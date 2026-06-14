Эксперт предупредил об уловке аферистов в период экзаменов

Эксперт Лунев предупредил об уловках аферистов перед экзаменами

Tекст: Катерина Туманова

«В период сдачи ЕГЭ мошенники активно используют тревогу выпускников, чтобы выманить деньги или получить доступ к личным данным. Снизить риски помогают как технические инструменты защиты, так и внимательное отношение к подозрительным предложениям в сети», – рассказал он РИА «Новости».

Лунев указал на то, что одна из самых часто применяемых мошеннических схем – продажа фальшивых ответов через мессенджеры. Аферисты обещают прислать материалы после оплаты, но пропадают сразу после перевода средств.

Более серьезная угроза возникает, когда преступники просят сообщить код из смс, получая таким образом доступ к аккаунтам жертвы.

Для защиты от обмана эксперт порекомендовал обращать внимание на давление при принятии решения, просьбы сохранить тайну и запросы конфиденциальной информации. Лунев также посоветовал включить двухфакторную аутентификацию, не переходить по подозрительным ссылкам и удалить старые неиспользуемые учетные записи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт назвала три запрещенных слова при разговоре с мошенниками. Психолог Нестик назвал часто употребляемые мошенниками слова-маркеры. В Минпросвещения предупредили о мошеннических семах перед ЕГЭ.