  • Новость часаНад Курской областью за сутки сбили более 160 дронов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пожар на авианосце доказывает деградацию ВМС США
    Эксперт: У ВСУ в Константиновке фактически началась агония
    Россия провела дипломатические демарши из-за недопуска делегатов на саммит G20
    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
    Euronews: Фон дер Ляйен нашла способ лишить Каллас полномочий
    Пушков уличил Польшу в маниакальной поддержке Киева
    В Латвии заявили о секретном решении по украинским БПЛА
    Титов сообщил о работе над оптимальным маршрутом «Силы Сибири – 2»
    NYT сообщила о росте сепаратистских настроений в США и Канаде
    14 июня 2026, 02:11 • Новости дня

    Чиновники в Израиле выразили недовольство соглашением Трампа с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Израильские чиновники заявили, что соглашение между США и Ираном не соответствуют военным целям Израиля и факт его подписания едва ли не «подстава» со стороны американского президента Дональда Трампа.

    «В пятницу израильские официальные лица выразили недовольство по поводу готовящегося меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, предупредив, что предполагаемая сделка будет далека от стратегических целей Израиля, в то время как президент США Дональд Трамп выразил новые сомнения в том, будет ли подписано какое-либо соглашение вообще», – пишет портал Ynet.

    Израильская сторона считает, что соглашение между США и Ираном не устраняет вероятные угрозы для Израиля, что не приемлемо. А по мнению одного из источников, соглашение могло стать результатом давления Тегерана на Вашингтон.

    «Трамп нас подвел», – заявил порталу один из чиновников в Израиле.

    Еще один комментатор заявил, что меморандум – настоящая катастрофа, так как не соответствует ни одному из принципов, о которых Израиль говорил в начале войны.

    Третий чиновник заявил, что в любом случае, будет ли подписан меморандум или нет, это будет провалом.

    «Я скептически отношусь к подписанию соглашения и к его устойчивости в долгосрочной перспективе», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана допустил скорое завершение работы над меморандумом с США. BFMTV передал, что встреча представителей США и Ирана пройдет в Швейцарии.  Президент США анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после подписания сделки 14 июня. Axios узнал формат подписания меморандума США и Ирана.

    13 июня 2026, 14:04 • Новости дня
    В Иране назвали дату похорон погибшего верховного лидера Хаменеи

    Офис Хаменеи: Прощание и похороны бывшего верховного лидера пройдут 4–9 июля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Церемонии прощания и похорон погибшего бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначены на начало июля и завершатся его погребением в Мешхеде.

    На 4-9 июля назначены прощание и похороны погибшего бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Похоронить Хаменеи планируют в его родном Мешхеде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его офис.

    В сообщении офиса говорится: «4 и 5 июля пройдет церемония прощания в соборной мечети имама Хомейни в Тегеране. Похоронная церемония пройдет в Тегеране 6 июля, в Куме - 7 июля, в Мешхеде, где состоится погребение, - 9 июля».

    После гибели бывшего верховного лидера новым верховным руководителем Ирана был выбран его сын Моджатаба. Он пока не появлялся на публике, однако уже обратился к иранскому народу через ряд посланий, тексты которых публиковали официальные иранские ресурсы.

    Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжающихся ударов, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, траурную церемонию прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи в Тегеране перенесли для подготовки городской инфраструктуры к беспрецедентному наплыву людей. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ракетно-бомбовых ударов США и Израиля по иранской территории. Аятоллу Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед на северо-востоке страны.

    Комментарии (0)
    14 июня 2026, 00:41 • Новости дня
    Axios узнал формат подписания меморандума США и Ирана

    Axios узнал об онлайн-формате подписания меморандума США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Иран «в электронном виде» подпишут соглашение о прекращении войны в воскресенье, узнал портал Axios.

    «США и Иран вместе с пакистанскими и катарскими посредниками проведут в воскресенье виртуальную встречу и подпишут в электронном виде меморандум о взаимопонимании, который продлит режим прекращения огня на 60 дней, вновь откроет Ормузский пролив и откроет переговоры по ядерной программе Ирана», – говорится в статье портала Axios.

    В материале отмечается, что ожидаемое дистанционное подписание является результатом почти трехмесячных переговоров между США и иранским режимом при посредничестве Пакистана, Катара, Египта и Турции.

    Посредники ожидают, что подписание меморандума о взаимопонимании положит конец войне в регионе и, возможно, стабилизирует мировые энергетические рынки.

