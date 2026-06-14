В Общественном совете при МВД указали на прогресс в миграционной политике

Эксперт Волох: Государство совершенствует миграционную политику

Tекст: Олег Исайченко

«В нынешней ситуации всеми органами власти России принимаются активные меры по совершенствованию управления миграционными процессами», – заявил Владимир Волох, член Общественного совета при МВД. По его словам, сегодня важно учитывать не только трудовую, но и академическую, туристическую, учебную, а также спортивную миграцию. «Ведется комплексная работа, и она уже дает свои результаты», – отметил спикер.

Он напомнил, что государственную миграционную политику в соответствии с Конституцией определяет президент. С этой целью и был подписан указ о создании «Концепции государственной миграционной политики» на ближайшие пять лет. «Это существенный шаг вперед – в нем учтены ранее существовавшие небольшие просчеты и определены направления, по которым необходимо строить национальную миграционную политику», – пояснил собеседник.

На основе этого документа все министерства и ведомства, прежде всего МВД, выстраивают свою работу. «Сделаны серьезные шаги и в части институционального обеспечения выполнения госполитики. Введены механизмы высылки иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания в России, создана Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан при МВД», – перечислил Волох.

Стоит отметить и работу законодателей на этом направлении – в последнее время принято немало законов и нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование миграционной сферы.

«Когда мы говорим об управлении миграционными процессами, невозможно не коснуться и современных технологий. Сбор биометрии на въезде в страну, приложение «Амина», «Мигрант ID» – все это направлено не только на пресечение преступных действий со стороны мигрантов, но и на улучшение работы самой миграционной службы. Учет иностранцев, прибывающих в страну, – это нормальная мировая практика, и в этом смысле я бы даже не стал говорить о каком-то ужесточении», – акцентировал спикер.

В заключение Волох выразил уверенность, что органам исполнительной власти теперь предстоит сосредоточить усилия на реализации тех «хороших мер, которые были приняты как со стороны президента, так и законодателей».

Напомним, 14 июня ежегодно отмечается День работника миграционной службы. Профессиональный праздник был утвержден в 2007 году.

Федеральная миграционная служба России была создана указом президента 14 июня 1992 года на базе Комитета по делам миграции населения при Министерстве труда и занятости населения. Ее первым руководителем в 1992–1999 годы стала Татьяна Регент. В 1990-е деятельность ФМС была сконцентрирована в области планирования миграционной политики и регулирования трудовой миграции, напоминает ТАСС.

Указом президента от 17 мая 2000 года ФМС была упразднена, функции передали Министерству по делам Федерации, национальной и миграционной политики. Однако уже спустя год ведомство было упразднено, а его функции отошли МВД.

23 февраля 2002 года Федеральная миграционная служба была образована в составе МВД. В марте 2004 года при пересмотре структуры органов исполнительной власти РФ ФМС вновь была воссоздана качестве самостоятельного ведомства.