Axios узнал формат подписания меморандума США и Ирана

Axios узнал об онлайн-формате подписания меморандума США и Ирана

Tекст: Катерина Туманова

«США и Иран вместе с пакистанскими и катарскими посредниками проведут в воскресенье виртуальную встречу и подпишут в электронном виде меморандум о взаимопонимании, который продлит режим прекращения огня на 60 дней, вновь откроет Ормузский пролив и откроет переговоры по ядерной программе Ирана», – говорится в статье портала Axios.

В материале отмечается, что ожидаемое дистанционное подписание является результатом почти трехмесячных переговоров между США и иранским режимом при посредничестве Пакистана, Катара, Египта и Турции.

Посредники ожидают, что подписание меморандума о взаимопонимании положит конец войне в регионе и, возможно, стабилизирует мировые энергетические рынки.

«Мы как никогда близки к заключению мирного соглашения. Ожидается, что оно будет окончательно согласовано в ближайшие 24 часа. Пакистан готовится к электронному подписанию мирного соглашения сразу после этого, а на следующей неделе пройдут переговоры на техническом уровне», – написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в соцсети X в субботу.

Вскоре после этого Министерство иностранных дел Пакистана подтвердило, что виртуальная церемония подписания назначена на воскресенье.

«Сделка должна быть подписана завтра, и сразу после этого Ормузский пролив будет открыт для всех. Наши отношения с Ираном совсем другие и гораздо лучше, чем при предыдущих администрациях», – написал президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана допустил скорое завершение работы над меморандумом с США. BFMTV передал, что встреча представителей США и Ирана пройдет в Швейцарии. Президент США анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после подписания сделки 14 июня.