    «Мы как никогда близки к заключению мирного соглашения. Ожидается, что оно будет окончательно согласовано в ближайшие 24 часа. Пакистан готовится к электронному подписанию мирного соглашения сразу после этого, а на следующей неделе пройдут переговоры на техническом уровне», – написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в соцсети X в субботу.

    Вскоре после этого Министерство иностранных дел Пакистана подтвердило, что виртуальная церемония подписания назначена на воскресенье.

    «Сделка должна быть подписана завтра, и сразу после этого Ормузский пролив будет открыт для всех. Наши отношения с Ираном совсем другие и гораздо лучше, чем при предыдущих администрациях», – написал президент США Дональд Трамп в Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана допустил скорое завершение работы над меморандумом с США. BFMTV передал, что встреча представителей США и Ирана пройдет в Швейцарии.  Президент США анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после подписания сделки 14 июня.

    Комментарии (2)
    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    13 июня 2026, 13:31 • Новости дня
    Axios: Мирная сделка Трампа с Ираном разрушила планы Нетаньяху
    Axios: Мирная сделка Трампа с Ираном разрушила планы Нетаньяху
    @ RONEN ZVULUN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Намерение Вашингтона в ближайшие дни заключить соглашение с Тегераном и завершить войну стало тяжелым политическим ударом для израильского премьера Биньямина Нетаньяху, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

    Глава Белого дома во время телефонного разговора предупредил Биньямина Нетаньяху о намерении урегулировать конфликт дипломатическим путем, передает RT со ссылкой на портал Axios. Израильский политик рассчитывал на совершенно иной исход противостояния, однако не сможет помешать подписанию документа.

    «Это и есть сделка. Это отличная сделка, пришло время закончить эту войну», – заявил Дональд Трамп собеседнику.

    Власти Израиля сохраняют скептическое отношение к готовящейся договоренности. Изначально премьер-министр Израиля надеялся на смену власти в Тегеране в результате эскалации ближневосточного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о полной готовности двустороннего соглашения с Ираном.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении этой сделки.

    Месяцем ранее американский лидер обсудил новые мирные инициативы в ходе сложного телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    Reuters: Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 во Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут провести неформальные переговоры на полях предстоящего мероприятия во французском Эвиан-ле-Бене, сообщает Reuters.

    Президент США может встретиться с Владимиром Зеленским на полях саммита G7, который пройдет во Франции на следующей неделе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Трамп примет участие в рабочей сессии G7 с ... Зеленским, могут встретиться на полях», – цитирует издание высокопоставленного американского чиновника.

    Отмечается, что официальная двусторонняя встреча политиков не запланирована.

    Саммит «Большой семерки» состоится в городе Эвиан-ле-Бен недалеко от границы со Швейцарией. Ожидается, что участники обсудят конфликт в Иране и его последствия для экономики, а также другие актуальные международные вопросы.

    Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал участие Владимира Зеленского в посвященной украинскому конфликту сессии G7.

    Американский лидер  запланировал визит на этот саммит вопреки разногласиям с союзниками.


    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 21:49 • Новости дня
    BFMTV: Встреча представителей США и Ирана пройдет в Швейцарии

    Tекст: Мария Иванова

    На следующей неделе в Швейцарии состоятся очные консультации американских и иранских дипломатов, предваряющие возможное заключение договора об окончании конфликта, сообщает BFMTV.

    О подготовке контактов на высшем уровне передает РИА «Новости» со ссылкой на французский телеканал BFMTV.

    «Прямая встреча между двумя высокопоставленными представителями США и Ирана должна состояться на следующей неделе в Швейцарии», – отмечает вещатель.

    Подготовкой мероприятия займется глава МИД Пакистана Исхак Дар, который уже запланировал соответствующую поездку.

    Ранее Bloomberg информировало, что Женева может стать площадкой для подписания двустороннего соглашения уже 14 июня. По данным издания Axios, американские военные самолеты начали переброску оборудования в преддверии вероятного визита вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    При этом иранская сторона призывает не торопить события. Агентство Fars со ссылкой на близкий к переговорщикам источник опровергло слухи о скором подписании договора об окончании конфликта. В Тегеране подчеркнули, что окончательное решение по сделке пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после подписания сделки 14 июня.

    До этого американский лидер допустил скорое заключение мирного договора на территории Европы.

    Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал сообщения о времени и месте подписания документа спекулятивными.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 13:28 • Новости дня
    CNN: Иран затруднил возможность захвата запасов высокообогащенного урана

    CNN: Иран усложнил доступ к запасам высокообогащенного урана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские власти усилили защиту хранилищ обогащенного урана, обрушив тоннели и установив мины-ловушки на подходах к материалам, близким по уровню к оружейным, сообщили американские СМИ.

    Иранские власти усилили меры безопасности на объектах хранения обогащенного урана, передает INTERFAX.RU со ссылкой на телеканал CNN. «По словам пяти источников, знакомых с данными разведки США, за последние недели Иран резко нарастил усилия по блокированию доступа к урану, обогащенному до уровня, близкому к оружейному. Иранцы специально обрушивали туннели и устанавливали мины-ловушки на входах», – сообщил телеканал.

    Собеседники CNN оценили, что для США захват ядерных материалов теперь стал значительно сложнее, опаснее и дороже, чем месяц назад. По их словам, добраться до урана будет непросто даже иранским специалистам: им придется проводить разминирование и привлекать тяжелую землеройную технику.

    Накануне высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Вашингтон и Тегеран приблизились к соглашению об уничтожении и вывозе урана из Ирана. Однако от сторон продолжают поступать противоречивые сигналы об условиях возможной сделки, ее параметры остаются неясными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по вывозу урана из Ирана. Позже Трамп заявил о намерении Соединенных Штатов уничтожить высокообогащенный уран в случае его передачи Тегераном.

    Далее президент США потребовал немедленно уничтожить запасы иранского обогащенного урана на месте, в США или за границей под контролем американских ведомств.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 20:17 • Новости дня
    Трамп назвал сроки снятия блокады Ормузского пролива

    Трамп анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после сделки с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Блокада Ормузского пролива будет снята после запланированного на воскресенье, 14 июня, подписания сделки США и Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам президента США, блокада Ормузского пролива будет снята после запланированного на воскресенье подписания сделки США и Ирана, передают РИА «Новости».

    «Незамедлительно после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех», – сообщил глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что подписание исторической договоренности запланировано на завтрашний день.

    Новое соглашение должно полностью закрыть Тегерану путь к обладанию ядерным оружием. По словам Трампа, иранские власти больше не хотят иметь подобное вооружение и не будут обладать им ни через покупку, ни через разработку или иную форму получения.

    Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сообщил о высокой вероятности скорого завершения работы над меморандумом о взаимопонимании. Американский лидер также отмечал, что руководство республики уже одобрило подписание документа с Соединенными Штатами.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи допустил скорое оформление документа о взаимопонимании с Вашингтоном.

    Американский лидер выразил уверенность в согласии Тегерана на отказ от ядерного оружия.

    Глава Белого дома анонсировал открытие Ормузского пролива сразу после утверждения договора.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 21:27 • Новости дня
    Axios: Меморандум между США и Ираном продлит перемирие на 60 дней

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тегеран намерены заключить соглашение о продлении режима прекращения огня на 60 дней, сообщает Axios.

    По данным Axios, ожидается, что американская и иранская стороны подпишут меморандум в воскресенье, передает «Интерфакс». Документ предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней.

    «Это позволит продлить перемирие на 60 дней, открыть Ормузский пролив и начать переговоры по иранской ядерной программе», – отмечается в сообщении.

    Встреча представителей двух государств пройдет в виртуальном формате. В переговорах также примут участие дипломатические посредники из Катара и Пакистана.

    Журналисты подчеркивают, что текущий документ направлен исключительно на нормализацию обстановки в регионе. Решение наиболее сложных разногласий стороны отложили на более поздний срок.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи допустил скорое завершение работы над меморандумом с США.

    Президент США  анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после подписания сделки.

    Вашингтон и Тегеран разработали проект документа из 14 пунктов для остановки боевых действий.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 20:41 • Новости дня
    Имя Трампа демонтировали с фасада Кеннеди-центра в Вашингтоне

    Имя Трампа удалили с фасада Кеннеди-центра после постановления суда

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшей ночью под аплодисменты горожан рабочие убрали фамилию главы Белого дома со здания главного театрально-концертного комплекса Вашингтона.

    Демонтаж вывески на Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди прошел в присутствии десятков зрителей, передает ТАСС. Люди встречали действия строителей аплодисментами и держали плакаты с лозунгами против главы государства.

