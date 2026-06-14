Бывший односельчанин Камболова рассказал о добропорядочности политика

Сельский старожил Чибиев: Слово Камболова – не пустой звук

Tекст: Андрей Резчиков

«Я знаю Марата Казбековича с самого детства. Мы жили в одном селе, буквально по соседству, и наши родители прекрасно, душевно общались между собой. Он младше меня лет на семь, если не больше, но даже в те годы он заметно отличался от сверстников. Помню его еще школьником: всегда был немного задумчивым, немногословным, но если уж задавал вопрос или отвечал – это всегда было неординарно и глубоко, со смыслом. Видимо, уже тогда в нем закладывался будущий руководитель и ученый», – рассказал общественный деятель Южной Осетии Алик Чибиев, односельчанин Марата Камболова.

Среди человеческих качеств Камболова Чибиев в первую очередь отмечает невероятную добропорядочность. «За всю жизнь я не припомню случая, чтобы он кого-то обманул, подвел или повысил голос. Это удивительная черта: он никогда никому не сказал плохого слова. Слово Камболова – не пустой звук. Если он что-то пообещал, будьте уверены, он это выполнит», – подчеркнул собеседник.

По его мнению, в этом главная заслуга воспитания. «Его мама работала заведующей сельской библиотекой, это была удивительно порядочная и интеллигентная женщина. Знаете, иногда говорят про «дворянское воспитание», вот это как раз про нее. Она никогда не повышала голоса и все время призывала нас, мальчишек, больше читать, говорила, что книга – всему голова. И она действительно очень многое нам дала. Эта культура, это отношение к людям передались и Марату», – пояснил общественник.

Сельский сторожил добавил, что управленческий талант Камболова кроется в его внимательности. «Он умеет вникать в суть, в детали, при этом оставаясь внимательным абсолютно ко всем сотрудникам. Он честный и порядочный. Даже когда требуется строгость, он все делает настолько деликатно и справедливо, что человек не обижается. В этом, наверное, и секрет того, что ему удается избегать конфликтов. Он умеет поправить так, что виноватый не просто соглашается, а остается доволен тем, что на его ошибку указали по справедливости», – отметил Чибиев.

Гаглоев также рассказал о том, что, достигнув высокого положения в Москве, работая в таком гиганте, как Курчатовский институт, Камболов «приезжает в наше простое село и всегда найдет минутку для каждого». «По-простому подойдет, спросит: «Как здоровье? Как дела? Чем помочь?». Это внимание дорогого стоит. Люди к нему притягиваются не из-за должности, а из-за этих качеств. Он обаятельный, свой, остался верен своим корням», – добавил собеседник.

По мнению спикера, на посту председателя правительства Южной Осетии у Камболова будет непочатый край работы. «Но я уверен: если он сплотит вокруг себя честный и профессиональный коллектив, который его не подведет, он обязательно найдет правильный выход из любой ситуации. Ведь на любом уровне – в селе, в институте или в республике – главное для руководителя оставаться справедливым. Если наказывать по справедливости, виноватый не обидится. Он всегда соблюдал эту справедливость, и у него все получится», – считает общественник.

Чибиев полагает, что жители республики поддержат Марата Камболова во всех его начинаниях на посту главы правительства. «Тогда он выведет республику на должный уровень. Главное – не подводите его. А в остальном он сам разберется. Потому что он человек слова, настоящий и глубокий, и цели у него – самые правильные», – подытожил собеседник.

Ранее на этой неделе президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял отставку Алана Гаглоева и предложил парламенту республики кандидатуру Марата Камболова на должность председателя правительства. До утверждения нового премьер-министра временно исполнять его обязанности поручено первому вице-премьеру Константину Джиоеву.

Марат Камболов родился в 1965 году в селе Хазнидон Ирафского района Северной Осетии и прошел долгий путь в российских федеральных структурах. В 2010 году он был назначен заместителем министра образования и науки России, а в разные годы занимал руководящие должности в Министерстве по делам национальностей и федеративным отношениям РФ.

С 2021 по 2025 год возглавлял Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», один из ведущих научных центров страны. Он является кандидатом юридических наук, награжден орденом Дружбы и орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а его сильной стороной называют высокие компетенции в государственном управлении и стратегическом планировании.

Смена руководства кабмина происходит в непростой для республики момент. Перед новым премьером будет поставлена задача обеспечить реализацию договора об углублении союзнического взаимодействия с Россией, подписанного 9 мая 2026 года Владимиром Путиным и Аланом Гаглоевым. Речь идет о реальных изменениях в экономике, социальной сфере и инфраструктуре.