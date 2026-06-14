В Херсонской области обесточены 14 округов из-за сбоя в энергосистеме

Отсутствие света зафиксировано на всей территории региона, сказано в Telegram-канале «Херсонэнерго».
«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области аварийно до устранения обесточены такие муниципальные округа», – сказано в сообщении.
В перечне обесточенных округов – Скадовский МО (полностью), Алешкинский МО (полностью), Голопристанский МО (полностью), Чаплынский МО (полностью), Каланчакский МО (полностью), Генический МО (полностью), Новотроицкий МО (полностью), Ивановский МО (полностью), Нижнесерогозский МО (полностью), Верхнерогачикский МО (полностью), Горностаевский МО (полностью), Великолепетихский МО (полностью), Каховский МО (полностью), Новокаховский МО (полностью)».
Специалисты ведут восстановительные работы для скорейшего возобновления подачи электричества, отметили в компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 июня ночной налет дронов повредил дорожное полотно в районе Чонгара. Сальдо 11 июня сообщил о массовой атаке дронов ВСУ на Херсонскую область. ВСУ атаковали в Херсонской области ведущие в Крым мосты.