    Накануне суды Вашингтона отказались отсрочить возвращение комплексу исторического названия. Решение о переименовании площадки в честь 35-го, 45-го и 47-го президентов совет управляющих принял 18 декабря 2025 года.

    Однако инстанция признала превышение полномочий со стороны руководства учреждения. Судья отвел две недели на возвращение прежней вывески, подчеркнув, что подобные изменения возможны исключительно при участии Конгресса США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года организаторы отменили рождественский концерт в знак протеста против переименования площадки.

    В феврале Дональд Трамп решил закрыть Кеннеди-центр на два года для проведения масштабной реконструкции.

    Позднее связанные с семьей политика структуры подали документы для присвоения имени экс-президента аэропортам в Вашингтоне и Флориде.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 15:25 • Новости дня
    Снаряд повредил танкер у берегов Омана

    Танкер у берегов Омана получил повреждение от неизвестного снаряда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтяной танкер получил повреждения в нескольких километрах от побережья Омана, однако судно не остановилось и продолжило движение к порту назначения, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) .

    Неизвестный снаряд повредил нефтяной танкер у берегов Омана. Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о его попадании в судно, находившееся примерно в шести морских милях, то есть около 11 километров, к востоку от побережья, пишет РИА «Новости».

    Сообщается, что танкер был поражен в носовую часть по левому борту. Подробности о характере снаряда UKMTO не привело. По данным управления, экипаж танкера не пострадал и находится в безопасности. Отмечается, что сообщений о воздействии инцидента на окружающую среду не поступало. Судно после осмотра продолжило следование в порт назначения.

    Как писала в четверг газета ВЗГЛЯД, министр судоходства Индии Сарбананда Соновал подтвердил гибель трех моряков в результате инцидента с танкером MT Settebello у берегов Омана.

    В конце мая центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) сообщил об обстреле танкера в 60 морских милях к востоку от Муската и частичном разливе топлива. Ранее UKMTO заявило об атаке на танкер в 20 морских милях к северо-востоку от побережья Омана, экипаж и судно остались в безопасности.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 20:20 • Новости дня
    CENTCOM отчиталось о перенаправлении 141 судна в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках продолжающейся блокады Ормузского пролива американские военные отчитались, что заставили 141 торговое судно изменить маршрут и вывели из строя еще девять кораблей.

    Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) отчиталось о ситуации с коммерческим флотом в Ормузском проливе, передает РИА Новости.

    «По состоянию на 13 июня силы центрального командования перенаправили 141 коммерческое судно и вывели из строя девять других для обеспечения соблюдения блокады», – отмечается в сообщении ведомства в соцсети.

    Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по иранской территории 28 февраля. Жертвами этих атак стали более 3 тыс. человек.

    8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое формально продолжает действовать.

    Параллельно государства ведут переговоры для подписания рамочного меморандума о взаимопонимании. При этом стороны продолжают обмениваться отдельными ударами. Американские военные объясняют свои действия поддержанием морской блокады и целями самообороны, тогда как Иран заявляет исключительно об ответных мерах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская авиация нанесла ракетный удар по нефтяному танкеру в Оманском заливе.

    Иран ранее  объявил Ормузский пролив закрытым для движения любых типов судов.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 19:28 • Новости дня
    МИД Ирана допустил скорое завершение работы над меморандумом с США

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран и Вашингтон завершают работу над документом о взаимопонимании, который планируется оформить в электронном виде уже на ближайших выходных, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    По словам Багаи, успешное завершение переговоров между двумя странами оценивается как очень высокая, передает РИА «Новости».

    «Мы никогда еще не были так близки к взаимопониманию, и вероятность того, что составление меморандума будет окончательно завершено в ближайшие дни, очень высока», – отметил представитель МИД Ирана.

    При этом переговорщики от Ирана в ближайшие два дня не планируют поездок в Женеву или другие города для очной встречи. Пакистанское министерство иностранных дел, выступающее посредником, анонсировало проведение церемонии в дистанционном формате в воскресенье, 14 июня.

    Американский лидер Дональд Трамп также подтвердил готовность сторон к сделке. По его оценке, власти Ирана уже одобрили подписание документа, и процедура может состояться в самые ближайшие дни.

    Багаи подтвердил согласование основных пунктов меморандума о взаимопонимании.

    Президент США  выразил уверенность в одобрении сделки иранским руководством.

