарасенко.

    Он пояснил, что пошел служить в войска территориальной обороны после повестки из военкомата, так как иначе не смог бы содержать мать с отчимом. Пленный добавил, что при попытке уклониться от службы рисковал быть задержанным и отправленным на передовую, чтобы, как он выразился, просто «заткнуть дыру».

    Тарасенко добавил, что на фронте в основном занимался рытьем блиндажей в районах Писаревки, Стецковки, Песчаного Верхнего и Песчаного Нижнего. По его словам, возле одного из этих населенных пунктов украинские военные обустроили опорный пункт на 88-90 человек, а в районе Недвигайлова и Коровницы создали укрепление на 800 бойцов. В плен он попал, когда находился в окопе вместе с сослуживцами, и признался, что сам не понимал, зачем они там сидели и чего ждали.

    Ранее Тарасенко также рассказал о переводе инженеров-пограничников и экскаваторщиков в штурмовые подразделения ВСУ из-за нехватки личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки российских войск «Север» продвигаются вглубь Сумской области и наносят удары по позициям ВСУ в районе Конотопа, Глухова и Шостки.

    До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял о пророссийских настроениях жителей Сум и их ожидании прихода России.

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    13 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Дроны ВСУ поразили Старобельск во время приезда экс-разведчика Риттера
    Дроны ВСУ поразили Старобельск во время приезда экс-разведчика Риттера
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время пребывания в Старобельске бывший американский разведчик Скотт Риттер попал под атаку украинских дронов и был срочно вывезен из города.

    О налете украинских беспилотников на Старобельск в момент приезда в город Скотта Риттера сообщает ТАСС.

    По его данным, дроны ВСУ атаковали населенный пункт именно тогда, когда бывший американский разведчик находился там с визитом, после чего его оперативно эвакуировали.

    Риттер рассказал о пережитом обстреле. «Когда уже прибыл в Старобельск, то непосредственно было два громких взрыва. Сначала сказали, что это просто сработало ПВО. Но, как потом оказалось, и меня быстро оттуда увезли, это действительно было попадание украинских дронов», – сказал Риттер.

    Он заметил, что сначала окружающие пытались объяснить звуки срабатыванием системы противовоздушной обороны. Однако впоследствии стало ясно, что удары нанесли украинские беспилотники, после чего было принято решение немедленно вывезти его из города.

    В субботу Риттер, посетив Старобельск, исключил версию ошибки при ударе ВСУ по колледжу и пообещал рассказать о трагедии в США.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важной и нужной поездку иностранных СМИ в Старобельск к месту атаки на колледж. До этого МИД России после теракта в Старобельске заявил о переходе к системным ударам по предприятиям украинского ВПК в Киеве.

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    13 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Военкор Поддубный сообщил об ударах «Геранями» по Криворожской ТЭС
    Военкор Поддубный сообщил об ударах «Геранями» по Криворожской ТЭС
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники «Герань» атаковали Криворожскую тепловую электростанцию в районе Зеленодольска в качестве ответа на удары по гражданским объектам, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Российские силы продолжают наносить удары по энергетическому сектору Украины, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Max. По его словам, атаки являются ответом на действия противника в отношении гражданских объектов.

    «Продолжаем бить по энергосектору Украины. В ответ за атаки на наши гражданские объекты», – подчеркнул журналист. Он разместил в своем канале видео, где зафиксирована работа беспилотных аппаратов «Герань», которыми управляют операторы группировки войск «Днепр».

    Целью атаки стала Криворожская тепловая электростанция, расположенная в районе города Зеленодольск. Поражение объектов генерации и передачи электроэнергии на территории Украины серьезно затрудняет противнику производство и транспортировку военных грузов по железной дороге к линии боевого соприкосновения.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ.

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    13 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    В Башкирии мужчина убил подростка из-за пакета с продуктами

    В Башкирии мужчина зарезал подростка за пакет продуктов

    В Башкирии мужчина убил подростка из-за пакета с продуктами
    @ Николай Петров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Кандры Туймазинского района Башкирии 21-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве подростка ради пакета с продуктами, сообщил региональный СК.

    В Башкирии задержали мужчину по обвинению в убийстве 14-летнего подростка, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. В сообщении сказано: «Туймазинским межрайонным следственным отделом СУ СК по Республике Башкортостан по обвинению в совершении убийства задержан 21-летний местный житель».

    По данным следствия, днём 12 июня возле одного из многоквартирных домов на улице Нефтяников в селе Кандры 21-летний мужчина заметил выходившего из магазина 14-летнего подростка с пакетом продуктов и напал на него, чтобы завладеть имуществом.

    Он нанес мальчику несколько ударов ножом, забрал пакет и скрылся. Школьник от полученных ран умер недалеко от места происшествия.

    Подозреваемого задержали в тот же день на улице. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления и иные предметы, назначили комплекс судебных экспертиз, допрашивают очевидцев и свидетелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ингушетии сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка.

    В Казани суд избрал меру пресечения в виде ареста уроженцу Барнаула, обвиняемому в покушении на убийство 13-летнего подростка во дворе жилого дома.

    В Ульяновской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 15-летнего жителя села Тумкино, проходящего обвиняемым в убийстве 14-летней девочки с особой жестокостью.