    Американский лидер допустил подписание мирного договора на территории Европы в ближайшие выходные.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 19:50 • Новости дня
    Минздрав Ливана сообщил о гибели более 3,7 тыс. человек при ударах Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    В результате израильских атак по ливанской территории со 2 марта число погибших достигло 3756 человек, еще более 11 тысяч получили ранения различной степени тяжести.

    Общее количество жертв агрессии со 2 марта по 13 июня составило 3756 погибших и 11632 раненых, передает РИА «Новости».

    «Общее количество жертв агрессии со 2 марта по 13 июня составило 3756 погибших и 11632 раненых», – говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана. За прошедшие сутки число погибших увеличилось на 45, а раненых – на 149 человек.

    Израильская авиация с утра субботы наносит удары по значительной части юга Ливана, особенно интенсивные атаки приходятся по районам Джеззина и Набатии. Перед этим ЦАХАЛ распространила предупреждение жителям 20 населенных пунктов с требованием покинуть дома и переместиться севернее реки Захрани.

    Ливанское движение «Хезболла» заявило об атаках на израильских военных и их технику в нескольких районах на юге Ливана. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и продолжающиеся при посредничестве США ливано-израильские переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

    В середине мая израильская боевая авиация атаковала десятки населенных пунктов на юге и востоке страны.

    Ранее министерство здравоохранения Ливана сообщало о гибели 2846 граждан из-за массированных обстрелов.

    Комментарии (0)
    14 июня 2026, 07:50 • Новости дня
    Гросси заявил о готовности проверять любое ядерное соглашение США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что агентство готово проверять любое ядерное соглашение между США и Ираном, подчеркнув, что мониторинг и проверка будут иметь основное значение для его роли в случае достижения такой сделки, передает агентство Yonhap.

    «Самое важное в работе агентства – это проверка, и тот факт, что мы будем участвовать в принятии резолюции, является очень важной формальность, которая должна быть соблюдена», – заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с журналистами в кулуарах семинара, организованного для журналистов мировых новостных агентств.

    Гросси добавил, что когда стороны о чем-то договорятся и попросят МАГАТЭ провести проверку, ему придется идти к совету директоров агентства и просить разрешения на это, передает «Когда они в чем-то соглашаются и просят нас провести проверку, мне приходится идти к совету директоров... и просить у них разрешения на это, передает Yonhap.

    «Когда соглашение будет заключено, оно будет всеобъемлющим, и нам придется изучить все его положения», – отметил он.

    Глава МАГАТЭ указал на то, что теперь при желании построить атомную электростанцию без   экспертной оценки и проверок безопасности со стороны МАГАТЭ, доверия не будет ни проекту, ни тем, кто его ведет.

    «Люди, как правило, больше доверяют МАГАТЭ, чем национальным правительствам», –  подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гросси в апреле назвал иллюзией ядерную сделку США и Ирана без МАГАТЭ. Иран в июле 2025 года официально прекратил сотрудничество с МАГАТЭ. CNN передал, что Иран затруднил захват запасов высокообогащенного урана.

    Комментарии (3)
    14 июня 2026, 10:53 • Новости дня
    Иран: Хакеры атаковали инфраструктуру четырех банков страны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Четыре иранских банка подверглись ограниченной кибератаке, утечки данных не допущено, заявил координационный совет банков Ирана.

    Хакеры предприняли ограниченную кибератаку на четыре финансовые организации страны. Инцидент затронул Bank Melli Iran, Bank Tejarat, Bank Saderat Iran и Export Development Bank of Iran, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление совета.

    «К счастью, несанкционированного доступа к информации о клиентах не произошло, никакая информация не была удалена», – говорится в официальном заявлении организации.

    В настоящее время вся инфраструктура пострадавших банков находится под полным контролем технических специалистов. Эксперты проводят необходимые операции по обеспечению безопасности и восстановлению работоспособности систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году крупные иранские банки «Сепах» и «Пасаргад» подверглись масштабной кибератаке.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Германии назвали обещание пустить Украину в ЕС оторванным от реальности
    В ВСУ назрело недовольство «винегретом» из мобилизованных и нацбатов на фронте
    СМИ: Навроцкий дал Зеленскому время в вопросе Белого Орла
    Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией
    Доктор назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья
    Японский GlobalSign начал отзыв «цифровых паспортов» российских сайтов
    «Алмаз-Антей» впервые показал портативный радар для перехвата дронов