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    13 июня 2026, 18:04 • Новости дня
    При ударе ВСУ по рынку в Сватово пострадали семь мирных жителей

    Пасечник: При ударе беспилотника ВСУ по рынку в Сватово ранены семь человек

    При ударе ВСУ по рынку в Сватово пострадали семь мирных жителей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотник ВСУ нанес удар по центральному рынку в городе Сватово, в результате чего ранения получили семь мирных жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Украинские вооруженные силы атаковали центральный рынок в Сватово в Луганской Народной Республике с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщил Пасечник в Max.

    «К несчастью, пострадали семь человек. С ранениями различной степени тяжести они оперативно доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», – заявил Пасечник. Он также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

    Местные власти и оперативные службы ликвидируют последствия атаки. Следователи Следственного комитета России по ЛНР фиксируют результаты удара. По словам главы республики, за минувшие сутки противник направил порядка 40 беспилотников, большинство из которых были сбиты силами противовоздушной обороны.

    Ранее дроны ВСУ нанесли удар по Старобельску в ЛНР во время приезда экс-разведчика Скотта Риттера.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

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    14 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    NYT сообщила о росте сепаратистских настроений в США и Канаде

    Tекст: Катерина Туманова

    Все активнее набирают силу движения за пересмотр границ штатов с целью объединения регионов со схожими взглядами или даже за выход из состава, выяснила NYT.

    «Сепаратизм вошел в культуру времени», – сказал New York Times (NYT) Райан Гриффитс, политолог из Сиракузского университета, автор книги «Разобщенные Штаты: угрозы сецессии в красной и синей Америке и почему они не сработают».

    Гриффитс отметил, что мнения людей, у которых он брал интервью, часто говорят на удивление похоже.

    «Независимо от того, либертарианцы они, консерваторы или либералы, все они жалуются на то, что правительство «навязчиво, неэффективно и отстраненно» – сообщил он.

    «Активисты в Техасе и Калифорнии продолжают добиваться независимости. Законодатели во внутренних районах Калифорнии предлагают разделить штат на две или три части. Организаторы на юго-востоке Нью-Мексико хотят присоединиться к Техасу», – говорится в статье.

    В США есть движение «Большой Айдахо», шестилетняя кампания по переселению значительной части сельских консервативных районов Орегона в соседний Айдахо.

    По мнению Семира Дзебо, научного сотрудника Оксфордского университета, который работал над исследованием Большого Айдахо, движущей силой этих движений является ощущение собственной непохожести на других, что влечет за собой экономические последствия.

    Еще одной подобной инициативой является по созданию страны Каскадия, которая объединит территории штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон с канадской провинцией Британская Колумбия.

    «Ряд штатов уже занимаются своего рода «мягким отделением», проводя межштатные мероприятия в области общественного здравоохранения во время пандемии COVID-19 или заключая соглашения для решения проблемы изменения климата», – отмечает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры сепаратистского движения провели переговоры с сотрудниками Госдепартамента США о возможной поддержке. Представители президента США встретились с активистами за отделение Альберты от Канады. Законодательное собрание Альберты приняло гражданскую петицию об отделении провинции от Канады. Власти Альберты сообщили о планах выйти из состава Канады.

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    14 июня 2026, 01:26 • Новости дня
    Титов сообщил о работе над оптимальным маршрутом «Силы Сибири – 2»

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопрос с подписанием договора по новому газопроводу в Китай связаны с выбором оптимального маршрута, а ценой, объяснил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

    «Это не вопрос цены, о котором многие СМИ писали – что мы не можем урегулировать цену. Не в этом вопрос. Вопрос больше в логистике. Принятие правильного решения о маршруте прохождения этого газопровода», – сказал он ТАСС.

    Титов пояснил, что задачей является согласование оптимального решения по затратам на строительство с точки зрения безопасности и надежности маршрута. По словам спецпредставителя, это рабочий процесс, который завершится в ближайшее время без лишней спешки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков в мае сообщал, что Россия и Китай достигнут конкретного результата по «Силе Сибири – 2». Газпром сообщил о надежных поставках в Китай по «Силе Сибири». Шохин спрогнозировал ускорение проектов России и Китая в ТЭК.


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    13 июня 2026, 13:53 • Новости дня
    Путин: Противник не может сдержать натиск российских войск
    Путин: Противник не может сдержать натиск российских войск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неспособность сдержать натиск российских войск вынуждает украинскую армию прибегать к методам террора, атаковать гражданские объекты и пассажирский транспорт, заявил президент России Владимир Путин.

    Вооруженные силы России прочно удерживают стратегическое преимущество и продолжают наступление, передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин провел видеоконференцию, посвященную развитию Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Глава государства подчеркнул, что украинская армия терпит неудачи на линии фронта.

    «Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту», – сказал Путин.

    Российский лидер также отметил, что никакие обстрелы или атаки беспилотников не смогут изменить текущую ситуацию. Войска уверенно продвигаются вперед на всех участках боевого соприкосновения.

    «Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение (в зоне СВО – прим. ВЗГЛЯД) идет по всем направлениям», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня глава государства заявил об активном продвижении российской армии на всех участках фронта.

    Из-за отсутствия успехов на поле боя украинская сторона перешла к тактике террора.

    Накануне президент назвал главной целью вражеских атак по гражданским объектам внесение раскола в российское общество.

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    13 июня 2026, 21:11 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили и уничтожили 109 БПЛА над Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в течение дня 109 дронов самолетного типа в 12 регионах России и над Черным морем, сообщило Министерство обороны.

    Минобороны сообщило в Max, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    На подлете к Москве ПВО Минобороны сбила два дрона ВСУ.

    Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над Тульской областью.

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